Charleroi doet het onder Edward Still opnieuw goed. Met nog acht speeldagen en een vijfde plek, doet het nog volop mee voor play-off 1. Eleven Sports ging spreken met Adem Zorgane, een van de sterkhouders dit seizoen.

Hoe beoordeel je het niveau van Charleroi op dit moment?

Adem Zorgane: 'We zijn goed. De laatste weken maken we steeds meer vooruitgang en dat zie ik graag. Ik merk ook een grote evolutie sinds het begin van het seizoen. Nu zijn wel veel volwassener in ons spel. We weten hoe we een wedstrijden moeten controleren. Dat ontbrak ons toch daarvoor, maar nu kunnen we iedere wedstrijd met slechts 1-0 winnen en kunnen we iedere match zo beheersen.

Welke teammaat heeft de grootste indruk op jou gemaakt?

Zorgane: 'Anass Zaroury. Er zijn veel spelers die al goed waren, maar Zaroury is technisch de sterkste. En ik hou wel van zulke spelers, die kunnen dribbelen, flexibel zijn. Zaroury heeft dat allemaal.'

Hoe voel jij je binnen de groep?

Zorgane: 'Ik ben hier nog maar zeven maanden, maar ik voel me helemaal op mijn gemak. Het lijkt wel alsof ik hier al vijf jaar rondloop. Alle spelers, zelfs de mensen naast het terrein bij Sporting Charleroi, bevallen me en ik kan het goed vinden met iedereen hier.'

Welk doel heeft Charleroi in het kampioenschap momenteel?

Zorgane: 'We willen alle overige wedstrijden winnen. En dan doorstoten naar de play-offs... Hoe heet dat dan? Play-off 1? We willen bij de vier eerste teams zitten. En we weten dat dat moeilijk zal zijn, maar we hebben er de kwaliteiten voor en we geloven in onze capaciteiten. We hebben ook erg goeie spelers, dus ik denk dat we tegen ieder team in België kunnen winnen.'

Bekijk de volledige reportage dit weekend op Eleven Sports.

