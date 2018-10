Advocaat: 'Geen enkele aanwijzing dat Fabien Camus schuldig is'

'Mijn cliënt is onschuldig. Er is geen enkele aanwijzing van schuld in dit dossier', zo verklaart hij deze morgen aan Belga.

De 33-jarige ex-voetballer van Frans-Tunesische origine werd gisteren door de onderzoeksrechter aangehouden en opgesloten in de gevangenis van Lantin. Hij wordt verdacht van witwassen van geld en lidmaatschap van een criminele organisatie. 'De tenlasteleggingen zijn voor iedereen dezelfde. Mijn cliënt hebben ze alleen geen corruptie aangewreven', zegt de advocaat. 'Hij is in verdenking gesteld op basis van afgetapte telefoons. Er wordt hem enkel verweten dat hij geen makelaar was.'

Aspirant-makelaar

Volgens verschillende kranten zou de aanhouding van Camus te maken hebben met de transfer van Anthony Limbombe, die afgelopen zomer voor 10 miljoen euro van Club Brugge naar FC Nantes is verhuisd. Camus zou in dienst van Mogi Bayat die transfer mee onderhandeld hebben.

Hij deed dat als aspirant-makelaar, maar nog zonder officiële erkenning. Camus zou daarvoor meer dan 450.000 euro hebben opgestreken, maar hij beweert dat hij dat geld nooit gezien heeft.

Camus was als voetballer onder meer actief bij Charleroi, Racing Genk, Antwerp en KV Mechelen.