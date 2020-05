In de raad van bestuur van Royal Excel Mouscron zetelt een zekere Almir Totic. Die naam roept veel vragen op. Zoals: zou hij misschien iets te maken kunnen hebben met de makelaars die in het verleden de plak zwaaiden op Le Canonnier?

Hij heet Almir Totic en heeft de Servische nationaliteit. 'Dat is geen erg gebruikelijke naam hier', vertrouwt iemand uit de entourage van een Servische eersteklasser ons toe. Ook in een tijd dat veel informatie te grabbel wordt gegooid via sociale media, draaien de schaarse digitale sporen van de naam Almir Totic op niet veel uit.

In de officiële documenten van RE Mouscron staat de Serviër ingeschreven als bestuurslid sinds 9 maart 2018. Diezelfde dag verlieten Johannes Diederich en Gil Zahavi het Moeskroense bestuur, in hun plaats kwamen Totic en Phubate Piempongsant, de zoon van Pairoj, de nieuwe eigenaar van de club. Dat drietal werd nog aangevuld met twee lokale bestuursleden.

Op de dag van zijn intrede in het bestuur is Almir Totic niet aanwezig. 'Ik heb die meneer nooit gezien. Hij bestaat voor mij alleen op papier, als een van de vertegenwoordigers van de meerderheidsaandeelhouder', legt voorzitter Patrick Declerck uit in het begin van de maand november 2018. Dat is tot op de dag van vandaag nog altijd het officiële discours van de club. Men zegt er dat 'Totic benoemd is door de meerderheidsaandeelhouder, maar dat hij nooit naar een raad van bestuur gekomen is'.

Michel Franceus, de vijfde man in de raad van bestuur, klinkt genuanceerder: 'Dat ik hem ken, is veel gezegd. Ik heb hem wel ontmoet. Wanneer? Dat zou ik u niet meer kunnen zeggen. Vaak hebben we hem niet gezien. Maar ik denk dat ik hem toch één keer ontmoet heb.'

Dat was dan misschien op 3 oktober 2018. Op die dag staat de handtekening van de Serviër onder een financieel rapport van vijftig pagina's dat werd ingediend bij het bedrijf dat de rekeningen van de club moest nakijken. De krabbel van Totic staat er naast die van de andere bestuursleden, ook die van Franceus.

Het is het enige tastbare spoor van zijn fysieke aanwezigheid op Le Canonnier. Vandaag is zijn naam zelfs verdwenen van de website van de club, waar hij nochtans vroeger in het organigram stond.

De stomme maakt plaats voor het spook

Zeven maanden voor hij een stylo hanteerde in Moeskroen arriveerde Totic er dus samen met de familie Piempongsant. De Thaise delegatie werd er met open armen ontvangen door Pini Zahavi, de supermakelaar die de hete adem van het Belgische gerecht in zijn nek begon te voelen. In afwachting van een koper mochten zij de huurders spelen. Ze leken niet gekomen voor de lange termijn, gezien Pairoj al snel geïnteresseerd bleek in Panathinaikos. Er was ook sprake van om een zekere Avram Grant, de ex-coach van Chelsea en een poulain uit de stal van Zahavi, naar Athene te halen.

Bogo Limited, het bedrijf van Piempongsant, betaalde trouwens maar 10 euro voor 90 procent van de Moeskroense aandelen. Die werden overgekocht van Latimer (geleid door Adar Zahavi, de neef van Pini, en met hetzelfde adres als Lian Sports, de firma van Fali Ramadani, de meest gekende makelaar uit de Balkan), en de 5,8 miljoen euro schuld die de club nog had openstaan ten opzichte van Latimer, moeten dus betaald worden aan Bogo. Dat maakt Le Soir bekend in zijn krant van 9 november 2018.

Exit dus van de familie Zahavi en van Johannes Diederich, die eerder wel eens vernoemd werd op de site van Soccertalk, het makelaarsbedrijf van de Kroaat Alen Agustincic dat samenwerkt met Fali Ramadani. 'Meneer Diederich was de vertegenwoordiger van de meerderheidsaandeelhouder en voor mij was hij enkel dat, een vertegenwoordiger. Voor zover ik weet, voerde hij geen activiteiten als makelaar uit', verdedigt Patrick Declerck zich in de krant.

