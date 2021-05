Over een maand zal Nederland geen beroep kunnen doen op Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool hakt definitief de knoop door na een maandenlange blessure.

'Ik ben op een punt gekomen dat ik moet kiezen: deelnemen aan het EK of niet?', vertelt Van Dijk op de website van de Reds. 'Met alles dat er speelt, voel ik dat het fysiek gezien de juiste beslissing is om niet naar het EK te gaan. Ik ga nu in de zomer de laatste fase van de revalidatie in. De volledige focus gaat uit naar het nieuwe seizoen.'

De Nederlandse verdediger van Liverpool liep al in oktober een zware blessure op in de derby tegen Everton. Jordan Pickford, de keeper van de Toffees, ging erg hard in het duel Van Dijk. Meteen was duidelijk dat het om een zware blessure ging en dat de 29-jarige Nederlander maanden out zou zijn. Het EK kwam toen al in gevaar.

Na 6 jaar afwezigheid op een groot toernooi staat Oranje deze zomer nog eens op een EK. Het mag zijn thuiswedstrijden in de groepsfase zelfs in de eigen Johan Cruijff ArenA spelen. Voor Van Dijk is het missen van EURO 2020 dus een 'grote teleurstelling. Ik mis de kans om als aanvoerder een EK te spelen. Maar het is zo gelopen. Ik heb dit te accepteren, we moeten het allemaal accepteren.'

Een absolute ramp is het nu ook weer niet voor de Nederlandse nationale ploeg. Met onder Matthijs de Ligt (Juventus), Nathan Aké (Manchester City) en Stefan de Vrij (Inter) heeft het nog enkele wereldtoppers in de verdediging ter beschikking.

