Aad De Mos viert zondag zijn 75ste verjaardag. Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de carrière van de Nederlandse coach.

Op zondag 27 maart wordt Aad de Mos 75 jaar. Bijna twaalf jaar is het geleden dat de Nederlander bij Sparta Rotterdam zijn trainerscarrière beëindigde, maar nog altijd heeft hij zin om naar voetbal te kijken. Het lijkt erop dat een dag zonder voetbal voor hem een verloren dag is. Maar naar het trainerschap heeft hij absoluut geen heimwee. Dat heeft hem zoveel kracht gekost dat het op een gegeven moment over was.

...

Op zondag 27 maart wordt Aad de Mos 75 jaar. Bijna twaalf jaar is het geleden dat de Nederlander bij Sparta Rotterdam zijn trainerscarrière beëindigde, maar nog altijd heeft hij zin om naar voetbal te kijken. Het lijkt erop dat een dag zonder voetbal voor hem een verloren dag is. Maar naar het trainerschap heeft hij absoluut geen heimwee. Dat heeft hem zoveel kracht gekost dat het op een gegeven moment over was.Aad de Mos, die opgroeide pal tegenover het stadion van ADO Den Haag, was overal waar hij als trainer neerstreek op een zeer dwingende manier aanwezig. Hij bemoeide zich met alle facetten van de organisatie en speelde graag in op de rancunegevoelens van de spelers. Met die botte aanpak zorgde hij vooral bij KV Mechelen voor een uniek voetbalsprookje. Hij voerde bij zijn komst in 1987 leefregels in waarvan niemand mocht afwijken. Zo was de Haagse onderwijzer zelf ook opgevoed, in het bikkelharde klimaat van Ajax waar de wet van de sterkste gold. De Mos was er drie jaar hoofdtrainer, gaf zijn ogen goed de kost en stak vooral veel op van Johan Cruijff. Het was de voorbode van een ongeëvenaard Mechels avontuur.Aad de Mos kreeg in Mechelen de kans om zijn visie in alle rust over te planten. Iedereen liet hem gerust en er waren zeer korte lijnen met voorzitter John Cordiez. De Mos speelde in die periode perfect in op de revanchegevoelens van enkele spelers die elders waren afgeschreven. Hij duldde op training geen verslapping en leek bij momenten te provoceren. Het vuur in hem brandde feller dan ooit. Hij leidde de club naar memorabele successen. De Europacup voor bekerwinnaars in 1988, de titel in 1989. Nooit in zijn carrière heeft De Mos zich zo met een club geassocieerd dan met KV Mechelen waar hij later nog even zou terugkeren.Maar niet overal schreef De Mos successtory's. Hij werkte bij Anderlecht, waar hij prijzen pakte maar er kritiek kwam op zijn aanpak. Uiteindelijk werd hij ontslagen. Hij ging naar PSV, maar ook dat werd een wrang avontuur. Bij Werder Bremen kwam De Mos in de Bundesliga terecht, waar hij op een gegeven moment in aanvaring kwam met Mario Basler, de vedette van de ploeg. In een wedstrijd op Bayern München wisselde hij Basler na een kwartier omdat die zijn taak niet uitvoerde. De volgende dag verscheen een woedende Basler niet op training. Drie dagen later speelde Werder Europees op PSV en liet De Mos de mokkende speler een halve wedstrijd lang warmlopen, om hem vijf minuten voor het einde te laten invallen. Maar Bremen werd uitgeschakeld en De Mos kon zijn koffers pakken.Aad de Mos is nooit bang geweest om de confrontatie met spelers aan te gaan. Of met clubs. In zijn periode bij Standard bleef hij ooit een dag van de training thuis omdat hij het niet eens was met een beslissing van het bestuur. En zo was het bij vele werkgevers iets. Tot hij in zijn allerlaatste seizoen in april 2010 Sparta Rotterdam trainde dat in degradatiegevaar verkeerde. Hij streed tot de laatste dag om het behoud en nam opmerkelijke beslissingen. Maar Sparta degradeerde omdat er een strafschop werd gemist. Een trauma voor De Mos die daar soms nog van droomt.Maar hij heeft zich in zijn carrière weinig beklaagd, hij heeft zijn principes nooit verloochend. Zijn verjaardag zal Aad allicht thuis in Eindhoven vieren. Of hij tussendoor op televisie naar een voetbalwedstrijd gaat kijken?