AA Gent heeft zondagavond de slotwedstrijd van de openingsspeeldag in de Jupiler Pro League met 2-1 (rust: 1-1) verloren op het veld van Sint-Truiden.

Spektakel meteen in de openingsminuten op Stayen, want er stonden amper twee minuten op de klok toen Andreas Hanche-Olsen na een hoekschop de bezoekers op een 0-1 voorsprong zette. Tien minuten later was alles te herdoen, na de gelijkmaker van Ilombe 'Petit Pelé' Mboyo. Nadien viel het stil in Sint-Truiden, totdat Christian Brüls halverwege de tweede helft met een schitterende knal buitenkantje voet de 2-1 op het bord zette, meteen ook de eindstand, al kwamen de Buffalo's in het slot nog wel enkele keren bijzonder dicht bij de gelijkmaker.

De Gentenaars konden sinds 2012 geen enkele keer de openingswedstrijd van de competitie winnen. Spankracht genoeg dus op de openingsspeeldag in de Jupiler Pro League.

Favorieten winnen niet

Geen van de titelfavorieten kon op de eerste speeldag winnen.

Zondagnamiddag moest landskampioen Club Brugge al tot de 103e minuut beuken om in eigen huis een 2-2 gelijkspel uit de brand te slepen tegen Eupen. Even voordien had KV Mechelen tegen Antwerp op een halfuur tijd een 0-2 achterstand omgezet in een 3-2 zege. In de vooravond verloor Anderlecht de Brusselse derby tegen promovendus Union met 1-3. Vrijdagavond was er reeds vuurwerk in het openingsduel tussen Standard en vicekampioen en Bekerwinnaar Racing Genk (1-1). Helemaal afgelopen is de speeldag nog niet. De laatste 35 minuten van het stopgezette duel van zaterdagavond tussen Beerschot en Cercle worden dinsdag afgewerkt.

