Komend weekend begint 1B aan een grondig vernieuwd seizoen. Sport/Voetbalmagazine stelt tot dan elke dag de ploegen aan u voor. Vandaag de laatste drie met Club NXT, Lierse Kempenzonen en Virton.

Club NXT

Sterktes & zwaktes

Club NXT wil net als de A-ploeg dominant voetbal brengen en het kan daarvoor rekenen op een achttal jongens die in het verleden al actief waren in 1B. De grootste uitdaging voor Nicky Hayen wordt de tieners klaarstomen voor het soort voetbal dat niets te maken heeft met jeugdwedstrijden.

Ambitie

Zo snel mogelijk het behoud verzekeren en jongens laten doorgroeien naar het eerste elftal.

Analyse

Vol goede moed en een hippe merknaam begonnen de beloften van Club Brugge in de zomer van 2020 aan hun avontuur in 1B. Club NXT eindigde uiteindelijk laatste met zestien punten en uit die nare ervaring trokken Verhaeghe en co de nodige lessen. Het voetbal was best aangenaam om naar te kijken, maar het ontbrak de ploeg aan maturiteit om dat in punten om te zetten. Met de achterliggende gedachte dat een dergelijke campagne hen geen tweede keer mocht overkomen, werden ervaren jongens als Mertens en Simba aangetrokken om de jonkies te omringen. Vooral Mertens, die de Challenger Pro League van buiten kent, zal de komende maanden als trajectbegeleider moeten fungeren. Met Lammens, Hautekiet, Mbamba, Audoor, Sandra, Pérez kunnen er bovendien een half dozijn jongens opgeroepen worden uit de A-kern die twee jaar geleden hun debuut maakten bij de grote jongens.

Bij Club NXT hoeden ze zich voor straffe uitspraken over hun mogelijke eindranking na de play-offs. Niet het minst omdat het een paar weken voor aanvang van de competitiestart onmogelijk is om de ware sterkte van de andere ploegen in te schatten. De laatste plaats omzeilen is hoe dan ook de minimumvereiste om van een geslaagd seizoen te spreken. Maar tegelijkertijd wordt van Hayen verwacht dat hij het leerproces van zijn jongens in goede banen leidt en de maximale ontwikkeling van zijn kern superviseert op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak. Net zoals bij de andere B-ploegen is doorstroming dé prioriteit in The NEST.

Lierse Kempenzonen

Sterktes & zwaktes

Lierse moet het hebben van het collectief en daar is de hele spelersgroep van doordrongen. Vorig seizoen werd te vaak vanuit de reactie gevoetbald en trainer TomVan Imschoot wil nu de omslag maken naar iets dominanter voetbal. Maar is deze spelersgroep wel bij machte om het tempo van een wedstrijd te bepalen?

Ambitie

In de top zes eindigen en de thuisreputatie opkrikken door beter te doen dan de vijf overwinningen van vorig seizoen.

Liersecoach Tom Van Imschoot wil dit seizoen dominanter voetbal zien. © Belga Image

Analyse

Indien we de B-ploegen niet meetellen is Lierse de enige club die niet aan het infuus hangt van een buitenlandse investeerder. Maar dat belette Lierse niet om enkele knappe transfers te realiseren zoals die van Libert, Teunckens, Tarfi en Rocha om het onverwachte vertrek van basisspelers Schuermans, Hendrickx en Swinnen te compenseren. Het bestuur hield zich aan zijn stelregel om voor 95 procent Belgisch in te kopen en het gros van zijn kern bij de start van de voorbereiding op stal te hebben.

Lierse komt van heel ver. In het seizoen 2019‑2020 eindigde geel-zwart pas dertiende in Eerste Amateur en mocht het alsnog promoveren omdat andere clubs geen licentie kregen. Aangezien de heropbouw nog jaren kan duren, blijven de ambities beperkt. Die boodschap moet nog doordringen bij een deel van de aanhang waarvan het verwachtingspatroon niet overeen komt met de realiteit. Zich niet laten opjagen door die nostalgische zielen en een economisch verantwoord beleid blijven voeren, wordt wellicht de moeilijkste opdracht van CEO Torreele en voorzitter Van Thillo.

Vorig seizoen werd ervoor gekozen om de club te stabiliseren in 1B en nu willen de Pallieters weer een stap vooruit zetten. Na een zevende en vijfde plaats in zijn eerste twee seizoenen als trainer van Lierse mikt Van Imschoot met twaalf ploegen in plaats van acht in 1B nu op een... zesde plaats.

Exc. Virton

Sterktes & zwaktes

Door de laattijdige komst van enkele versterkingen en trainer Christian Bracconi begint Virton opnieuw met een achterstand aan het seizoen.

Ambitie

De sportieve leiding wil zich niet vastpinnen op een specifieke plaats in het klassement. Veel zal afhangen van de financiële inbreng van de nieuwe overnemer.

Analyse

Het jubileum van eeuweling Virton in april eindigde bijna in mineur. De club uit de Gaume, dat enkele maanden geleden afgetekend laatste eindigde in 1B, ontsnapte slechts ternauwernood aan degradatie naar Eerste Amateur omdat Moeskroen de boeken neerlegde. Net als een jaar geleden weet Virton sinds begin mei waar het aan toe is, maar er werden blijkbaar geen lessen getrokken uit de chaotische situatie van vorig seizoen. Terwijl de andere ploegen uit 1B hun campagne aftrapten met een kern die min of meer op punt stond, verschenen er bij Virton slechts een tiental spelers op het appel op de eerste training. Begin juli werd het team versterkt met Delorge en drie spelers van de U21, maar het staat vast dat sportief directeur Van den Abbeele tot september overuren zal moeten kloppen om tot een volwaardige kern van 25 spelers te komen.

Coach Christian Bracconi moet nog even geduld hebben om een volwaardige A-kern te hebben. © Belga Image

Insiders beweren dat er om tal van redenen veel kostbare tijd verloren ging en uiteindelijk werd de nieuwe trainer, die twee jaar geleden al werkzaam was bij L'Excel, pas op 9 juli aangesteld. In een normale competitie zou Virton opnieuw degradatiekandidaat nummer één zijn, maar dankzij de aanwezigheid van de vier beloftenploegen zal het wellicht zijn vel kunnen redden. Meedoen voor promotie is niet realistisch, maar het bestuur wil zich niet enkel toeleggen op het vermijden van degradatie. Al beseffen ze intern ook dat ze geen wedstrijd freewheelend zullen winnen. Eigenlijk hebben de beleidsbepalers slechts een doel: de club op een positieve manier aan de buitenwereld tonen en de extrasportieve perikelen van de voorbije jaren van zich afschudden.

