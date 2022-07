De Franse middenvelder is terug in de gratie gekomen bij Anderlecht na de komst van Felice Mazzu op de bank. Een verstandshuwelijk tussen de twee partijen, ook al legt de stijl van Trebel ook de vinger op enkele zwakke plekken van paars-wit.

Met een geïnspireerde assist aan Majeed Ashimeru wist Adrien Trebel plots bijna iedereen opnieuw te overtuigen. De Fransman was hyperactief en speelde verticaal zoals in zijn beste dagen. Zo leek hij de rol van patron op het paars-witte middenveld op te eisen. Maar ook al passen zijn energie en zijn voetbal naar voren prima bij de ideeën van Felice Mazzu, de middenvelder legt zo ook wel enkele zwaktes bloot bij een Anderlecht dat nog in volle opbouw is.Omdat Trebel niet genoeg om zich heen kijkt wanneer hij de bal vraagt bij zijn verdedigers, wordt hij vaak aangevallen wanneer hij een aanval wil opzetten. Zo wordt zijn spel soms wat chaotisch en creëert hij zelf bressen in het Brusselse blok. Zijn voorliefde voor duels leidt ertoe dat hij veel meer dan zijn voorganger, de gedisciplineerde Josh Cullen, zijn positie verlaat, wat er afgelopen weekend toe leidde dat KV Oostende veel ruimte kreeg tussen de soms te verspreide linies van paars-wit. Die ruimte werd nog vergroot door het defensieve trio, waarin Hannes Delcroix de enige leek te zijn die niet te veel achteruit keek. Wesley Hoedt en Zeno Debast zijn minder dynamisch dan hun linksachter en aarzelen wanneer de collectieve pressing vereist dat ze het contact met de offensieve spelers van de tegenstander moeten zoeken.Zo creëerden ze de ruimte waar de Kustboys vrolijk konden induiken. Misschien is het gewoon een kwestie van afspraken, maar misschien ook van profielen.De laatste officiële wedstrijd van de inwoner van Dreux in het truitje van Anderlecht was op 23 mei 2021. Tijdens de laatste wedstrijd in play-off 1, waarin Trebel Josh Cullen met nog 12 minuten te gaan verving. Van de speler die meer dan 5 jaar geleden (op 15 januari 2017 om precies te zijn) naar het Astridpark kwam en die dankzij Marc Coucke een tijdje een van de best betaalde spelers van de competitie was, wordt verwacht dat hij opnieuw een sleutelrol zal spelen nu hij het laatste jaar van zijn contract ingaat.Naast zijn fraaie assist was Trebel ook best nauwkeurig in het passenspel tegen KV Oostende. Met een slaagpercentage van 82% deed hij het erg goed, als je in ogenschouw neemt dat Trebel voor verticaliteit staat en minder voor korte passes heen en weer. Hij onderscheidde zich ook in de duels door zijn acht tackles geslaagd uit te voeren. Hij werd er zelfs de man van de match door volgens de de WhoScored-index (8.28/10). Nu is het kwestie voor de linksvoetige Fransman om die hernieuwde vorm de komende weken te bevestigen, in de hoop dat zijn lichaam hem niet in de steek laat.Het laatste woord is aan de Anderlechtcoach. 'Ik speel met de spelers waarvan ik denk dat ze het verdienen en Adrien is er daar één van', zei Felice Mazzu na de wedstrijd. 'Eén ding is zeker over Trebel, over wie ik in elk interview moet vertellen: ik wil in geen geval een situatie creëren die gebaseerd is op het verleden.' In ieder geval, in de achteruitkijkspiegel kijken en niet vooruitkijken heeft nooit deel uitgemaakt van de woordenschat van de Franse middenvelder.