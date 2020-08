Vrijdag begint ook 1B aan de competitie. Iedere dag stelt Sport/Voetbalmagazine je twee ploegen voor. Beginnen doen we met KVC Westerlo en KMSK Deinze.

KVC Westerlo

(+) Het behoud van vormgever Christian Brüls

Een tijdje zag het er naar uit dat de inmiddels 31-jarige Oostkantonner, die nog een jaar onder contract ligt bij de Kemphanen, zou ingaan op de lokroep van zijn ex-club KAS Eupen. Am Kehrweg kozen ze liever voor Víctor Vázquez (33, ex-Barça en Club Brugge) als nieuwe draaischijf. Zo krijgt Brüls, een sleutelpion op het tactische bord van Bob Peeters als foerier voor Kurt Abrahams, de kans om te spelen voor een nieuwe verbintenis en opnieuw uit te groeien tot een speler met absolute meerwaarde in 1B.

(-) De goals en assists van Gilles Dewaele

Een speler die ze bij Westerlo zeker zullen missen, is Gilles Dewaele (24). Vrij probleemloos maakte de ex-Cerclespeler de overstap naar KV Kortrijk, waar hij al eind maart een akkoord bereikte over een driejarige overeenkomst. De rechterverdediger is de man met de grote longinhoud, die graag een volledige flank voor zijn rekening neemt en constant voor diepgang zorgt. Indien nodig kan hij de West-Vlaming echter ook centraal achterin depanneren. Vorig seizoen strooide Dewaele graag met voorzetten, maar toonde hij ook zijn toegenomen efficiëntie met vijf goals en drie assists.

KMSK Deinze

(+) De binnengehaalde ervaring uit 1A

Vanuit Oostende kwamen met doelman William Dutoit, middenvelder Renato Neto en offensieve troefkaart Ronald Vargas drie oude bekenden naar de Dakota Arena. Daarenboven strikte Deinze ook nog eens de linksvoetige centrale verdediger Siebe Blondelle (KAS Eupen) en de Franse middenvelder Raphaël Lecomte (R Exc. Virton), allemaal routiniers voor de centrale as die het klappen van de zweep op het hoogste niveau kennen. En ook de namen van Killian Overmeire en Danijel Milicevic vielen al meer dan eens als mogelijke versterkingen deze transferperiode.

(-) Het gebrek aan achterban

Voorzitter Denijs Van De Weghe steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken, maar poneert telkens dat hij geleidelijk aan wil doorgroeien. Het nieuw multifunctioneel stadion dat tegen eind volgend jaar gebruiksklaar moet zijn (inclusief een kantorencomplex van vierduizend vierkante meter en een woontoren van zestig meter hoog), verraadt veel. Alleen is de vraag of de uitbreiding van 4000 naar 6000 plaatsen, waarvan 5000 zitjes, wel zal opbrengen. Want in het verleden lokte KMSK Deinze, geografisch te situeren tussen KAA Gent en SV Zulte Waregem, zelfs tijdens zijn topjaren in tweede klasse nooit meer dan 2000 voetbalfans naar het voormalige Burgemeester Van de Wielestadion.

