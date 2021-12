Bij de loting voor de kwartfinales van de Beker van België kwam donderdagavond een topaffiche tussen AA Gent en Standard uit de bus.

De andere clubs van de G5 ontlopen elkaar. RSC Anderlecht neemt het in eigen stadion op tegen Kortrijk, Club Brugge ontvangt Oud-Heverlee Leuven. In de vierde kwartfinale geven KV Mechelen en Eupen elkaar partij. De kwartfinales worden op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 december gespeeld. De halve finales worden in een heen- (1, 2 of 3 februari) en een terugwedstrijd (1, 2 of 3 maart) betwist.

