Ivan De Witte, voorzitter van AA Gent, vindt dat het de hoogste tijd is om na te denken over de toekomstige structuur van de Pro League en de Belgische voetbalbond (KBVB). Dat zegt De Witte in een gesprek met De Zondag.

De Witte blikt in De Zondag terug op de voorbije maanden in het Belgische topvoetbal. De coronacrisis zorgde voor een vroegtijdige stopzetting van de competities, maar legde vooral structurele problemen bloot binnen de Pro League, de vereniging van professionele voetbalclubs in ons land. De Gent-voorzitter roept op tot actie.

'Er moet zeer hard worden nagedacht over een hertekening van de Pro League', verklaart De Witte. 'Daar moet eigenlijk niet aan worden getwijfeld: het is de eerste vereiste. En dan volg ik helemaal Vincent Mannaert (CEO bij Club Brugge, nvdr.). Laten we beginnen met een externe doorlichting en een bekwame consultancy door een gerenommeerd bureau. En dan heb ik het over de structuur en het functioneren van de Pro League en van de bond. Absoluut. En dat mag veel geld kosten. Daarnaast moet ook de flou artistique tussen Pro League en voetbalbond worden aangepakt, nu is niet altijd duidelijk wie voor wat staat.'

'Niet rijp voor achttien eersteklassers'

De Witte gaat ook dieper in op de competitiestructuur in het profvoetbal, met zestien eersteklassers en acht tweedeklassers. Hij ziet de splitsing tussen 1A en 1B liever verdwijnen en pleit voor een kleinere hoogste afdeling.

'Dit land is niet rijp voor achttien eersteklassers, laat staan twintig. Het is sportief een nivellering naar beneden en impliceert nog meer problemen doordat nog meer clubs financiële heksentoeren gaan doen om toch maar niet te degraderen. Het is bekend dat ik voorstander ben van een kleinere eerste en een stevigere tweede klasse met elk seizoen doorstroming van twee clubs. Het is bekend dat ik zelfs liever veertien clubs dan zestien zou zien in eerste klasse. De splitsing van het profvoetbal in 1A en 1B zoals nu, vind je nergens elders in Europa. Dat is belachelijk. En moet verdwijnen.'

