AA Gent versloeg Standard met 3-1 op de 16e speeldag in de Jupiler Pro League. Tarik Tissoudali (22., 67.) trof tweemaal raak voor de Buffalo's, met tussendoor een owngoal van Hugo Siquet (57.). Aron Dönnum (68.) lukte de eerredder.

Een eerste grote waarschuwing voor de Rouches kwam er in de 18e minuut. Tissoudali zette Dussenne in de wind en schilderde de bal op het hoofd van Samoise, die op de paal besloot. Vier minuten later stond de 1-0 wel op het scorebord. Henkinet duwde het leer na een hoekschop in de voeten van Tissoudali, die met een schuiver de netten deed trillen. Meteen daarna kwam Bolat goed uit aan de overzijde om de dreiging van Muleka onschadelijk te maken.

Ook in de tweede helft bleef AA Gent het doel van Henkinet bestoken. Siquet hield Tissoudali op de lijn van een tweede goal. De rechtsachter van Standard was er even later toch aan voor de moeite, hij devieerde een schot van Depoitre in eigen doel. De bezoekers moesten toekijken hoe uitblinker Tissoudali nog een tweede keer de trekker overhaalde, nadat hij tussen Siquet en Laifis slalomde. Dönnum omspeelde meteen daarna Bolat, hij milderde zo tot 3-1. Bolat hield Muleka van de 3-2, maar ook AA Gent wrong nog kansen de nek om. Al bij al boekte het team van Hein Vanhaezebrouck zo een eenvoudige zege. Met 24 punten wipt AA Gent naar de zevende plaats. Standard is met 20 punten pas 12e.

