Onze voorspelling voor de Amstel Gold Race en een eigenzinnige vooruitblik op vijf bijzondere voetbalaffiches dit weekend.

Revanche of nieuwe opdoffer?

Manchester City - Tottenham, zaterdag 20 april om 13.30 uur - live op Play Sports

De vraag is vooral hoe Manchester City voor de dag zal komen. De Citizens droomden van de quadruple - Premier League, FA Cup, EFL Cup en Champions League - maar moesten over dat laatste hoofddoel woensdagavond een kruis over maken. De Bruyne en co. gingen er in de kwartfinales uit tegen... Tottenham.

Het is nu afwachten hoe ze die opdoffer verteerd zullen hebben. Anderzijds speelde City wel een voortreffelijke partij (die ze ook wonnen met 4-3 - de eliminatie is het gevolg van de drie uitdoelpunten van Tottenham) en zullen de revanchegevoelens groot zijn.

De troepen van Pep Guardiola liggen immers nog op titelkoers: ze tellen twee punten maar ook een wedstrijd (tegen Man U) minder dan leider Liverpool, dat zondag naar Cardiff moet. Tottenham (67 punten) van zijn kant is verwikkelend in een spannende strijd om een top vier-plaats (die recht geeft op Champions League-deelname) met Arsenal, Chelsea (beide 66) en Manchester United (64).

In de Premier League is ManCity overigens aan een indrukwekkende reeks bezig: negen overwinningen op rij en een doelpuntensaldo van 23-3 sinds eind januari.

Woensdag stonden vier Rode Duivels aan de aftrap, Vincent Kompany en Kevin De Bruyne versus Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, maar de verwachting is dat bij de thuisploeg Kompany zaterdag opnieuw plaats zal maken voor John Stones.

Herkansing voor PSG en Juventus

Juventus - Fiorentina: zaterdag om 18 uur

PSG - AS Monaco: zondag 21 april om 21 uur

De bodem werd bereikt voor de troepen van de Duitse coach Thomas Tuchel met 3-2-verlies tegen FC Nantes, weliswaar met een veredeld B-elftal. De tweede opeenvolgende nederlaag, na de 5-1-afgang bij Lille OSC, betekende amper pas de derde nul in de Ligue 1 op 32 duels, maar kwam toch zwaar aan in de Franse hoofdstad. Zeker na de eerdere uitschakeling in de Champions League. Maar als PSG komend weekend wint van AS Monaco, dan is een nieuwe titel een feit. Bovendien volgt op 27 april nog een tweede kans op een trofee dit seizoen, met de bekerfinale in het Stade de France tegenover Rennes. Er wordt alvast gebeden dat Kylian Mbappé, na een trap tegen de Noord-Fransen nog gespaard tegen de ploeg van Anthony Limbombe en Kalifa Coulibaly, bij afwezigheid van Neymar jr. en Edinson Cavani tegen zijn ex-werkgever met goals of assists het kampioenschapsfeest kan inzetten.

De achtste opeenvolgende titel zal ook de Oude Dame niet ontglippen. Op verplaatsing bij het nietige SPAL werd, in het vooruitzicht van de CL-affiche tegen Ajax, niet met de krachten gewoekerd en verloren door een ploeg vol invallers. Maar de uitschakeling in de kwartfinales van het kampioenenbal tegen de met bravoure acterende Nederlandse in het eigen stadion, met zo'n dramatisch scenario had zelfs CR7 geen rekening gehouden. Napoli speelt pas maandag om 19 uur tegen het Atalanta Bergamo van Rode Duivel Timoty Castagne. Maar bij Juve willen ze graag de karwei graag nu al afmaken. Wees maar zeker dat Moise Kean en Mario Mandzukic vol grinta zitten en de familie Agnelli willen verblijden met nieuw sportief succes.

Afscheid van een artiest

Eupen - STVV, zaterdag om 20.30 uur - live op Play Sports

Luis Garcia, 38 jaar, trekt na zaterdagavond de deuren van KAS Eupen en het Belgische voetbal achter zich dicht. De Spaanse middenvelder ontpopte zich de voorbije jaren, en in de nadagen van zijn carrière, als een smaakmaker van onze Jupiler Pro League.

In 2014 aanvankelijk binnengehaald als inspirerende begeleider voor de jongeren uit de Aspire Academy, bleek Garcia voor de Oostkantonners al snel zoveel meer. Hij leidde Eupen naar de promotie in tweede klasse en drukte ook in onze hoogste afdeling zijn stempel. Het was de voorbije drie seizoenen bijna elk weekend smullen van zijn doorsteekpassjes, zijn rust aan de bal en zijn uitstekende traptechniek. Dit seizoen leverde al dat talent nog 8 doelpunten en 5 assists op.

De ex-speler van Real Madrid, Zaragoza, Espanyol en Murcia keert na dit weekend terug naar zijn thuisland om er zijn Pro License-cursus af te ronden - hij verkeert er in goed gezelschap van onder meer Xavi en Raúl. Zijn droom: ooit hoofdtrainer worden van Espanyol Barcelona, zo liet hij deze week optekenen in talloze afscheidsinterviews.

Garcia zal gemist worden, niet alleen door de spelers en supporters van KAS Eupen, ook door de neutrale voetballiefhebber in België. Hopelijk krijgt hij zaterdagavond aan de Kehrweg een mooi afzwaaimoment tegen STVV.

