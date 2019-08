AA Gent heeft zondag zijn eerste driepunter van het seizoen behaald in de Jupiler Pro League.

Op de tweede speeldag ging Eupen met 6-1 voor de bijl in de Ghelamco Arena. Menno Koch versloeg al in de tweede minuut zijn eigen doelman. Michael Ngadeu verdubbelde zes minuten later de Gentse voorsprong. Beide teams gingen rusten bij een 4-0 stand na nog goals van Roman Bezus (33.) en Roman Yaremchuk (41. pen). Siebe Blondelle (62.) redde de eer voor de bezoekers. In het slot troffen nog eens Bezus (90.) en Jonathan David (90.+2) raak.

Jess Thorup zag zijn team een vliegende start maken. Op hoekschop kopte Plastun via Eupen-verdediger Koch het leer voorbij Ortwin De Wolf, na het vertrek van Van Crombrugge naar Anderlecht de nieuwe nummer 1 bij de Oostkantonners.

Opnieuw na een corner kwam AA Gent 2-0 voor, Ngadeu buffelde de bal onhoudbaar binnen. Eupen reageerde met een vrije trap, de poging van Laurent belandde tegen de paal.

De bezoekers bleven echter sterretjes zien. Lustig lepelde de bal op het hoofd van Bezus, die de 3-0 tegen de netten knikte. Vanaf de strafschopstip zorgde Yaremchuk ervoor dat de Buffalo's met een 4-0 voorsprong mochten gaan rusten.

Iets voorbij het uur lukte Blondelle de eerredder voor een slap Eupen. Hij kopte raak op hoekschop.

De Ghelamco Arena verwelkomde in de 68e minuut de teruggekeerde Depoitre. Een AA Gent op spaarmodus leek tevreden met de uitslag, maar Bezus en David maakten in het slot de Eupense vernedering compleet.

Na de 1-1 tegen Charleroi op de openingsspeeldag telt AA Gent 4 op 6. Eupen mag zich zorgen beginnen maken. Het verloor vorige week met 1-4 van Antwerp en slikte dus al tien doelpunten.