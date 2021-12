De trainerswissel bij Racing Genk heeft vooralsnog geen geweldig resultaat opgeleverd. De Limburgers verloren met 1-0 bij AA Gent.

Gent startte sterk en nam de touwtjes stevig in handen. De Gentse goal viel in minuut 30 via Julien De Sart. Genk modderde nadien wat aan, maar kreeg wel nog een dot van een kans. Jukleröd knalde de bal vol op de deklat.

Na rust bleef Gent dominant in eigen huis. Pas in de slotfase begon Gent wat slapper te voetballen en kreeg Genk nog enkele goede kansen, maar het kon er geen van verzilveren.

AA Gent pakt 12 op 12 en staat na een lastig seizoensbegin zesde, op tien punten van leider Union, maar op slechts twee punten van de top vier. Racing Genk is na een pijnlijke 1 op 12 pas elfde in de stand. Het programma van de Limburgers is ook loodzwaar. Volgende week wachten zowel Charleroi als Antwerp.

