De Raad van Bestuur van de Pro League heeft besloten om vanaf de eerstkomende speeldag tot het einde van het kalenderjaar geen bezoekende supporters meer toe te laten bij alle wedstrijden van de Pro League.

Dat meldt de belangenvereniging van de Belgische profclubs vandaag, daags nadat zowel de Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp (0-1) als de clash tussen Standard en Charleroi (0-3) door wangedrag van fans ontsierd werden. De maatregel geldt bij wedstrijden in de Jupiler Pro League, 1B Pro League en Croky Cup.

'Na overleg besloot de Raad van Bestuur om vanaf de eerstkomende speeldag tot het einde van het kalenderjaar geen bezoekende supporters meer toe te laten in alle wedstrijden van de Pro League (Jupiler Pro League, 1B Pro League en Croky Cup)', klinkt het bij de Pro League. 'Deze maatregel installeert een afkoelingsperiode rond onze wedstrijden en zal, door het tijdelijk stopzetten van busreizen door bezoekende fans, ook zijn impact hebben op de viruscirculatie die we zo kunnen beperken.'

Lees ook:

Standard neemt maatregelen na wangedrag fans: tribunes deels toe, ticketverkoop stopgezet

Dat meldt de belangenvereniging van de Belgische profclubs vandaag, daags nadat zowel de Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp (0-1) als de clash tussen Standard en Charleroi (0-3) door wangedrag van fans ontsierd werden. De maatregel geldt bij wedstrijden in de Jupiler Pro League, 1B Pro League en Croky Cup.'Na overleg besloot de Raad van Bestuur om vanaf de eerstkomende speeldag tot het einde van het kalenderjaar geen bezoekende supporters meer toe te laten in alle wedstrijden van de Pro League (Jupiler Pro League, 1B Pro League en Croky Cup)', klinkt het bij de Pro League. 'Deze maatregel installeert een afkoelingsperiode rond onze wedstrijden en zal, door het tijdelijk stopzetten van busreizen door bezoekende fans, ook zijn impact hebben op de viruscirculatie die we zo kunnen beperken.'Lees ook:Standard neemt maatregelen na wangedrag fans: tribunes deels toe, ticketverkoop stopgezet