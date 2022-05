Na heel wat jaren zoeken naar de juiste club, lijkt Adnan Januzaj die gevonden te hebben bij Real Sociedad, ook al loopt zijn contract eind dit seizoen af. Bij Sport/Voetbalmagazine spreekt de Rode Duivel over zijn imago en dat hij geen spijt heeft van zijn vroeg vertrek bij Anderlecht.

In België is het vaak Youri Tielemans die wordt voorgesteld als de ideale schoonzoon. Een afgewerkt product van de opleiding op z'n Belgisch. Goede opvoeding, kind uit een gemengd huwelijk, tweetalig, onberispelijk, goed communicerend... Begrijp je waarom hij wel en jij niet?

Adnan Januzaj: ( lacht) 'Zo is het inderdaad. Ik denk dat de mensen, en de media vooral, het geapprecieerd hebben dat hij tot het einde van zijn vorming bij Anderlecht is gebleven. Dat stelt al de rest in een gunstig daglicht. Ik werd gezien als een deserteur! ( lacht) Nogmaals: ik sprak zelf niet, dus sprak men in mijn plaats. Ze probeerden me in een hokje te stoppen. Net zoals ze trouwens met Youri Tielemans hebben gedaan. Dat is niet onze schuld. Wij spelen gewoon voetbal. Men creëert een imago voor ons. Maar ik ben zoals ik ben. Ik ben zoals een ander en ik ben altijd graag geliefd geweest.'

Je zegt dat de mensen vonden dat op je vijftiende vertrekken bij Anderlecht te vroeg was. Heb je dat ook ooit gedacht?

Januzaj: 'Op geen enkel moment. Het is raar als mensen in België zeggen dat ik niet de verwachte carrière heb gehad. Ik ben zelf heel tevreden over mijn carrière. Ik ben 27 jaar, ik speel in La Liga, ik heb in de Premier League en de Bundesliga gespeeld, ik heb twee wereldbekers meegemaakt en ik zie mezelf nog wel vijf of zes seizoenen op een hoog niveau spelen. Waarom ziet men eens niet de goeie kant van de dingen?'

Los van het talent, wat maakt het verschil tussen iemand als jij die een goeie carrière heeft, iemand als Kevin De Bruyne die een geweldige carrière heeft of iemand als Charly Musonda jr. die er niet in slaagt om te bevestigen?

Januzaj: 'Iedereen maakt zijn eigen weg en volgt zijn eigen lot. Je kunt daar niet over oordelen en je kunt al helemaal niet gaan vergelijken. Zonder het over die bewuste spelers te hebben, is het zo dat je duizend vragen zou kunnen stellen. Hebben ze dezelfde kwaliteiten? Hebben ze aan de basis dezelfde kansen gekregen? Is hun entourage even goed? Hebben ze dezelfde lotsbestemming? Het antwoord op al die vragen is natuurlijk: nee. Bovendien heb je in een carrière te maken met toevalligheden, blessures, mensen die je ontmoet... Het is te gemakkelijk om de ene speler te feliciteren en de andere af te vallen.'

Lees het volledige interview met Adnan Januzaj in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

In België is het vaak Youri Tielemans die wordt voorgesteld als de ideale schoonzoon. Een afgewerkt product van de opleiding op z'n Belgisch. Goede opvoeding, kind uit een gemengd huwelijk, tweetalig, onberispelijk, goed communicerend... Begrijp je waarom hij wel en jij niet?Adnan Januzaj: ( lacht) 'Zo is het inderdaad. Ik denk dat de mensen, en de media vooral, het geapprecieerd hebben dat hij tot het einde van zijn vorming bij Anderlecht is gebleven. Dat stelt al de rest in een gunstig daglicht. Ik werd gezien als een deserteur! ( lacht) Nogmaals: ik sprak zelf niet, dus sprak men in mijn plaats. Ze probeerden me in een hokje te stoppen. Net zoals ze trouwens met Youri Tielemans hebben gedaan. Dat is niet onze schuld. Wij spelen gewoon voetbal. Men creëert een imago voor ons. Maar ik ben zoals ik ben. Ik ben zoals een ander en ik ben altijd graag geliefd geweest.'Je zegt dat de mensen vonden dat op je vijftiende vertrekken bij Anderlecht te vroeg was. Heb je dat ook ooit gedacht?Januzaj: 'Op geen enkel moment. Het is raar als mensen in België zeggen dat ik niet de verwachte carrière heb gehad. Ik ben zelf heel tevreden over mijn carrière. Ik ben 27 jaar, ik speel in La Liga, ik heb in de Premier League en de Bundesliga gespeeld, ik heb twee wereldbekers meegemaakt en ik zie mezelf nog wel vijf of zes seizoenen op een hoog niveau spelen. Waarom ziet men eens niet de goeie kant van de dingen?'Los van het talent, wat maakt het verschil tussen iemand als jij die een goeie carrière heeft, iemand als Kevin De Bruyne die een geweldige carrière heeft of iemand als Charly Musonda jr. die er niet in slaagt om te bevestigen?Januzaj: 'Iedereen maakt zijn eigen weg en volgt zijn eigen lot. Je kunt daar niet over oordelen en je kunt al helemaal niet gaan vergelijken. Zonder het over die bewuste spelers te hebben, is het zo dat je duizend vragen zou kunnen stellen. Hebben ze dezelfde kwaliteiten? Hebben ze aan de basis dezelfde kansen gekregen? Is hun entourage even goed? Hebben ze dezelfde lotsbestemming? Het antwoord op al die vragen is natuurlijk: nee. Bovendien heb je in een carrière te maken met toevalligheden, blessures, mensen die je ontmoet... Het is te gemakkelijk om de ene speler te feliciteren en de andere af te vallen.'Lees het volledige interview met Adnan Januzaj in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.