De KBVB maakt werk van het aanpakken van alle vormen van discriminatie in het voetbal. Scheidsrechters moeten op eenvoudig verzoek melding maken in hun rapport, maar ook trainers of spelers kunnen zelf al terecht bij een meldpunt. Dat is nog niet altijd geweten.

Een maandagavond begin november in de kantine van het Brusselse Ritterclub Jette, een van de weinige Brusselse voetbalclubs die aangesloten zijn bij de Voetbal Vlaanderen. Zo'n 20 jeugdtrainers, ouders en spelers wonen er een workshop bij, georganiseerd door de KBVB en Voetbal Vlaanderen. Eerder was ze al aanwezig in andere Vlaamse provincies, komende week sluit Samia Ahrouch haar toer door de andere Vlaamse provincies af. Begin 2022 doet de perfect tweetalige Brusselse hetzelfde in de Franstalige provincies, samen met de ACFF, de Franstalige tegenhanger van Voetbal Vlaanderen. Samia Ahrouch trad op 1 januari als inclusiemanager in dienst van de KBVB. Sinds maart 2020 was de afgestudeerde criminologe al werkzaam bij de veiligheidsdienst van de KBVB. Het actieplan ' Come together' wil alle vormen van discriminatie in het Belgisch voetbal aanpakken, van 1A tot het jeugdvoetbal in de amateurreeksen. De avond start met een getuigenis van Cyriel Dessers, vandaag voetballend voor Feyenoord, in de tv-reeks 'FC United' over racisme in het voetbal. Vervolgens legt Samia Ahrouch de aanwezigen een aantal situaties voor. Zo worden in een filmpje aan kinderen van zes of zeven jaar twee poppen getoond: een blanke en een gekleurde. Op de vraag wie van de twee later de baas zal worden, antwoordt iedereen zonder uitzondering: de blanke. Hetzelfde op de vraag wie later het meest zal verdienen. Hallucinant is dat ook kinderen van niet-blanke afkomst op dezelfde vragen dezelfde antwoorden geven. Eén voegt eraan toe: 'Want de blanke is de baas en de andere de helper.' Gevraagd naar wie al te maken had met enige vorm van discriminatie reageren bijna alle aanwezige nieuwe Belgen positief, ongeacht hun leeftijd. Op de vraag hoe vaak dat gebeurt, is het antwoord ontstellend: 'Bijna elke dag.' Hoe gaan de meesten daarmee om? 'Negeren.' Daar heeft Samia een andere tip voor: 'Probeer uw emoties te beheersen en meld dit aan de scheidsrechter of via ons meldpunt.' Sinds dit seizoen kan iedereen die bij voetbalwedstrijden betrokken is, van de hoogste reeks tot de jeugdreeksen van provinciale, reageren bij het ervaren van discriminatie of bij racistische opmerkingen. Dat kan door aan de scheidsrechter te vragen om melding te maken in zijn verslag. Scheidsrechters zijn nu verplicht om dat te doen, ook als ze zelf niets gehoord hebben. 'En wat wanneer een scheidsrechter dat toch niet wil of durft?', vraagt een jeugdtrainer. 'Dan kan je dat zelf aangeven, via het meldpunt op de website', zegt Samia. Een aanwezige speler heeft dat al gedaan én ook al antwoord gekregen. Van Samia zelf. 'Want discriminatie is wettelijk strafbaar.' Bij elke melding worden de betrokken clubs, de andere partij en alle mogelijke getuigen gehoord, om te vermijden dat er onterecht gebruik wordt gemaakt van het meldpunt. Belangrijk is dat (mogelijke) slachtoffers weten dat het systeem al werkt, voor iedereen toegankelijk is en dat er iets met elke klacht gebeurt. Zelf is Samia niet verbaasd over de reacties die ze tijdens haar ronde van Vlaanderen al kreeg. 'Ik wist dat discriminatie nog overal aanwezig is. Het valt nooit mee. Elk geval is een geval te veel.' Bij de workshops bleek dat nog niet iedereen op de hoogte is van het meldpunt: 'We zijn nog in een startfase, bezig met het 'goed zetten' van de basis. We moeten aanvaarden dat daar een bepaalde tijd over gaat, maar bij de bond wordt de thematiek zeker au sérieux genomen. De bedoeling is dat er nog veel meer gecommuniceerd zal worden over het thema. We zetten in op het meldpunt, omdat we mensen willen aanmoedigen om discriminatie te rapporteren. Alleen dan kan er iets aan gedaan worden.' Het meldpunt is terug te vinden op de website van de KBVB, bovenaan onder de titel 'Come together'.