Waarom niet Van der Poel of Gilbert, maar Lutsenko wint

Amstel Gold Race, zondagnamiddag - live op Sporza

Eigenlijk is het gek, dat een renner die voor het eerst aan de start staat van de Amstel Gold Race als de topfavoriet naar voren geschoven wordt. Maar bij Mathieu van der Poel is niets normaal. Na wat hij het afgelopen voorjaar al heeft laten zien is het een gewettigde status. Bovendien heeft MVDP al lang zijn zinnen gezet op de enige Nederlandse klassieker. Met de Nederlandse kampioenentrui kunnen rijden in de Amstel, voor eigen volk, het was een van de redenen om zich vroeger dan gepland zaan een wegavontuur te wagen.

Van der Poel kent de streek dan ook als zijn broekzak: in zijn jaren als nieuweling en junior won hij verschillende koersen in Nederlands Limburg, onder meer tweemaal de Omloop van Margraten. Bovendien is de Amstel ook een koers die vader Adrie gewonnen heeft, in 1990. Op 21 april. En op welke datum wordt de komende Gold Race gereden? Juist ja.

Het is zondag ook Pasen, en dé specialist van koersen op die heilige christelijke dag is Philippe Gilbert: Luik-Bastenaken-Luik in 2011, de Amstel in 2014 en 2017, telkens won hij op paaszondag. Doet hij dat opnieuw, na zijn zege in Parijs-Roubaix? Dat wordt niet simpel, tegen Mathieu van der Poel, maar ook tegen een topdeelnemersveld. Met een mix van renners uit de kasseiklassiekers (Gilbert, Naesen, Sagan, Trentin, Van Avermaet, Van Aert...) en renners die specifiek op de klimklassiekers hebben gefocust, via de Rondes van Catalonië en het Baskenland (Valverde, Fuglsang, Lutsenko, Kwiatkowski, Alaphilippe...). Geen koers in het voorjaar die zo sterker bezet is als de Amstel.

Als Van der Poel ook die wereldtoppers allemaal overklast, zal dat een nog straffere prestatie zijn dan wat hij in de Ronde van Vlaanderen liet zien. Door echter zo superieur de Brabantse Pijl te winnen, heeft hij zichzelf echter geen cadeau gedaan. Wie gaat met hem meerijden, als VDP op x kilometer van de streep zijn straaljagermotor in gang steekt? In de sprint is hij immers de rapste, zélfs Alaphilippe kwam woensdag tekort. Anderzijds moeten zijn concurrenten hem wel afschudden voor de finish. En dan kan Van der Poel niet alle aanvallen pareren, ook omdat hij in de diepe finale allicht alleen zal zitten.

Meerdere troefkaarten wordt in dat tactische spel een voordeel, en die heeft met name Astana meer dan genoeg, met Lutsenko, Fuglsang, Léon Sanchez, Fraile, de Izagirrebroers. Vooral Lutsenko, in het begin van het seizoen al zeer sterk, heeft er geen geheim van gemaakt: de Gold Race is zijn grote doel van het voorjaar. Op het parcours nota bene waar hij in 2012 wereldkampioen bij de beloften werd, in Valkenburg. En waar Astanaploegbaas/landgenoot Alexander Vinokourov in 2003 de Amstel won.

Vandaar deze voorspelling: niet Mathieu van der Poel op 21 april, 29 jaar na vader Adrie, niet Philippe Gilbert op paaszondag, maar Alexey Lutsenko wint de Amstel Gold Race.

Herrijzenis of paaseitjes rapen?

Anderlecht - Gent, zondag 21 april om 18 uur - live op Play Sports

Luidt paaszondag ook de herrijzenis van Royal Sporting Anderlecht in? Of wordt het voor Karim Belhocine en zijn geblutste spelersgroep therapeutisch paaseitjes rapen in het Astridpark?

Paars-wit staat al enkele weken onder geweldige druk, dat kostte afgelopen week de kop van Fred Rutten, na amper drie maanden loondienst. T2 Belhocine krijgt nu -voor de tweede keer al dit seizoen, na eerder ook een interimfunctie in nasleep van het ontslag van Hein Vanhaezebrouck - de ondankbare taak om in de laatste rechte lijn van dit verloren seizoen alsnog voor een positieve noot te proberen zorgen.

Makkelijk zal dat niet zijn met een spelersgroep waarin het vertrouwen volledig weg is en waar spelers amper een actie durven maken uit schrik het publiek tegen zich te krijgen.

Bovendien tegen KAA Gent, dat weliswaar net als Anderlecht ontgoochelt in deze PO1, maar wel kan bogen op fatsoenlijk veldspel. Analisten en fans zijn zeer te spreken over de offensieve intenties, met hoge druk, van de Buffalo's, maar niettemin voelt coach Jess Thorup toch stilaan de zenuwachtigheid toenemen rond hem. Europees voetbal via de competitie zal zeer moeilijk worden na de recente 0 op 12, dus komt alle gewicht op de nakende bekerfinale (1 mei) te liggen. Om het zorgvuldig opgebouwde vertrouwen niet helemaal te grabbel te gooien en in een minicrisis terecht te komen in volle voorbereiding op die belangrijke afspraak in het Koning Boudewijnstadion, wint Gent maar beter eens dit weekend.

Kortom, voor beide teams geldt: een nieuwe nederlaag betekent een slag van de hamer, een zege kan de nodige oppepper zijn na enkele mindere weken. Wie profiteert er zondagavond van de symboliek rond Pasen?