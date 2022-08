Komend weekend begint 1B aan een grondig vernieuwd seizoen. Sport/Voetbalmagazine stelt tot dan elke dag de ploegen aan u voor. Vandaag: Beerschot, Dender en de youngsters van Standard.

Beerschot

Sterktes & zwaktes

Net als in het kampioenenjaar in 2020 wil Beerschot het verschil maken dankzij de cohesie binnen de kleedkamer en de optimale verstandhouding tussen spelers en staf. De trainersstaf voorzag een lange voorbereiding van acht weken, maar het is niet ondenkbaar dat de spelers ook dan de nieuwe speelstijl van Andreas Wieland nog niet helemaal onder de knie hebben.

Ambitie

Meedoen voor promotie.

Analyse

Na twee uitzonderlijke campagnes, bekroond met de titel in 1B en een 9e plaats in 1A, staat Beerschot weer bij af. Noubissi, Placca, Holzhauser, Suzuki, Dom, Bourdin, Halaïmia en Pietermaat gingen gratis de deur uit of werden bedankt voor bewezen diensten en van de kampioenenploeg blijven enkel Vanhamel, Lejoly, Frans en Sanusi over. Het mag dus niet verbazen dat de ambitie die de club naar de buitenwereld communiceert iets genuanceerder is dan intern uitgesproken wordt. Maar vergis u niet: Beerschot wil zijn plek bij de elite zo snel mogelijk weer innemen. Zonder daarbij zijn eigenheid te verloochenen. Die identiteit ging afgelopen seizoen deels verloren door de slechte resultaten en een aantal keuzes die verkeerd uitdraaiden.

Door herkenbaar voetbal brengen, met veel intensiteit, hoge pressing, verticaliteit, attractiviteit, wil Beerschot zijn supporters weer verzoenen met de club. Beerschot moet opnieuw een team zijn waar het niet fijn is om tegen te voetballen. Met de 38-jarige Oostenrijker Wieland opteerde het management voor een trainer van wie de manier van trainen en de spelfilosofie perfect matcht met de vernieuwde visie van de club. Wieland staat namelijk voor Vollgas-fussball.

De transferpolitiek van Beerschot is ook duidelijk: op een uitzondering na zijn de nieuwe potentiële kampioenenmakers - Baeten, Koshi, Lathouwers, Matthys, Nzita, Quirynen, Verlinden, Weymans - allemaal jonge Belgen die bij de concurrentie werden weggehaald of gerepatrieerd werden vanuit andere Europese landen.

Ryan Sanusi is als kapitein aan boord van het schip gebleven. © Belga Image

Dender EH

Sterktes & zwaktes

Vorig seizoen was Dender op conditioneel vlak een van de betere leerlingen in Eerste Amateur en daar wil Regi Van Acker op voortbouwen. Daar staat wel tegenover dat de Oost-Vlamingen vooral in het begin van het seizoen zullen moeten wennen aan de handelingssnelheid en de verbeten duels die vaak worden uitgevochten in de Challenger Pro League.

Ambitie

In 2,5 jaar tijd vormde Van Acker Dender om van een degradatiekandidaat in Eerste Amateur tot een kandidaat voor de rechterkolom in de Challenger League. De titel kwam er dus niet op bestelling, maar het kreeg een beetje hulp van concurrent Luik dat anderhalf punt moest inleveren in de eindronde wegens het opstellen van een niet-gekwalificeerde speler.

Ondanks zijn status van promovendus wil Dender het de topploegen zo moeilijk mogelijk maken en zijn ongeslagen reeks van vorig seizoen in het eigen Van Roystadion in stand houden.

Analyse

Met een ploeg die slechts één buitenlander telt (Rowell) en die goed op elkaar is ingespeeld moet Dender in staat zijn om meer te doen dan gewoon de degradatie te ontlopen. Om dat doel te bereiken zal het ook nu steunen op drie componenten: fysieke paraatheid, grote samenhorigheid en tactische flexibiliteit.

Met Houdret, Vanbelle en Smet kon Van Acker in de vorige campagne al rekenen op spelers die het klappen van de zweep kennen op een hoger niveau. Bij Luik plukte het bestuur intussen ervaren mannen als Rowell en Lallemand op. Michaël Lallemand is de opvolger van Casagolda en wellicht de strafste zomertransfer van Dender. Vorig seizoen was hij goed voor veertien treffers en met zijn doelpunt in de terugmatch van de play-offs bracht hij even de titelambities van Dender in gevaar. Samen met M'Barki, dé man van de eindronde met vier doelpunten in zes duels, zal Lallemand meer dan eens de verdediging van de andere teams aan het wankelen brengen.

Welkom Michaël Lallemand!



De 29-jarige ervaren aanvaller, goed voor 14 doelpunten bij FC Luik afgelopen seizoen, legde deze week met succes zijn medische testen af en ondertekent een contract voor 3 jaar. pic.twitter.com/DT2VP01yu9 — FCV Dender EH (@fcdender) June 24, 2022

SL16 FC

Sterktes & zwaktes

Aan talent ontbreekt het niet bij SL16 FC, want het eindigde vorig seizoen in de top vier met een van de jongste beloftenkernen van de competitie. Joseph Laumann werd pas vier weken voor de competitie-opener tegen Club NXT naar Sclessin gehaald en dat zal de Luikenaars zeker in het begin punten kosten.

Ambitie

Degradatie vermijden.

Analyse

Een paar weken nadat de U23 promotie naar de Challenger Pro League afdwong, werd in de coulissen de zoektocht naar een nieuwe trainer opgezet. Maar bij de start van de voorbereiding was er nog geen vervanger aangeduid voor Valenne, die werd doorgeschoven naar de staf van de Noor Deila. Topkandidaat Will Still verkoos een terugkeer naar Stade de Reims en daardoor stond ex-boegbeeld Goreux, die intussen directeur is van het eliteprogramma van SL16 FC, voor de spelergroep tijdens de eerste trainingen van het seizoen. En toch hoeft de laattijdige aanstelling van Laumann niet de voorbode te zijn van een heftig seizoen. Met de 38-jarige Duitser vond Standard een trainer die bereid was om zijn persoonlijke ambities opzij te zetten om zich te schikken naar de totaalvisie op vlak van jeugdontwikkeling.

Joseph Laumann © getty

Dat de jonkies van Standard hun thuiswedstrijden mogen afhaspelen op Sclessin is een niet te onderschatten voordeel. Maar zullen ze mentaal klaar zijn voor een bezoek aan vijandige stadions als dat van RWDM of verplaatsingen naar Deinze, Lommel en Virton? Om zich te wapenen voor de wekelijkse gevechten besliste het management om enkele twintigers te halen die al ervaring hebben met voetbal op het hoogste niveau. Naast Duplus, de nieuwe leider van SL16 FC, zal de kern in principe een drietal spelers bevatten die in de hoogste leeftijdscategorie zitten (geboren in 1999, 2000 en 2001). De spelers in kwestie moeten de ruggengraat vormen van een team dat met zijn verticale loopacties, duelkracht, balbezit en permanente omschakelmomenten wedstrijden wil winnen.

Lees ook deel 1 met Anderlecht Futures, KMSK Deinze en Lommel.

