AA Gent heeft zaterdagavond op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League zijn derde zege op rij geboekt. Op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven kwamen de Buffalo's met het kleinste verschil winnen: 0-1. Man in vorm Tarik Tissoudali scoorde na elf minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Dat was een verdiende voorsprong bij de rust, maar na de pauze had de Leuvense fusieploeg toch minstens de gelijkmaker verdiend. Drie keer bracht het doelkader echter redding voor de bezoekers, die met 27 punten voorlopig opschuiven naar de vierde plaats in de stand, op tien punten van leider Union. Vrijdagavond opende Union de speeldag met een 1-2 zege op het kunstgras van Sint-Truiden. De kloof van de Brusselaars met de eerste achtervolgers Antwerp en Club Brugge werd zo weer zeven punten. Club knoopte na de afgang in de Champions League tegen RB Leipzig in eigen land aan met twee zeges op bezoek bij KRC Genk (in de competitie en beker) en mag zich zaterdag (20u45) in eigen stadion tegen promovendus Seraing nooit in de luren laten leggen. De Luikenaars, door verschillende waarnemers vooraf aangeduid als degradatiekandidaat nummer 1, houden voorlopig het hoofd boven water en staan op de veertiende plaats. Nog zaterdag (18u30) maakt kelderploeg Cercle Brugge de trip naar Kortrijk. Cercle wil op het veld van KVK een einde maken aan een woelige week, waarin trainer Yves Vanderhaeghe plaats moest ruimen voor de Oostenrijker Dominik Thalhammer. Zondag staat in Antwerpen en het zuiden van het land een felbevochten Derby Day op de agenda. Het burenduel tussen Beerschot en Antwerp op het Kiel is er een van extremen. Beerschot staat met negen punten helemaal onderaan in 1A, terwijl de Great Old forse ambities heeft en jaagt op koploper Union. Een paar uur later verschuift het epicentrum van het Belgische voetbal naar Luik, waar Standard Charleroi ontvangt. De Rouches blijven wisselvallig presteren en staan in de grijze middenmoot, de 'buren' uit Charleroi prijken in de subtop. Nog zondag (16u) speelt RSC Anderlecht, de nummer zeven in 1A, gastheer voor kelderploeg Zulte Waregem. KV Mechelen, dat op een knappe vijfde stek staat, krijgt nadien (21u) het geplaagde KRC Genk over de vloer, waar coach John van den Brom steeds meer onder druk komt.