'Wanneer hij naar de raad van bestuur kwam, zei hij ook nooit iets. Veel invloed heeft hij niet kunnen uitoefenen.' Maar toch, als vertegenwoordiger van de meerderheidsaandeelhouder woog zijn stem door in de balans. De wissel Diederich-Totic in de raad van bestuur, was er dus eentje van een stomme voor een spook. En in de coulissen is de schaduw van Ramadani nooit ver weg.

Pini Zahavi, waarschijnlijk de sterke man achter Mouscron. © Belga Image

Een makelaar uit de NBA

In de officiële documenten van Excel is wel een summiere presentatie van de bestuursleden te vinden. Almir Totic is geboren op 7 februari 1974 in Novi Pazar, een stad in het zuidwesten van Servië, en hij woont momenteel in Belgrado.

Zoeken we een beetje verder op Google, dan komen we al snel bij een paar filmpjes op YouTube terecht. In een ervan worden de talenten van Gicic Dzenan, linksachter van FC Partizan, in de verf gezet. Een tweede gaat over Mirsad Türkcan. De Servisch-Turkse basketter, die bij de New York Knicks in de NBA speelde, is het hoofdpersonage van de video's van Almir Totic.

Mirsad, minder bekend dan zijn zus Emina - een popster in de Balkan - stopte met basketten in 2012, nadat hij een iconische status verwierf bij Fenerbahçe. Sindsdien werkt hij voor Lian Sports, het bedrijf van Fali Ramadani. In de Turkse media spotten we hem aan de zijde van Marko Marin, voor wie hij een transfer van Belgrado naar Al-Ahli regelde. Ook duikt hij er op om vragen te beantwoorden over Adem Ljajic, een van de juweeltjes van Lian Sports die nu bij Besiktas voetbalt.

De link met Ramadani

Het is moeilijk om de tongen los te krijgen over de entourage van Mirsad Türkcan. 'De meeste mensen riskeren het niet om navraag over hem te doen', vertelt men vanuit de Balkan. De Turkse Serviër is ook afkomstig uit Novi Pazar. De band met Totic houdt daar niet mee op. De Servische naam van Türkcan (Mirsad Jahovic) is samen met die van Almir Totic terug te vinden in een bedrijf dat vandaag niet meer bestaat: Itimat Doo. De firma was voor de helft eigendom van Jahovic/Türkcan en Totic was er directeur. 'Toeval kan dat niet zijn, want ze zijn vaak samen te zien', fluistert een Servische bron ons in.

In het voetbalmilieu hebben nochtans nog niet veel mensen de naam van Almir Totic gehoord of hebben ze zijn pad gekruist. Maar vanuit Belgrado vertelt men ons dat hij 'een grote rol gespeeld heeft in de coulissen van bepaalde grote transfers, waar Türkcan dan opereerde als publiek gezicht'.

Toen de Servische spits Luka Jovic Eintracht Frankfurt voor Real Madrid verruilde, meenden sommigen zelfs Totic in de Spaanse hoofdstad gezien te hebben in het gezelschap van Fali Ramadani himself.

Een aantal aanwijzingen lijken het bestuurslid van RE Mouscron dus aan Ramadani te linken, de makelaar die in Moeskroen lang de plak gezwaaid heeft. Ook vandaag nog dragen twee spelers bij de club de stempel van Lian Sports: Marko Bakic, de duurste inkomende transfer uit de geschiedenis van de Henegouwers, en Stipe Perica.

'Almir Totic zit in de raad van bestuur', beperkt Paul Allaerts zijn commentaar in oktober 2018, wanneer men hem vraagt of de Serviër een link heeft met Fali Ramadani. Wat er ook van zij, in de kantoren van Le Canonnier heeft het Servische bestuurslid zijn broek niet versleten.

