Anderlecht heeft bijna zijn vierde aanwinst van de maand beet. Volgens verschillende Belgische media zou een dezer dagen de komst van ex-Clubspits Abdoualye Diaby bekend maken. De 29-jarige Malinees wordt gehuurd van Sporting met aankoopoptie.

Paars-wit verwelkomde in januari al drie nieuwe namen op Neerpede. Mohamed Bouchouari en Warner Hahn kwamen al transfervrij over en vorige week werd ook Majeed Ashimeru gehuurd van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Bij dat trio zou binnenkort een nieuwe naam komen volgens verschillende Belgische media, want Abdoulaye Diaby zou gehuurd kunnen worden van het Portugese Sporting.

Bij de club uit Lissabon zat Diaby de laatste tijd op een dwaalspoor. Na twee goeie seizoenen bij Sporting en Besiktas (een jaartje uitgeleend) werd de Malinees ook dit seizoen weerd verhuurd door Sporting, deze keer aan Getafe. Maar na slechts drie gespeelde wedstrijden keerde Diaby al terug naar Sporting om nu dus opnieuw uitgeleend te worden aan Anderlecht.

De 29-jarige ex-spits van Club Brugge moet de aanval van paars-wit versterken en voor doelpunten zorgen. Momenteel moet de club van Kompany daarvoor te veel rekenen op een andere huurling, Lukas Nmecha. Bij Club toonde de Malinees zich als een snelle dribbelvarige speler die ook zijn goaltje meepikt, onder meer in de titelwedstrijd in 2016 toen Diaby goed was voor twee doelpunten tegen paars-wit. In totaal scoorde Diaby 36 keer en gaf hij 20 assists in 108 wedstrijden. Hij vertrok in 2018 voor 4,5 miljoen euro naar Portugal.

