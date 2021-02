Union lijkt op weg naar de titel, dus moeten we naar de strijd om de tweede plaats kijken voor wat spanning in 1B. Maar wie is daar de beste ploeg? Analyse met Laurent Demol, ex-coach van RWDM.

Uiteindelijk zijn het de troepen van Felice Mazzù die naar de titel stormen (met 50 punten op 60). Daarachter is het erg spannend met vier clubs die op een zakdoek staan en kans maken op promotie. Het gaat niet om de Heilige Graal van de titel, maar om de tweede plek die recht geeft op een tweeluik tegen de voorlaatste in 1A. Seraing, Lommel, Westerlo en zelfs Deinze maken nog kans op die felbegeerde plaats. Stand in 1B:Begin dit seizoen stond Seraing nog een tijdje aan kop van het klassement. Van de tien eerste matchen, wonnen de troepen van Emilio Ferrera er zes. Niet slecht voor een promovendus. 'Maar toen scoorde George Mikautadze nog bij de vleet', legt Laurent Demol uit. 'Het is een erg aanvallende ploeg, die altijd op het andere deel van het veld speelt. Ze spelen attractief en erg open.' Maar ook een andere statistiek is opmerkelijk: Seraing scoort veel, maar incasseren ook veel tegentreffers. 'Bij de analyse van hun wedstrijden, kom je tot de vaststelling dat ze in de moeilijkheden komen bij counters. Maar dat is ook logisch als je altijd hoog speelt. Als je dan eens de bal verliest, laat je veel ruimte in de rug.'De ploeg die niemand in dit rijtje had verwacht. In de zomer werd de Limburgse club nog opgekocht door de groep achter Manchester City. De Engelsen verhoogden zelfs het kapitaal met vijf miljoen euro. Maar ook toen verwachtte niemand dat de club van Liam Manning, ex-directeur van het opleidingscentrum van New York City, nu op die derde plaats zou staan. 'De mix van buitenlandse spelers met jonge Belgische voetballers is een goeie mix', vertelt Demol. 'Toen ik nog bij RWDM zaten en de ploeg analyseerde, was het al een indrukwekkend geheel. Op aanvallend vlak kan je ook wat gelijkenissen met City vinden: veel balbezit, veel beweging en diepgaand voetbal. Leuk om zien in ieder geval.'Bob Peeters had zich het seizoensbegin wel anders ingebeeld. Corona hakte stevig in de kern (de club moest midden september zelfs volledig in quarantaine). 'Ze moesten wat wedstrijden uitstellen en dat heeft het begin van hun seizoen wat aangetast. Maar ondanks dat zijn ze er toch in geslaagd om de top vier binnen te komen', is Demol verrast.Tijdens de voorbije transferperiode verloor Westerlo wel zonder twijfel zijn beste speler met Christian Brüls aan STVV. 'Ik had gedacht dat er meer schade zou zijn door die verkoop. Maar Bob Peeters vond snel een nieuw evenwicht in de ploeg met de goeie spelers die hij in zijn kern heeft.'Deinze vloog vorig seizoen door Eerste Amateur. De ploeg van coach David Gevaert, ex-trainer van Antwerp, realiseerde daarna een mooie transfermarkt: William Dutoit, Raphaël Lecomte, Ronald Vargas, Renato Neto en zelfs nog Dylan De Belder. Een stevige armada voor een promovendus. Maar het zal niet volstaan om de tweede plaats te behalen, denkt Demol. 'Deinze is voor mij niet regelmatig genoeg. Er zou nog veel moeten gebeuren voor de club om die tweede plek te pakken.'Laurent Demol heeft echter een duidelijke favoriet voor de tweede plaats. 'Ik denk dat het Lommel zal worden. Ze zijn echt in staat om een verrassing te zijn. Alles zal bepaald worden door de regelmaat. Er zijn nog acht of negen matchen te spelen, afhankelijk van de clubs. De ploeg die het stabielst is in de resterende wedstrijden, zal bovenaan eindigen.' Antwoord op 23 april.Door Arthur Gosset