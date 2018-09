AA Gent wint Europese prijs voor community werking

De Pro League riep de KAA Gent Foundation in 2014, 2017 en 2018 al uit tot beste communitywerking in België. 'De KAA Gent Foundation ontvangt de prijs voor haar werking in de buurt Nieuw Gent-Steenakker, de buurt naast de Ghelamco Arena', zo klinkt het op de website van KAA Gent. 'Met projecten als het wijkhuis Bij Pino, de Buffalo Cup, de Buffalo League, de Buffalo Dance Academy, meisjesvoetbal en wandelvoetbal voor senioren bouwt KAA Gent mee aan een buurt waar iedereen zich kan ontplooien.'