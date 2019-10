Adjunct-federaalprocureur Eric Bisschop, die het vuur aan de lont stak van het Propere Handenonderzoek, blikt in een interview met Sport/Voetbalmagazine uitgebreid terug op de grote politieactie die deze week één jaar oud is.

In een interview met Sport/Voetbalmagazine zegt adjunct-federaalprocureur Eric Bisschop deze week dat het Propere Handenonderzoek nog '6 à 8 maanden' zal vragen. Als coördinator sportfraude en chef van de sectie georganiseerde criminaliteit was Bisschop de man die het startschot gaf voor dat onderzoek naar financiële wantoestanden in het Belgische profvoetbal. Deze week is het één jaar geleden dat dat leidde tot een grote politieactie met tientallen huiszoekingen en arrestaties.

Bisschop vindt het helemaal niet ongewoon dat het onderzoek veel tijd vergt: 'We werken aan een massieve zaak met uitlopers in zeven landen, waar we soms naartoe moeten.' Vorige week moesten Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert, respectievelijk voorzitter en manager van landskampioen Club Brugge, nog naar de politie voor een verhoor in het kader van het Propere Handenonderzoek.

Unieke inkijk

Het onderzoek is danig uitgebreid sinds Dejan Veljkovic, een spilfiguur in het verhaal, zich aanmeldde als spijtoptant. In ruil voor zijn volledige verhaal sloot het parket een deal met de Servische makelaar. In dat zogenaamde 'memorandum' spiegelde het federaal parket hem een relatief lichte straf voor. 'De uitleg daarover gaan we aan de rechter doen, die nog moet oordelen over dat memorandum', zegt Bisschop. 'Het enige wat ik nu al kan zeggen, is dat de voetbalwereld heel gesloten is. Met meneer Veljkovic als spijtoptant konden we een inkijk krijgen zoals we die op geen andere manier konden verkrijgen.'

'Ik geloof niét dat het weer business as usual is.'

Bisschop deelt het pessimisme niet van diegenen die zeggen dat de bedenkelijke praktijken in de profvoetbalwereld na de schok van één jaar geleden intussen weer volop gangbaar zijn en dat de situatie in de makelaarswereld zelfs erger is dan vóór operatie Propere Handen. 'Daar verzet ik me radicaal tegen. Ik geloof niét dat het weer business as usual is. Ik zie initiatieven die er zonder onze acties niet zouden gekomen zijn.'

Lees het hele interview met Eric Bisschop in Sport/Voetbalmagazine van 9 oktober.