'Hij werkt niet echt op de club, maar hij brengt spelers aan', laat een betrouwbare bron uit de Balkan ons weten. Van de kant van RE Mouscron bevestigt men dat de voorzitter het ontslag van Totic heeft gevraagd tijdens de laatste raad van bestuur. Een lenteschoonmaak, twee jaar na de benoeming van de Serviër en op het moment dat de club zijn voortbestaan bedreigd ziet.

Hij heet Almir Totic en heeft de Servische nationaliteit. 'Dat is geen erg gebruikelijke naam hier', vertrouwt iemand uit de entourage van een Servische eersteklasser ons toe. Ook in een tijd dat veel informatie te grabbel wordt gegooid via sociale media, draaien de schaarse digitale sporen van de naam Almir Totic op niet veel uit.In de officiële documenten van RE Mouscron staat de Serviër ingeschreven als bestuurslid sinds 9 maart 2018. Diezelfde dag verlieten Johannes Diederich en Gil Zahavi het Moeskroense bestuur, in hun plaats kwamen Totic en Phubate Piempongsant, de zoon van Pairoj, de nieuwe eigenaar van de club. Dat drietal werd nog aangevuld met twee lokale bestuursleden. Op de dag van zijn intrede in het bestuur is Almir Totic niet aanwezig. 'Ik heb die meneer nooit gezien. Hij bestaat voor mij alleen op papier, als een van de vertegenwoordigers van de meerderheidsaandeelhouder', legt voorzitter Patrick Declerck uit in het begin van de maand november 2018. Dat is tot op de dag van vandaag nog altijd het officiële discours van de club. Men zegt er dat 'Totic benoemd is door de meerderheidsaandeelhouder, maar dat hij nooit naar een raad van bestuur gekomen is'.Michel Franceus, de vijfde man in de raad van bestuur, klinkt genuanceerder: 'Dat ik hem ken, is veel gezegd. Ik heb hem wel ontmoet. Wanneer? Dat zou ik u niet meer kunnen zeggen. Vaak hebben we hem niet gezien. Maar ik denk dat ik hem toch één keer ontmoet heb.' Dat was dan misschien op 3 oktober 2018. Op die dag staat de handtekening van de Serviër onder een financieel rapport van vijftig pagina's dat werd ingediend bij het bedrijf dat de rekeningen van de club moest nakijken. De krabbel van Totic staat er naast die van de andere bestuursleden, ook die van Franceus.Het is het enige tastbare spoor van zijn fysieke aanwezigheid op Le Canonnier. Vandaag is zijn naam zelfs verdwenen van de website van de club, waar hij nochtans vroeger in het organigram stond.Zeven maanden voor hij een stylo hanteerde in Moeskroen arriveerde Totic er dus samen met de familie Piempongsant. De Thaise delegatie werd er met open armen ontvangen door Pini Zahavi, de supermakelaar die de hete adem van het Belgische gerecht in zijn nek begon te voelen. In afwachting van een koper mochten zij de huurders spelen. Ze leken niet gekomen voor de lange termijn, gezien Pairoj al snel geïnteresseerd bleek in Panathinaikos. Er was ook sprake van om een zekere Avram Grant, de ex-coach van Chelsea en een poulain uit de stal van Zahavi, naar Athene te halen. Bogo Limited, het bedrijf van Piempongsant, betaalde trouwens maar 10 euro voor 90 procent van de Moeskroense aandelen. Die werden overgekocht van Latimer (geleid door Adar Zahavi, de neef van Pini, en met hetzelfde adres als Lian Sports, de firma van Fali Ramadani, de meest gekende makelaar uit de Balkan), en de 5,8 miljoen euro schuld die de club nog had openstaan ten opzichte van Latimer, moeten dus betaald worden aan Bogo. Dat maakt Le Soir bekend in zijn krant van 9 november 2018. Exit dus van de familie Zahavi en van Johannes Diederich, die eerder wel eens vernoemd werd op de site van Soccertalk, het makelaarsbedrijf van de Kroaat Alen Agustincic dat samenwerkt met Fali Ramadani. 