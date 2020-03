Adnan Custovic is bij de in degradatienood verkerende eersteklasser KV Oostende de opvolger van de maandag ontslagen Nederlander Dennis van Wijk. Hij brengt ex-speler Franck Berrier mee als zijn assistent, zo maakte de Kustploeg dinsdag bekend.

Voor de 41-jarige Bosniër wordt het de tweede ambtstermijn in Oostende, eerder was hij er al tussen 2015 en 2018 aan de slag, als assistent en later ook als hoofdtrainer. Nadien vertrok hij naar Waasland-Beveren, waar hij begin dit seizoen reeds ontslagen werd. Vervolgens keerde hij terug naar eigen land om er assistent-bondscoach te worden.

Woensdag leidt hij in Oostende zijn eerste training. "Ik ben heel blij om hier terug te keren", aldus Custovic. "Ik heb me altijd goed gevoeld in Oostende en de band met de spelers, de omkadering, het personeel en de fans was ook altijd opperbest. Het deed me pijn om KVO onderin te zien staan, maar ik zal mijn uiterste best doen om de komende twee wedstrijden tot een goed einde te brengen."

Voorzitter Frank Dierckens is tevreden dat er zo snel een oplossing kwam. "Zaterdag wacht ons een belangrijke wedstrijd, dus we moesten snel schakelen. Aanvankelijk bekeken we de opties om een interne oplossing te zoeken, maar om verscheidene redenen was dat niet zo evident. Dus de keuze viel al snel op een externe man en dan was het belangrijk dat die persoon én de competitie kent én de spelersgroep kan inschatten. Dan kwamen we logischerwijs bij Custovic uit. Bovendien werkte Adnan eerder al samen met verscheidene van onze spelers. De spelers die nog met hem samen werkten, zijn ook unaniem lovend over zijn aanpak. Als hoofdtrainer loodste hij KVO toen in een moeilijk seizoen naar veilige haven én hij lanceerde tezelfdertijd ook onze jeugdproducten Jelle Bataille en Robbie D'Haese in de eerste ploeg. Ik denk dat hij de geknipte man is om deze job tot een goed einde te brengen. Bovendien brengt hij met ex-speler Franck Berrier ook een oude bekende mee die het huis erg goed kent."

De intussen 36-jarige Berrier speelde tussen 2013 en 2018 bij KVO en kent dus Custovic goed. De Fransman kende nog enkele mooie seizoenen aan de Kust alvorens naar KV Mechelen te verkassen, waar hij zijn carrière wegens hartproblemen moest beëindigen.

"Door zijn werk als analist is hij de Belgische competitie altijd blijven volgen", aldus Dierckens. "Met deze aanstellingen geloof ik er rotsvast in dat we het behoud zullen verwezenlijken. Ik zag vandaag ook een gemotiveerde spelersgroep aan het werk op het oefenveld en ik ben er zeker van dat de supporters hen zaterdag honderd procent zullen steunen. Hopelijk kunnen we na de wedstrijd samen feest vieren."

Custovic is al de derde trainer van het seizoen in het voormalige Albertpark. Van Wijk werd nog maar op oudejaarsdag voorgesteld als opvolger van de naar Cyprus vertrokken Kare Ingebrigtsen. Maar onder de 57-jarige Nederlander ging het van kwaad naar erger. Afgelopen weekend ging KVO nog met 3-1 de boot in bij Antwerp.

Met een vijftiende en tevens voorlaatste stek is de kustploeg (22 ptn) nog lang niet zeker van het behoud op twee speeldagen van het einde. Rode lantaarn Waasland-Beveren telt twintig punten, Cercle Brugge heeft er 23. Komend weekend zakt uittredend landskampioen Racing Genk naar Oostende af, op de slotspeeldag is er de verplaatsing naar Cercle.

