Vanavond begint ook 1B aan de competitie. Iedere dag stelt Sport/Voetbalmagazine je twee ploegen voor. Eindigen doen we met RWDM en Union.

RWDM

(+) Echte versterkingen gehaald

Thierry Dailly lijkt de juiste spelers te hebben binnengehaald. Florian Le Conjour in de verdediging, Stévlio Cruz op het middenveld en Lenny Nangis vanvoor lijken allemaal goede aanwinsten die het team beter lijken te maken en die elk op zich degelijkheid in iedere linie kunnen brengen. Maar de mayonaise moet wel pakken, natuurlijk. Dat is het risico dat ze nemen als je snel aankopen doet.

(-) Kleinste budget van 1B

Met het kleinste budget van 1B, zo'n 2 miljoen euro, zoeken de Brusselaars zich een weg in 1B dat ze nog moeten ontdekken. Bovenal is er sportieve stabiliteit nodig, want RWDM zal vooral naar interne sereniteit moeten zoeken in een staf waarvan op voorhand al gezegd wordt dat de samenwerking tussen Laurent Demol (T1) en Fred Stilmant (T2) explosief kan zijn.

Union

(+) Opvallende transfers

Door Felice Mazzu te halen als opvolger van Thomas Christiansen sloeg Union een flinke slag. De voormalige succescoach van Charleroi komt zeker niet naar het Dudenpark om daar een rustig seizoen te beleven. De ambities zijn namelijk groot, zo bewijst ook de aankoop van Dante Vanzeir (16 goals twee jaar geleden bij Beerschot en 18 wedstrijden in 1A bij KV Mechelen vorig jaar). Ook de nieuwkomers van Virton zijn sterke pionnen: Anthony Moris was een van de beste keepers uit de reeks in 2019/20 en Loïc Lapoussin toonde zijn talent in de voorbereidingsmatchen, waarin hij onhoudbaar was. De ploeg is gevormd om een hoofdrol op te eisen in 1B.

(-) Een echte 9 of niet?

Sinds het vertrek van Youssoufou Niakaté in 2019 is Union op zoek naar een echte goalgetter. Nu streek de Duitser Deniz Undav er neer. In de voorbereiding toonde hij dat hij kan voetballen, maar zijn komst is een gok. Op zijn 24e heeft hij nog nooit hoger gespeeld dan het derde niveau in Duitsland (waar hij vorig seizoen wel 17 goals maakte). Andere potentiële spitsen, Charlie Brown en Ibrahima Sory Bah, hebben ook nog alles te bewijzen.

