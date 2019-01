Aanvaller(s) voor Anderlecht: wie kan paars-wit strikken?

Turkse media melden vanmiddag dat Anderlecht een akkoord heeft met Galatasaray over Yunus Akgün, een 18-jarige linksvoetige flankaanvaller. Paars-wit toonde eerder al interesse en bood nu naar verluidt circa 3,5 miljoen euro.

Akgün is een jeugdproduct van Galatasaray dat vorig jaar bij de A-kern werd gehaald en geldt als een talent, maar kwam dit seizoen nog maar weinig in actie in de competitie. In de beker mag hij meestal wel starten. Dinsdag maakte hij tegen Boluspor in de terugwedstrijd van de achtste finales drie doelpunten (4-1).

Spitsen

De voorbije dagen leek ook de Argentijn Facundo Ferreyra (27) even op weg naar Anderlecht, maar hij haalt kennelijk zijn neus op voor paars-wit en wordt nu door de Portugese pers aan een overgang naar Espanyol Barcelona gelinkt.

Ferreyra zit op een zijspoor bij Benfica en was - opvallend - eerder al een target van ex-Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck. Vóór zijn overgang naar Benfica vorig jaar, maakte de goalgetter wel het mooie weer bij Shakhtar Donetsk, waar hij in 74 wedstrijden 43 doelpunten maakte, en Velez Sarsfield en Banfield in zijn geboorteland.

Als we de Zwitserse krant Luzerner Zeitung mogen geloven, is een alternatief voor Anderlecht de 22-jarige Nigeriaanse aanvaller van Luzern, Blessing Eleke. Bij de huidige nummer vijf in de Zwitserse competitie, getraind door... René Weiler (ex-Anderlecht), was de 1,90 meter grote Eleke dit seizoen al goed voor zeven doelpunten en drie assists. Luzern plukte Eleke vorig jaar weg bij het Israëlische Ashdod, waar hij niet verder dan 4 doelpunten kwam. Eerder was Eleke in Europa actief voor Olimpija Ljubljana en Gorica in Slovenië.

Twee namen die ook in de geruchtenmolen belandden als alternatief voor Ferreyra, maar minder concreet lijken, zijn die van Ricardo Jorge Pires Gomes en Nikolay Komlichenko.

Gomes is een 27-jarige Kaapverdische international, die momenteel uitkomt voor Partizan Belgrado. Vorig seizoen werd hij topschutter in de Portugese tweede klasse, met 21 doelpunten leidde hij Nacional Madeira naar de Primeira Liga. In de Servische hoogste klasse zit hij momenteel aan 10 treffers. Gomes wordt ook gelinkt aan Galatasaray.

Komlichenko is een 23-jarige Rus die uitkomt voor Mlada Boleslav in Tsjechië. Met 18 doelpunten in 19 wedstrijden is hij de huidige topschutter in de Tsjechische hoogste klasse. Mlada Boleslav huurt Komlichenko van het Russische Krasnodar, maar Tsjechische media melden uitgerekend vandaag dat de club de spits definitief overneemt voor 400.000 euro.