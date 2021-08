Racing Genk heeft zondagavond de topper van de zesde speeldag in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van RSC Anderlecht.

Invaller en aanwinst Ike Ugbo scoorde drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd het enige doelpunt van de wedstrijd voor de vicekampioen en Bekerwinnaar. Voordien waren er kansen geweest voor beide teams. Voor Anderlecht trof verdediger Taylor Harwood-Bellis zowel paal als lat.

Dankzij de zege klimt KRC Genk met tien punten naar een met KV Kortrijk, Standard en Charleroi gedeelde vierde stek, op twee punten van de verrassende leider Union. RSCA blijft elfde met zeven punten.

Eerder op zondag leverde een bitsig en spektakelrijk duel tussen Antwerp en Oud-Heverlee Leuven geen winnaar op. Op de Bosuil werd het 2-2, een resultaat waar beide ploegen onderin het klassement weinig mee opschieten.

In het klassement blijft OHL met vier punten uit zes duels en nog geen enkele zege op de voorlaatste plaats hangen, enkel Beerschot doet met één punt slechter. Antwerp staat met vijf punten maar enkele plaatsen hoger op de veertiende stek.

Landskampioen Club Brugge ging dan weer met zware 6-1 cijfers onderuit bij AA Gent, de zwaarste competitienederlaag voor de Bruggelingen sinds 2012. In de stand staan ze met elf punten op een met Eupen gedeelde tweede plaats, Gent zit in de middenmoot.

Om 21u wordt de speeldag afgesloten met het duel tussen KV Oostende en Zulte Waregem.

