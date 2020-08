Vrijdag begint ook 1B aan de competitie. Iedere dag stelt Sport/Voetbalmagazine je twee ploegen voor. Vandaag: Club NXT en Lommel SK.

Club NXT

(+) Omkadering en professionele context

Veel heeft Club Brugge de laatste tijd geïnvesteerd in zijn team. Niet alleen in het eerste elftal, dat om de twee jaar kampioen werd, maar ook in de beloftenploeg, die de voorbije twee jaar internationaal in de Youth League zijn voet kon zetten in duels met Monaco, Real en Atlético Madrid of PSG. Een deel van dat talent stak al de neus aan het venster bij de A-ploeg, met Charles De Ketelaere als uithangbord. Een ander deel kan het vanaf zaterdag tonen in 1B.

Club heeft de omkadering om een beloftenploeg in 1B te zetten. Club Brugge B traint ook in Knokke-Heist, in de beste omstandigheden, wordt ook professioneel begeleid, heeft al video-assistentie, én diverse trainers met ervaring. Daarom kon Club snel schakelen en van haar tweede elftal een goed laboratorium maken. Alle ploegen hebben er baat bij, die in 1A en die in 1B. Tachtig tot 90 procent van wat Club Brugge opleidt, komt niet in de eigen A-kern terecht. Nu kunnen andere ploegen zien wat die talenten écht waard zijn, in een competitieve context. Op de achtergrond kijken ook de andere topploegen toe, dit experiment, in principe voor één seizoen, moet de komende jaren met nog meer deelnemers worden uitgebreid.

(-) Laat groen licht

Het grote minpunt van deze kern is de de laattijdigheid waarmee een en ander werd ingevoerd. Als Club Brugge dit een paar maanden eerder had kunnen voorbereiden, was de kern van de beloftenploeg ongetwijfeld nog iets beter uitgediept en was iemand als De Wolf niet uitgeleend aan Nederland.

Het wordt elke week ook snel schakelen tussen A-ploeg en het NXT-verhaal. Wie waar hoeveel speelminuten krijgt. Carl Hoefkens is de verbindingsman, de ploeg is voorbereid, denkt het aan te kunnen. Ook als straks dezelfde kern nog eens deelneemt aan de Youth League en Europees actief is.

Lommel SK

(+) De financiële steun van een wereldgroep

Dat Lommel SK een opleidingsclub is voor jong talent dat straks in een van de teams van de City Group terechtkomt, blijkt al uit de keuze voor de hoofdcoach. Liam Manning is de opvolger van Peter Maes. Manchester City zoekt voor zijn project in Noord-Limburg mensen met veel progressiemarge en die is er ook bij de coach. Na werk in de jeugdopleiding van West Ham en Ipswich Town en ervaring bij de New York City Football Club Academy - hij werkte er samen met Claudio Reyna - is het Mannings eerste job als hoofdcoach. Na Londen en New York nu de Noorderkempen, dat wordt wennen voor de man. Dat wordt het ook voor zijn assistent, de Nederlander Peter van de Veen, die bij Oranje ook met jeugdelftallen werkte en in een eerste fase Zeist met Lommel gaat combineren.

(-) Gloednieuw project en jong talent waaiert binnen van overal

Ontwikkelen van jong talent binnen het kader van de City Group, dat is de voornaamste taak van de ploeg. Of dat dan valt te rijmen met een promotie in een tight league - 1B was de voorbije jaren niet echt geschikt voor de doorbraak van jong talent - valt af te wachten. Manning wil vooral ontwikkelen en zorgen voor spectaculair voetbal. Dat belooft.

Het hele project werd pas dit voorjaar in de steigers gezet - in mei moest Lommel SK nog via het BAS passeren om een proflicentie te krijgen - en heeft dus wat tijd nodig om te rijpen. De Belgische roergangers van de club, Harm van Veldhoven, Ronny Vangeneugden en keeperstrainer Vladan Kujovic, kennen onze competitie, zij zullen het jong talent mee moeten gidsen en Manning sturen in zijn keuzes. Te verwachten valt dat tot het sluiten van de transferperiode nog wel een en ander aan jeugd gaat aanwaaien op Lommel. Jeugd die wat van overal zal komen, zo blijkt uit de nieuwkomers. Een tolk of een cultuurfilosoof zal van pas komen.

