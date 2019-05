Voor de advocaten van voetbalclubs Beerschot Wilrijk, Sporting Lokeren en Tubeke zijn de feiten van competitievervalsing of matchfixing bewezen. KV Mechelen en Waasland-Beveren horen volgens hen niet thuis in de hoogste voetbalafdeling.

De tuchtprocedure voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB is zaterdagochtend van start gegaan met de vrijwillige tussenkomsten van de belanghebbende partijen. Voor de advocaten van voetbalclubs Beerschot Wilrijk, Sporting Lokeren en Tubeke zijn de feiten bewezen.

Het was Thomas Gillis, advocaat van Beerschot Wilrijk, die op eigen verzoek de spits mocht afbijten. Hij wees op het grote belang van deze zaak. 'Matchfixing is een ziekte die het voetbal in zijn kern aantast', citeerde hij UEFA-voorzitter Ceferin. 'Het is dus een van de belangrijkste missies van UEFA om deze zaken aan te pakken', aldus Gillis. De advocaat drukte de drie leden van de Geschillencommissie Hoger Beroep op het hart om rekening te houden met de directe en indirecte gevolgen van matchfixing, vooraleer hij een relaas van de feiten gaf. 'Iedereen die het dossier gelezen heeft, weet dat er op 11 maart daden van competitievervalsing zijn gebeurd. Aan de telefoontaps hebben we genoeg', concludeerde Gillis na een pleidooi van zo'n halfuur.

Ook Tubeke hield een pleidooi, omdat de Waals-Brabanders vinden dat KV Mechelen moet degraderen naar de eerste amateurklasse. In dat geval kan Tubeke, dat sportief degradeerde, in 1B blijven. 'De bondsprocureur heeft zijn vordering ingesteld op een foutieve lezing van artikel B2008 van het bondsreglement', aldus de advocaat van Tubeke, die stelde 'dat er niet de minste twijfel over bestond dat er daden van competitievervalsing zijn gebeurd'.

Advocaat Walter Van Steenbrugge, die sprak in naam van Lokeren, verwees naar de telefoontaps om zijn pleidooi kracht bij te zetten. 'Dat zijn onvervalste, rauwe bewijzen waarover geen twijfel bestaat.' Van Steenbrugge stelde dat KV Mechelen de instigator was, maar dat Waasland-Beveren heel duidelijk heeft meegewerkt. 'Ze hebben de boel belazerd. De sancties die geëist worden door de bondsprocureur zijn terecht. Ze hebben geen plaats in de hoogste afdeling', aldus Van Steenbrugge. De advocaat laakte in een geanimeerd pleidooi van 30 minuten ook de rol van spelersmakelaar Dejan Veljkovic 'wiens tentakels reikten tot bij de bond, de spelers, de bestuurskamers van de voetbalclubs, de scheidsrechters en zelfs de journalisten'.