Dat Lommel SK de stap zet van Udi Schochatovitch naar Manchester City, is misschien niet eens zo verrassend.

Er zijn minder spectaculaire manieren om je van het faillissement te redden. Lommel stond op de rand van de afgrond, maar haalde uiteindelijk zijn licentie met gemak binnen. Met dank aan een akkoord met het almachtige City Football Group, dat Manchester City verbindt met acht andere clubs.

The Citizens waren al een tijdje op zoek naar een uitvalsbasis in het hart van Europa. Oostende en Nancy waren in het vizier, maar het is uiteindelijk Lommel, zijn Soeverein Stadion en zijn statuut van minst gemediatiseerde club van 1B die de City Football Group verleid hebben.

Paul Kerkhofs, de voorzitter van de club, wordt nu als een lokale held gevierd. Na drie weken onderhandelen is hij erin geslaagd om Manchester City naar Limburg te halen en om hen twee miljoen euro te laten investeren om de schulden weg te vegen. Peanuts voor een groep die vorige herfst tien procent van zijn aandelen verkocht voor 500 miljoen dollar. Die deal kwam tot stand na een ontmoeting tussen Khaldoon Al Mubarak (voorzitter Manchester City) en Egon Durban (Silver Lake), op poten gezet door bemiddeling van de beroemdste impresario van Hollywood, Ari Emanuel.

Van Udi tot City

Twaalf maanden geleden streek Udi Schochatovitch, een Israëlische advocaat, neer in Lommel aan het stuur van zijn BMW limited edition (slechts 18 modellen in omloop). Het Belgisch avontuur van de man die sinds jaar en dag advocaat is van Pini Zahavi, was van korte duur. Hij is vertrokken om dezelfde redenen die maken dat Zahavi Moeskroen is moeten ontvluchten.

De licentiecommissie heeft een inbreuk op artikel 407.2 van het reglement vastgesteld, aangezien de academie van Schochatovitch in Gambia aangestuurd wordt door Alivano Investment Limited, een Cypriotisch investeringsbedrijf dat spelers begeleidt.

De Israëliër heeft dus nu plaats geruimd voor Manchester City. Toeval of niet, sjeik Mansour is twaalf jaar geleden aan het hoofd van City gekomen dankzij de bemiddeling van Pairoj Piempongsant, vandaag eigenaar van RE Mouscron en destijds raadsman van Thaksin Shinawatra, de toenmalige voorzitter van City.

Bij die verkoop was Pini Zahavi vermoedelijk nooit ver weg. Net na de komst van Shinawatra in 2007 had hij al geprofiteerd van zijn uitstekende band met Piempongsant om Sven-Göran Eriksson en Robinho naar Manchester te halen. Zahavi kent het hemelsblauwe huis dus goed en Schochatovitch is altijd in de buurt van zijn cliënt te vinden.

De argumenten die Manchester City over de streep getrokken hebben, zijn in elk geval dezelfde als die van hun voorganger aan het hoofd van Lommel: de nabijheid van de luchthaven van Eindhoven, waardoor je snel in Engeland staat, en de lagere sociale druk, waardoor er meer manoeuvreerruimte is dan bijvoorbeeld in Antwerpen. Schochatovitch had Antwerp ook bezocht, maar begreep al snel: 'Als je daar niet presteert, kunnen er 10.000 mensen voor je huis staan.'

Lommel is het paradijs voor een rustige groei, maar de City Group gaat daar ook niet mee overdrijven, want een Europese kwalificatie zou problemen geven bij de UEFA. Twee clubs van dezelfde eigenaar mogen immers niet tegenover elkaar staan in een Europees bekertoernooi.

Lees ook: Het City-imperium waarin Lommel terecht komt

Er zijn minder spectaculaire manieren om je van het faillissement te redden. Lommel stond op de rand van de afgrond, maar haalde uiteindelijk zijn licentie met gemak binnen. Met dank aan een akkoord met het almachtige City Football Group, dat Manchester City verbindt met acht andere clubs.The Citizens waren al een tijdje op zoek naar een uitvalsbasis in het hart van Europa. Oostende en Nancy waren in het vizier, maar het is uiteindelijk Lommel, zijn Soeverein Stadion en zijn statuut van minst gemediatiseerde club van 1B die de City Football Group verleid hebben. Paul Kerkhofs, de voorzitter van de club, wordt nu als een lokale held gevierd. Na drie weken onderhandelen is hij erin geslaagd om Manchester City naar Limburg te halen en om hen twee miljoen euro te laten investeren om de schulden weg te vegen. Peanuts voor een groep die vorige herfst tien procent van zijn aandelen verkocht voor 500 miljoen dollar. Die deal kwam tot stand na een ontmoeting tussen Khaldoon Al Mubarak (voorzitter Manchester City) en Egon Durban (Silver Lake), op poten gezet door bemiddeling van de beroemdste impresario van Hollywood, Ari Emanuel.Twaalf maanden geleden streek Udi Schochatovitch, een Israëlische advocaat, neer in Lommel aan het stuur van zijn BMW limited edition (slechts 18 modellen in omloop). Het Belgisch avontuur van de man die sinds jaar en dag advocaat is van Pini Zahavi, was van korte duur. Hij is vertrokken om dezelfde redenen die maken dat Zahavi Moeskroen is moeten ontvluchten. De licentiecommissie heeft een inbreuk op artikel 407.2 van het reglement vastgesteld, aangezien de academie van Schochatovitch in Gambia aangestuurd wordt door Alivano Investment Limited, een Cypriotisch investeringsbedrijf dat spelers begeleidt. De Israëliër heeft dus nu plaats geruimd voor Manchester City. Toeval of niet, sjeik Mansour is twaalf jaar geleden aan het hoofd van City gekomen dankzij de bemiddeling van Pairoj Piempongsant, vandaag eigenaar van RE Mouscron en destijds raadsman van Thaksin Shinawatra, de toenmalige voorzitter van City.Bij die verkoop was Pini Zahavi vermoedelijk nooit ver weg. Net na de komst van Shinawatra in 2007 had hij al geprofiteerd van zijn uitstekende band met Piempongsant om Sven-Göran Eriksson en Robinho naar Manchester te halen. Zahavi kent het hemelsblauwe huis dus goed en Schochatovitch is altijd in de buurt van zijn cliënt te vinden. De argumenten die Manchester City over de streep getrokken hebben, zijn in elk geval dezelfde als die van hun voorganger aan het hoofd van Lommel: de nabijheid van de luchthaven van Eindhoven, waardoor je snel in Engeland staat, en de lagere sociale druk, waardoor er meer manoeuvreerruimte is dan bijvoorbeeld in Antwerpen. Schochatovitch had Antwerp ook bezocht, maar begreep al snel: 'Als je daar niet presteert, kunnen er 10.000 mensen voor je huis staan.'Lommel is het paradijs voor een rustige groei, maar de City Group gaat daar ook niet mee overdrijven, want een Europese kwalificatie zou problemen geven bij de UEFA. Twee clubs van dezelfde eigenaar mogen immers niet tegenover elkaar staan in een Europees bekertoernooi.