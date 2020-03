In het kader van 40 jaar Sport/Voetbalmagazine bracht een tv-ploeg van Eleven Sports een bezoekje aan onze redactie in Evere.

Naar aanleiding van die veertigste verjaardag - exact op 20 maart 1980 lag de eerste editie van Sport/Voetbalmagazine in de krantenwinkels -werd voor deze week een speciaal jubileumnummer ineen gebokst. Het inspireerde ook de redactie van sportzender Eleven Sports om eens een kijkje te nemen achter de schermen van dit blad.

In het Brussels Media Center, waar ook andere Roulartaredacties zoals Knack, Trends en Datanews huizen, werden zij ontvangen door Jacques Sys, die een woordje uitleg gaf bij de ontstaansgeschiedenis van Sport/Voetbalmagazine.

Ervaren journalisten zoals Peter T'Kint, Geert Foutré en Bruno Govers vertelden over de evolutie die hun vak ondergaan heeft en diepten sappige anekdotes op uit hun rijkgevulde carrière. Zo spendeerde Bruno ooit nog in Lissabon een nacht op hotel met Michel Preud'homme en belandde Peter in Brazilië onvermoed in een schietpartij.

Eleven Sports toont in de reportage mooi hoe het maken van een weekblad een teamprestatie is, net zoals bij de voetbalclubs waarover geschreven wordt. Van de lay-out, de eindredactie, tot de samenwerking met de Franstalige collega's en het steeds belangrijker wordende online gegeven. De cameraploeg woonde een redactievergadering bij en trok met journalist Frédéric Vanheule mee op interview bij Jonathan David, goudhaantje van KAA Gent.

Maar genoeg verklapt, ontdek het vooral zelf. Veel kijkplezier!