'Meneer Diederich was de vertegenwoordiger van de meerderheidsaandeelhouder en voor mij was hij enkel dat, een vertegenwoordiger. Voor zover ik weet, voerde hij geen activiteiten als makelaar uit', verdedigt Patrick Declerck zich in de krant. 'Wanneer hij naar de raad van bestuur kwam, zei hij ook nooit iets. Veel invloed heeft hij niet kunnen uitoefenen.' Maar toch, als vertegenwoordiger van de meerderheidsaandeelhouder woog zijn stem door in de balans. De wissel Diederich-Totic in de raad van bestuur, was er dus eentje van een stomme voor een spook. En in de coulissen is de schaduw van Ramadani nooit ver weg. In de officiële documenten van Excel is wel een summiere presentatie van de bestuursleden te vinden. Almir Totic is geboren op 7 februari 1974 in Novi Pazar, een stad in het zuidwesten van Servië, en hij woont momenteel in Belgrado.Zoeken we een beetje verder op Google, dan komen we al snel bij een paar filmpjes op YouTube terecht. In een ervan worden de talenten van Gicic Dzenan, linksachter van FC Partizan, in de verf gezet. Een tweede gaat over Mirsad Türkcan. De Servisch-Turkse basketter, die bij de New York Knicks in de NBA speelde, is het hoofdpersonage van de video's van Almir Totic.Mirsad, minder bekend dan zijn zus Emina - een popster in de Balkan - stopte met basketten in 2012, nadat hij een iconische status verwierf bij Fenerbahçe. Sindsdien werkt hij voor Lian Sports, het bedrijf van Fali Ramadani. In de Turkse media spotten we hem aan de zijde van Marko Marin, voor wie hij een transfer van Belgrado naar Al-Ahli regelde. Ook duikt hij er op om vragen te beantwoorden over Adem Ljajic, een van de juweeltjes van Lian Sports die nu bij Besiktas voetbalt. Het is moeilijk om de tongen los te krijgen over de entourage van Mirsad Türkcan. 'De meeste mensen riskeren het niet om navraag over hem te doen', vertelt men vanuit de Balkan. De Turkse Serviër is ook afkomstig uit Novi Pazar. De band met Totic houdt daar niet mee op. De Servische naam van Türkcan (Mirsad Jahovic) is samen met die van Almir Totic terug te vinden in een bedrijf dat vandaag niet meer bestaat: Itimat Doo. De firma was voor de helft eigendom van Jahovic/Türkcan en Totic was er directeur. 'Toeval kan dat niet zijn, want ze zijn vaak samen te zien', fluistert een Servische bron ons in. In het voetbalmilieu hebben nochtans nog niet veel mensen de naam van Almir Totic gehoord of hebben ze zijn pad gekruist. Maar vanuit Belgrado vertelt men ons dat hij 'een grote rol gespeeld heeft in de coulissen van bepaalde grote transfers, waar Türkcan dan opereerde als publiek gezicht'. Toen de Servische spits Luka Jovic Eintracht Frankfurt voor Real Madrid verruilde, meenden sommigen zelfs Totic in de Spaanse hoofdstad gezien te hebben in het gezelschap van Fali Ramadani himself. Een aantal aanwijzingen lijken het bestuurslid van RE Mouscron dus aan Ramadani te linken, de makelaar die in Moeskroen lang de plak gezwaaid heeft. Ook vandaag nog dragen twee spelers bij de club de stempel van Lian Sports: Marko Bakic, de duurste inkomende transfer uit de geschiedenis van de Henegouwers, en Stipe Perica.'Almir Totic zit in de raad van bestuur', beperkt Paul Allaerts zijn commentaar in oktober 2018, wanneer men hem vraagt of de Serviër een link heeft met Fali Ramadani. Wat er ook van zij, in de kantoren van Le Canonnier heeft het Servische bestuurslid zijn broek niet versleten.'Hij werkt niet echt op de club, maar hij brengt spelers aan', laat een betrouwbare bron uit de Balkan ons weten. Van de kant van RE Mouscron bevestigt men dat de voorzitter het ontslag van Totic heeft gevraagd tijdens de laatste raad van bestuur. Een lenteschoonmaak, twee jaar na de benoeming van de Serviër en op het moment dat de club zijn voortbestaan bedreigd ziet.