AA Gent heeft zich woensdag voor de zesde keer in haar clubgeschiedenis geplaatst voor de finale van de Beker van België. De Buffalo's haalden het in de terugwedstrijd van de halve finales van de Croky Cup in het Jan Breydelstadion met 0-3 van Club Brugge. Vadis Odjidja, Alessio Castro-Montes en Laurent Depoitre waren de Gentse helden van de avond.

AA Gent-spelers Tarik Tissoudali en Vadis Odjidja blonken woensdagavond in hun vel na de kwalificatie van de Buffalo's voor de finale van de Beker van België. Tissoudali was de hele wedstrijd een gesel voor de Brugse defensie, kapitein Odjidja scoorde het eerste Gentse doelpunt in de 0-3 zege in het Jan Breydelstadion.

'Ik ben heel trots op de hele ploeg', begon Tissoudali. 'Iedereen heeft gestreden voor deze overwinning. Dat ik zelf niet gescoord heb, is niet belangrijk. De kwalificatie telt. Aanvallend waren we sterk, we scoren altijd wel een keer. Maar ook de verdediging was super vandaag. We hebben op een knappe manier de nul gehouden.' Tissoudali kreeg al vroeg in de match een tik op de knie en speelde de rest van de partij met een groot verband. 'Ik was wel een beetje bang na die trap', gaf hij toe. 'Het zat de hele wedstrijd in mijn hoofd. Sommige duels ging ik maar op halve kracht in. Maar ik wist dat ik de blessure niet kon verergeren. En dus ben ik blijven staan.'

Ook Vadis Odjidja was gelukkig met de kwalificatie. 'Dit doet deugd', stak hij van wal. 'We wisten wat er op het spel stond vandaag en hebben een goede wedstrijd gespeeld. Ik wist dat we als eerste moesten scoren. Het was een ideaal scenario om met een 0-2 voorsprong te gaan rusten. Dit is een sterk Club. Dat besefte iedereen vooraf al, maar we hebben het uitstekend aangepakt. Ook de defensie verdient een pluim. Ze stonden pal tegen een sterke aanvalslinie van Club.'

Gent stond in 2019 voor het laatst in de bekerfinale. Die finale eindigde in mineur met een 2-1 nederlaag tegen toenmalig tweedeklasser KV Mechelen. De laatste eindzege in de Croky Cup dateert van het seizoen 2009-2010. Toen versloeg een sterk Gent, onder leiding van coach Michel Preud'homme, in de finale Cercle Brugge met 3-0. Eerder wonnen de Buffalo's de Beker van België ook al in 1964 en 1984. Donderdag kent Gent haar tegenstander in de finale. Dan ontvangt Anderlecht Eupen in het Lotto Park. Beide ploegen speelden in de heenmatch aan de Kehrweg 2-2 gelijk. De finale wordt op zaterdag 16, zondag 17 of maandag 18 april afgewerkt.

AA Gent-spelers Tarik Tissoudali en Vadis Odjidja blonken woensdagavond in hun vel na de kwalificatie van de Buffalo's voor de finale van de Beker van België. Tissoudali was de hele wedstrijd een gesel voor de Brugse defensie, kapitein Odjidja scoorde het eerste Gentse doelpunt in de 0-3 zege in het Jan Breydelstadion.'Ik ben heel trots op de hele ploeg', begon Tissoudali. 'Iedereen heeft gestreden voor deze overwinning. Dat ik zelf niet gescoord heb, is niet belangrijk. De kwalificatie telt. Aanvallend waren we sterk, we scoren altijd wel een keer. Maar ook de verdediging was super vandaag. We hebben op een knappe manier de nul gehouden.' Tissoudali kreeg al vroeg in de match een tik op de knie en speelde de rest van de partij met een groot verband. 'Ik was wel een beetje bang na die trap', gaf hij toe. 'Het zat de hele wedstrijd in mijn hoofd. Sommige duels ging ik maar op halve kracht in. Maar ik wist dat ik de blessure niet kon verergeren. En dus ben ik blijven staan.' Ook Vadis Odjidja was gelukkig met de kwalificatie. 'Dit doet deugd', stak hij van wal. 'We wisten wat er op het spel stond vandaag en hebben een goede wedstrijd gespeeld. Ik wist dat we als eerste moesten scoren. Het was een ideaal scenario om met een 0-2 voorsprong te gaan rusten. Dit is een sterk Club. Dat besefte iedereen vooraf al, maar we hebben het uitstekend aangepakt. Ook de defensie verdient een pluim. Ze stonden pal tegen een sterke aanvalslinie van Club.'Gent stond in 2019 voor het laatst in de bekerfinale. Die finale eindigde in mineur met een 2-1 nederlaag tegen toenmalig tweedeklasser KV Mechelen. De laatste eindzege in de Croky Cup dateert van het seizoen 2009-2010. Toen versloeg een sterk Gent, onder leiding van coach Michel Preud'homme, in de finale Cercle Brugge met 3-0. Eerder wonnen de Buffalo's de Beker van België ook al in 1964 en 1984. Donderdag kent Gent haar tegenstander in de finale. Dan ontvangt Anderlecht Eupen in het Lotto Park. Beide ploegen speelden in de heenmatch aan de Kehrweg 2-2 gelijk. De finale wordt op zaterdag 16, zondag 17 of maandag 18 april afgewerkt.