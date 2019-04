AA Gent-sterkhouder Timothy Derijck: 'Sorloth zorgde voor kwaliteitsinjectie, Thorup voor rust'

Timothy Derijck (31) werkte zich in alle stilte op tot titularis bij KAA Gent. In een interview met Sport/Voetbalmagazine noemt hij trainer Jess Thorup en spits Alexander Sorloth als bepalende factoren in de remonte van de Buffalo's.

'Bij KAA Gent werd ik een betere en meer complete voetballer', vertelt Timothy Derijck in het interview. 'De snelheid van uitvoering en handelen ligt hier heel hoog, door die hoge concurrentiestrijd. Jess Thorup bewaarde altijd de rust.

'Met Alexander Sørloth kregen we sinds de winterstop ook een stevige kwaliteitsinjectie. Zo eerlijk moet je wel durven zijn.

'Zeker in vergelijking met de andere play-off 1-concurrenten hadden wij zo'n matchbeslisser nodig. Door zijn atletisch vermogen en balvastheid stelt hij het team in staat gemakkelijker aan te sluiten. En als we onder druk staan, kan je wel eens een bal wegtrappen, omdat je weet dat hij met zijn snelheid, overzicht en scorend vermogen veel schade kan aanrichten.'

Offensief

'Ik voel me ook goed bij de offensieve mindset van onze coach. Thorup is een uitstekende combinatie van een Belgische en een Nederlandse trainer. Hij gaat altijd uit van een goede defensieve structuur, maar overgiet het graag met een aanvallend sausje.

'Zijn kracht schuilt in de heldere communicatie met de groep. Het is geen dwingende peptalk, maar bijzonder goed verpakt. Die gave bezitten niet veel trainers. (grijnst) En ik maakte er al heel wat mee.'

'Thorup geeft veel vertrouwen en hij ligt ook goed in de groep. Hij wil dat we meer genieten van overwinningen. Op de terugweg van Sint-Truiden was er op de spelersbus geen uitgelaten sfeer, maar werd er bijvoorbeeld wel een biertje gedronken. Als beloning voor de geleverde inspanningen.'

'Nu komt het leukste en zwaarste gedeelte eraan, waar we een heel seizoen voor streden. Verslappen kan niet. Want met de bekerfinale op 1 mei tegen YR KV Mechelen volgt er nog een nieuw piekmoment. Onze identiteit zullen we niet verloochenen. In se betekent dit een 4-3-3-veldbezetting, met de flexibiliteit te kunnen overschakelen op een driemansverdediging. Dat kan een troef worden.

'We hebben geen team om achterover te leunen. Voor de eigen zestien meter kamperen en speculeren op de counter, dat is niet KAA Gent, ook al hebben we met Dompé en Sørloth jongens voor de diepgang. We zullen tonen dat we in PO1 thuishoren', aldus een strijdvaardige en ambitieuze Derijck.