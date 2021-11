Advocaat Kris Luyckx betwist niet dat zijn cliënt Dejan Veljkovic een spilfiguur was bij de financiële mistoestanden in het Propere Handendossier. Maar in het matchfixingluik ligt dat anders, zegt hij.

Volgende week spreekt de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling zich uit over de spijtoptantendeal in het Propere Handendossier. Naar eigen zeggen vertelde ex-makelaar Dejan Veljkovic aan het gerecht alles wat hij weet over dat schandaal, dat draait rond malversaties en matchfixing in het Belgische profvoetbal. In ruil beloofde het federaal parket hem strafvermindering. Pas na de bekrachtiging van die deal door de Kamer van Inbeschuldigingstelling krijgen de verklaringen van Veljkovic juridische waarde.

In een interview met Sport/Voetbalmagazine kijkt Veljkovic' advocaat Kris Luyckx de beoordeling met vertrouwen tegemoet. 'Na die 47 verhoren en de meer dan 200 uur dat we Veljkovic bijstonden, beschikken we over een sterk dossier.'

Het zou opzienbarend zijn mocht de Kamer van Inbeschuldigingstelling nu geen groen licht geven. Dat lijkt haast ondenkbaar.

Kris Luyckx: 'De KI gaat een zevental zaken nakijken. De rechters zullen dat grondig doen. Is de toezegging door de procureur proportioneel? Is er bij mijn cliënt een bereidheid tot de vergoeding van eventuele schade? Zulke zaken.'

Er zouden fikse claims kunnen komen, bijvoorbeeld van de voetbalbond.

Luyckx: 'Of van de Belgische staat. Van iedereen die denkt dat hij benadeeld is. Maar mogelijk zullen er wel wat burgerlijke partijen zijn die zelf boter op het hoofd hebben. Dan is het moeilijk om te zeggen dat Veljkovic de rekening alleen zou moeten betalen. Wij moeten nu de bereidheid tonen om ons te schikken naar schadevergoedingen die de rechtbank zal uitspreken. Maar vóór het zover is, kunnen we eerst nog zaken betwisten.'

'Genuanceerd verhaal'

Ook in een ander luik van deze zaak wacht Luyckx het oordeel van een rechter af. Veljkovic kreeg van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) een schorsing van tien jaar voor zijn aandeel in de (poging tot) vervalsing van de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren van 11 maart 2018. Luyckx trok naar de rechter om die BAS-beslissing te laten annuleren.

'Als je ziet welke sanctie mijn cliënt voor dat matchfixingluik kreeg in verhouding tot andere mensen die erbij betrokken waren, dan is die tien jaar totaal aberrant', zegt Luyckx. 'Misschien zijn sommige mensen niet betrokken bij die tuchtprocedure terwijl ze dat wel hadden kunnen zijn. In ieder geval had het verhaal veel genuanceerder kunnen zijn. Veljkovic was in dat luik rond KV Mechelen-Waasland-Beveren niet dé spilfiguur.'

Lees het volledige interview met de advocaat van Veljkovic deze week in Sport/Voetbalmagazine.

Volgende week spreekt de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling zich uit over de spijtoptantendeal in het Propere Handendossier. Naar eigen zeggen vertelde ex-makelaar Dejan Veljkovic aan het gerecht alles wat hij weet over dat schandaal, dat draait rond malversaties en matchfixing in het Belgische profvoetbal. In ruil beloofde het federaal parket hem strafvermindering. Pas na de bekrachtiging van die deal door de Kamer van Inbeschuldigingstelling krijgen de verklaringen van Veljkovic juridische waarde. In een interview met Sport/Voetbalmagazine kijkt Veljkovic' advocaat Kris Luyckx de beoordeling met vertrouwen tegemoet. 'Na die 47 verhoren en de meer dan 200 uur dat we Veljkovic bijstonden, beschikken we over een sterk dossier.'Het zou opzienbarend zijn mocht de Kamer van Inbeschuldigingstelling nu geen groen licht geven. Dat lijkt haast ondenkbaar.Kris Luyckx: 'De KI gaat een zevental zaken nakijken. De rechters zullen dat grondig doen. Is de toezegging door de procureur proportioneel? Is er bij mijn cliënt een bereidheid tot de vergoeding van eventuele schade? Zulke zaken.'Er zouden fikse claims kunnen komen, bijvoorbeeld van de voetbalbond.Luyckx: 'Of van de Belgische staat. Van iedereen die denkt dat hij benadeeld is. Maar mogelijk zullen er wel wat burgerlijke partijen zijn die zelf boter op het hoofd hebben. Dan is het moeilijk om te zeggen dat Veljkovic de rekening alleen zou moeten betalen. Wij moeten nu de bereidheid tonen om ons te schikken naar schadevergoedingen die de rechtbank zal uitspreken. Maar vóór het zover is, kunnen we eerst nog zaken betwisten.'Ook in een ander luik van deze zaak wacht Luyckx het oordeel van een rechter af. Veljkovic kreeg van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) een schorsing van tien jaar voor zijn aandeel in de (poging tot) vervalsing van de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren van 11 maart 2018. Luyckx trok naar de rechter om die BAS-beslissing te laten annuleren. 'Als je ziet welke sanctie mijn cliënt voor dat matchfixingluik kreeg in verhouding tot andere mensen die erbij betrokken waren, dan is die tien jaar totaal aberrant', zegt Luyckx. 'Misschien zijn sommige mensen niet betrokken bij die tuchtprocedure terwijl ze dat wel hadden kunnen zijn. In ieder geval had het verhaal veel genuanceerder kunnen zijn. Veljkovic was in dat luik rond KV Mechelen-Waasland-Beveren niet dé spilfiguur.'Lees het volledige interview met de advocaat van Veljkovic deze week in Sport/Voetbalmagazine.