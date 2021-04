Op de 33e speeldag in de Jupiler Pro League heeft AA Gent zaterdag met 4-0 gewonnen van Charleroi, dat na de nederlaag definitief uitgeteld is voor een plaats in play-off II.

Bij de rust was het 2-0 dankzij twee vroege doelpunten van Roman Bezus. De Oekraïnse spits opende de score in de 4e minuut en verdubbelde vier minuten later de voorsprong vanop de penaltystip. In de tweede helft scoorden Tarik Tissoudali (64e) en Alexandre De Bruyn (86e). Charleroi deed ook twee keer de netten trillen. Een doelpunt van Cedric Kipre (55e) werd afgekeurd wegens een vermeende duwfout van Shamar Nicholson, dat van Ali Gholizadeh (68e) wegens buitenspel van opnieuw Nicholson. Ook een doelpunt voor Gent, een owngoal van Dorian Dessoleil (74e), werd wegens buitenspel afgevlagd.

In de stand is Gent nu negende, op gelijke hoogte van Zulte Waregem. Op de laatste speeldag staat volgende week Zulte Waregem - AA Gent op het programma. De winnaar van die partij heeft sowieso een ticket voor play-off beet.

