Waalse voetbalclubs zullen wat betreft hun jeugdopleiding aan strengere voorwaarden moeten voldoen om het ACFF-kwaliteitslabel te verkrijgen. Dat meldde de federatie voor Franstalige voetbalclubs maandag.

Vier jaar geleden voerde het ACFF drie labels in. Voetbalclubs in Wallonië konden zo'n label krijgen als hun jeugdopleiding aan voorwaarden voldeed op administratief en sportief niveau. De beoordeling hangt ook af van het aantal activiteiten die een club organiseert om maatschappelijke thema's, vrouwenvoetbal en opleidingen in de verf te zetten.

Nu dat concept voldoende bekend is en de eerste stappen gezet zijn, schakelt het ACFF een versnelling hoger. 'De wijzigingen die we aanbrengen moeten een nieuwe dynamiek creëren in het uitbouwen van de jeugdopleiding', klinkt het dinsdag.

In de nieuwe cyclus voor de periode 2020-2022 verandert er niets aan de voorwaarden voor het basislabel (1 ster), maar voor het kwaliteitslabel (2 sterren) en het excellentielabel (3 sterren) worden de eisen strenger. Clubs zullen een minimumaantal ploegen per leeftijdscategorie moeten inschrijven, een jeugdcoach met UEFA-licentie moeten aanstellen en opleidingsdiploma's moeten afleveren om die hogere labels te krijgen. Clubs hebben in november al uitleg gekregen over die verstrengde voorwaarden.