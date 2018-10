AA Gent-voorzitter Ivan De Witte: 'Er kan meer rendement gehaald worden uit deze groep'

KAA Gent leed drie thuisnederlagen op rij, met recent een 1-5-afgang tegen competitieleider KRC Genk. Er was ook een pijnlijke primeur in de Ghelamco Arena: voor het eerst sinds de zomer van 2013 moest De Witte de eigen aanhang sussen. De voorzitter had er begrip voor: 'Ik begrijp de reacties van de fans. Ik vond het dan ook maar gepast dat ik op zijn minst optrad als klankbord. Het gaat om een groep supporters die het echt goed meent met de club, die het diepste uit zijn budget haalde en ons volgde tot in Polen. We zullen er alles aan doen om dit te stoppen.

