Morgen begint ook 1B aan de competitie. Iedere dag stelt Sport/Voetbalmagazine je twee ploegen voor. Vandaag: Lierse Kempenzonen en Seraing.

Lierse Kempenzonen

(+) Alles mag, niets moet

Drie weken geleden ging Lierse er nog van uit dat ze in de hoogste amateurreeks zouden spelen, waar ze nipt degradatie naar tweede amateur hadden vermeden. Het kan dus niet meer stuk voor Lierse, want twee jaar na het failliet zijn ze al terug in het betaalde voetbal. Als er weer publiek mag aantreden, is de nog altijd brede aanhang (2000 à 3000 man) een voordeel. Met het trainersduo Tom Van Imschoot (twee jaar geleden succesvol met Lommel) en de lange internationale ervaring van Nico Van Kerckhoven zit het goed bij het homogeen Belgische team, een must voor het bestuur.

(-) De late voorbereiding

Toen Lierse hoorde dat het in 1B mocht spelen, had het met het oog op nog een jaar amateurvoetbal in een late voorbereiding nog geen wedstrijd gespeeld. Na een mislukt jaar werd grote kuis gehouden, maar het inpassen van meer dan 10 nieuwe spelers zal tijd vergen en kan de competitiestart hypothekeren.

Seraing

(+) Een sterke partner

Seraing is de kleine broer van FC Metz en het is duidelijk te zien dat de Franse club die samenwerking heel serieus neemt. Veel beloftevolle jongeren werden naar de Waalse club gestuurd en daar zitten ook al enkele spelers bij die al wat bewezen hebben, met enkele selecties voor de Franse jeugdelftallen of met ervaring in de Afrikaanse Champions League. Ook belangrijk: Metz drong geen enkele speler op aan Seraing. Iedere nieuwkomer werd goedgekeurd door coach Emilio Ferrera en zijn staf. De club is met andere woorden niet zomaar een parking voor Metz. Bovendien heeft Seraing er ook een goede voorbereiding op zitten met enkele bemoedigende resultaten.

(-) Onervaren in 1B

Als er gekeken werd naar de resultaten van vorig seizoen, had Seraing dit seizoen geen plaats gehad in 1B. De Luikenaars eindigden pas op een derde plek in Eerste Amateur. Ze konden echter profiteren van de financiële problemen bij Roulers en Virton om een stap hoger te zetten. Bovendien zijn er ook nauwelijks spelers in de kern die enige ervaring hebben met 1B. Kunnen de spelers uit Frankrijk zich snel genoeg aanpassen aan de competitie?

(+) Alles mag, niets moetDrie weken geleden ging Lierse er nog van uit dat ze in de hoogste amateurreeks zouden spelen, waar ze nipt degradatie naar tweede amateur hadden vermeden. Het kan dus niet meer stuk voor Lierse, want twee jaar na het failliet zijn ze al terug in het betaalde voetbal. Als er weer publiek mag aantreden, is de nog altijd brede aanhang (2000 à 3000 man) een voordeel. Met het trainersduo Tom Van Imschoot (twee jaar geleden succesvol met Lommel) en de lange internationale ervaring van Nico Van Kerckhoven zit het goed bij het homogeen Belgische team, een must voor het bestuur.(-) De late voorbereidingToen Lierse hoorde dat het in 1B mocht spelen, had het met het oog op nog een jaar amateurvoetbal in een late voorbereiding nog geen wedstrijd gespeeld. Na een mislukt jaar werd grote kuis gehouden, maar het inpassen van meer dan 10 nieuwe spelers zal tijd vergen en kan de competitiestart hypothekeren.(+) Een sterke partnerSeraing is de kleine broer van FC Metz en het is duidelijk te zien dat de Franse club die samenwerking heel serieus neemt. Veel beloftevolle jongeren werden naar de Waalse club gestuurd en daar zitten ook al enkele spelers bij die al wat bewezen hebben, met enkele selecties voor de Franse jeugdelftallen of met ervaring in de Afrikaanse Champions League. Ook belangrijk: Metz drong geen enkele speler op aan Seraing. Iedere nieuwkomer werd goedgekeurd door coach Emilio Ferrera en zijn staf. De club is met andere woorden niet zomaar een parking voor Metz. Bovendien heeft Seraing er ook een goede voorbereiding op zitten met enkele bemoedigende resultaten.(-) Onervaren in 1BAls er gekeken werd naar de resultaten van vorig seizoen, had Seraing dit seizoen geen plaats gehad in 1B. De Luikenaars eindigden pas op een derde plek in Eerste Amateur. Ze konden echter profiteren van de financiële problemen bij Roulers en Virton om een stap hoger te zetten. Bovendien zijn er ook nauwelijks spelers in de kern die enige ervaring hebben met 1B. Kunnen de spelers uit Frankrijk zich snel genoeg aanpassen aan de competitie?