Adrien Trebel: 'Mijn leven bestond uit pijnstillers, acupunctuur en yoga'

Enkele minuten voor de start van het interview vergaapt Adrien Trebel zich nog aan de supercup van 1978, die Anderlecht over twee duels won tegen het grote Liverpool van Graeme Souness, Kenny Dalglish, Alan Hansen en Ray Clemence. Trebels eigen trofeekast kan wat extra zilverwerk gebruiken. Een beker met Standard, een landstitel en een Belgische supercup met Anderlecht, dat is het . Op het einde van het seizoen zal Trebel, als zijn buikspieren mee willen, de kaap van de 300 profwedstrijden ronden. Bijeengeraapt met Nantes in de Ligue 1 en Ligue 2, Standard en Anderlecht. 'Wat ik mij nog meer kan wensen? Dat ik om de zoveel tijd vooruitgang blijf boeken. Ik wil Anderlecht iets teruggeven, ik wil aan de voorzitter tonen dat ik zijn vertrouwen waard ben. En als de kans zich voordoet, hoop ik hogerop te geraken.'

...