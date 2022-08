Komend weekend begint 1B aan een grondig vernieuwd seizoen. Sport/Voetbalmagazine stelt tot dan elke dag de ploegen aan u voor. Beginnen doen we met de RSCA Futures, KMSK Deinze en Lommel.

RSCA Futures

Sterktes & zwaktes

Robin Veldman beschikt over een hechte ploeg waarvan de meeste jongens al samenspelen van bij de U8 of U10. Het ontbreekt hen wel aan wedstrijdervaring op 1B-niveau. De overgangsfase naar mannenvoetbal mag dus niet te lang duren willen ze meteen competitief zijn.

Ambitie

Het behoud verzekeren in de Challenger Pro League en jeugdspelers verder laten doorstromen naar de A-ploeg.

Analyse

De speeltijd is gedaan voor Duranville en zijn maatjes. Terwijl hun meest recente voorgangers Doku, Ait El Hadj, Kana, Arnstad, Stroeykens, Debast, Colassin en Sardella met de vingers in de neus door de beloftencompetitie fietsten, moeten de RSCA Futures dit seizoen vol aan de bak in de eerste editie van de vernieuwde Challenger League. Maar hoe snel zullen de Neerpedeboys wennen aan de wedstrijdomstandigheden van een mannencompetitie? Hoe zullen ze omgaan met het gegeven dat ze minder vaak en minder lang de bal zullen hebben op de speelhelft van de tegenstander? En wat als de veelal kleine spelers, die de kunst beheersen om onder hoge druk de controle over de bal te behouden, overpowered worden door teams met veel gestalte?

Een ding staat vast: de 4-2-2-2 die Kompany ook bij de beloften installeerde zal wellicht overboord gegooid worden. Maar het is zeker niet de bedoeling dat RSCA Futures het tactische stramien van Mazzu copy-paste.

Veldman zal hoe dan ook een evenwicht moeten vinden tussen zijn twee hoofdtaken. Hij moet enerzijds de ploeg in de Challenger League houden om de volgende lichting toptalenten een mooie erfenis te geven én zijn spelers klaarstomen voor de A-ploeg. Het seizoen van de Futures staat dus deels in het teken van de A-kern, Het is niet uitgesloten dan Mazzu een speler komt halen voor een wedstrijd op donderdag in de Conference League terwijl RSCA Futures op vrijdagavond zelf een competitiematch moeten afwerken. Het wordt dus kwestie van de prioriteiten van de twee teams op elkaar af te stemmen.

Lucas Stassin is een van de spelers om in de gaten te houden © Belga Image

KMSK Deinze

Sterktes & zwaktes

De Japans-Spaanse leiding haalde een dozijn nieuwe spelers en binnen het management zijn ze er zich van bewust dat een compleet nieuwe ploeg bouwen een zeker risico inhoudt. De verhouding tussen ervaren spelers en jonge gasten met een high potential zit anderzijds wel goed.

Ambitie

Het bestuur tekende een masterplan uit over drie jaar met als einddoel de promotie naar de Jupiler Pro League. De titel pakken is dit seizoen nog geen must en toch zal de druk op de schouders van de nieuwe trainer Takahisa Shiraishi redelijk groot zijn. Shiraishi heeft als hoofdtrainer geen ervaring op het hoogste niveau en hij moest op korte tijd een volledig nieuw elftal inpassen. Het voordeel is wel dat Deinze als een van de weinige ploegen zijn transferhuiswerk vroeg in de voorbereiding af had.

Analyse

Een investeringsgroep uit Singapore, een Belgische voorzitter, een Spaanse sportief directeur, een Japanse trainer, een overwegend Spaanse technische staf en een spelersgroep afkomstig uit alle windstreken. Deinze is zonder twijfel de belichaming van de globaliseringsdrang van de ploegen uit de Challenger League. Terwijl Deinze een paar jaar geleden de Belgische voetbalhemel wilde bestormen met een ploeg bestaande uit overwegend Vlaamse en Belgische voetballers, is nationaliteit in het beleid onder impuls van ACA Football Partners slechts een detail.

Met Mertens, Vandenberghe, Boone, Challouk en Tarfi verloor Deinze in het tussenseizoen op slag zijn Belgische ruggengraat. In hun plaats haalde sportief directeur Adrián Espárraga onder andere een aantal talentvolle Belgen (Carcela-Gonzalez en De Poorter) en enkele Spanjaarden uit lagere afdelingen die met hun mentaliteit, snelheid en duelkracht perfect passen bij het Belgische voetbal. Vooral van aanvallende middenvelder Moyita wordt veel verwacht.

Van Sergio Duenas Moyita wordt veel verwacht bij Deinze. © GETTY

Lommel SK

Sterktes & zwaktes

Lommel haalde met Steve Bould een trainer binnen die de knepen van het vak leerde bij Arsène Wenger. De voormalige assistent- en jeugdtrainer van Arsenal zal wel nieuwe jongens moeten inpassen om het verlies van sleutelspelers Fiermarín, Kis, Saito en Rosa op te vangen.

Ambitie

Beter doen dan de zesde plaats van vorig seizoen en de ontwikkeling van de jonge garde versnellen.

Analyse

Lommel is booming. De hoofdtribune werd grondig aangepakt, de trainingsfaciliteiten kregen een make-over en de vele openstaande vacatures worden opgevuld. Na de opeenvolgende passages van Manning, Van der Veen, Felipe, Greveraars en Eastick moet de nieuwe trainer Bould de stabiliserende factor worden van een club die in sneltempo aan het groeien is op én naast het veld. Lommel is de club die de langste anciënniteit heeft in de Challenger Pro League en het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn verandering in komt.

De voornaamste missie van Bould wordt dezelfde als die van zijn voorgangers: Lommel op een veilige plek in het klassement parkeren en de spelers die het in bruikleen krijgt van de City Football Group doorontwikkelen. De Limburgers willen op lokaal vlak waardering krijgen voor hun jeugdopleiding en wereldwijd erkend worden voor de manier waarop ze jonge spelers modelleren. Zelfontwikkeling is nog zo'n stokpaardje van Lommel. Zelfs voor de oudgedienden Neven en Henkens werd een individueel ontwikkelingsplan neergepend.

Op papier heeft Lommel geen onaardige ploeg en net als vorig seizoen zullen de jonge buitenlandse rekruten omringd worden door ervaren spelers. Slechts vijf spelers - Van Hout, Henkens, Neven, Pierrot en Wuytens - zijn 28 jaar of ouder. Voor de anciens wordt het dus zaak om op het veld hun ervaring aan te wenden om de jeugdige onbezonnenheid van hun ploegmaats in te tomen.

Steve Bould heeft een verleden bij Arsenal en moet het nu waarmaken bij Lommel. © GETTY

