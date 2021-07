Vanavond begint een nieuw seizoen in de Jupiler Pro League. We stellen iedere dag enkele ploegen voor met hun sterkste en zwakste punt. Vandaag: het vierde en laatste deel met Antwerp, Cercle, Seraing, Beerschot en KAA Gent.

Antwerp

(+) Ambitie kracht bijgezet

Naast de komst van Brian Priske en zijn uitgebreide staf, heeft Antwerp de centen bovengehaald om zijn ambities kracht bij te zetten door ook nog Björn Engels, Michel-Ange Balikwisha, Jelle Bataille en Michael Frey aan te trekken. En dat in een transferperiode die nog lang niet gedaan is. Paul Gheysens bewapent zijn troepen om Club Brugge dit seizoen het vuur aan de schenen te leggen.

(-) Tridente weg

Dieumerci Mbokani, Lior Refealov en Didier Lamkel Zé: dat drietal had een voet in de meeste goals van Antwerp vorig seizoen. De eerste twee zijn ondertussen al vertrokken, de derde is opnieuw naar de achtergrond verdreven: Brian Priske lijkt met andere woorden vertrouwen te hebben in zijn nieuwe aanvallers.

Cercle Brugge

(+) Vanderhaeghe-Buffel

De sterkte van dit Cercle is het feit dat hoofdtrainer Yves Vanderhaeghe en rechterhand Thomas Buffel, die de ploeg wat meer onverzettelijkheid en stabiliteit bijbrachten en zo degradatie vermeden, zijn gebleven. Het blijft echter wachten op de kwaliteitsinjectie - vanuit de beloften - van AS Monaco om echt doelstellingen te kunnen bepalen.

(-) Wie maakt nu het verschil?

Wie kan de rol van topschutter Iké Ugbo (22, die was gehuurd van Chelsea en goed bleek voor 16 goals in 32 wedstrijden) en defensieve sterkhouder Strahinja Pavlovic (20, uitgeleend voor zes maanden door AS Monaco) overnemen, om straks vrij snel een plaats in de middenmoot te veroveren, in plaats van (alweer) een geheel seizoen met veel angst naar de onderste plaatsen in het klassement te moeten kijken?

Seraing

(+) Ervaren Jordi Condom

Seraing heeft een weldoordachte keuze gemaakt met nieuwe coach Jordi Condom. De Cataal kent de Belgische eerste klasse en wist zijn clubs al te redden van degradatie met voornamelijk onervaren jonge talenten. Een verleden dat erg nuttig kan zijn dit seizoen.

(-) Magere kern

Op de transfermarkt haalde Seraing nog niet al te veel uit. De promovendus zal zich wel moeten versterken als het ook volgend jaar nog in 1A wil voetballen. Eind vorig seizoen waren er al twijfels over de kern om mee te kunnen doen op het hoogste niveau.

Peter Maes heeft de middelen voorhanden bij Beerschot © Belga Image

Beerschot

(+) Nieuwe coach Peter Maes

Met Peter Maes werd een trainer ingehaald die het klappen van de zweep kent en die bij Mechelen, Lokeren en vorig seizoen nog bij STVV bewees dat hij nog steeds een stevige organisatie kan neerzetten. Bij Beerschot krijgt hij daarvoor ook de middelen, met een ervaren verdediging en een getalenteerd middenveld. Vooral in dat laatste compartiment zijn er heel wat mogelijkheden, met 'Zilveren Schoen' Raphael Holzhauser als blikvanger natuurlijk, maar in zijn rug ook Sanusi, Pietermaat, Coulibaly en nieuwkomer Okyere, die een sterke indruk naliet in de voorbereiding.

(-) Gezocht: doelpunten

Het aanvallende compartiment moet versterkt worden. Al sinds Tarik Tissoudali naar Gent vertrok afgelopen winter kent Beerschot meer moeite om tot doelpunten te komen. Suzuki is degelijk, maar ook niet de man die de ploeg er op moeilijke momenten doorsleurt. Eleke, recordaankoop vorige zomer, is een tegenvaller. David Mukuna nog jong en een verre van afgewerkt product. Met zijn beweeglijkheid zorgde Tissoudali bovendien voor gaten in de vijandelijke verdediging; dat type ontbreekt nu. Vandaar dat de pijlen op Benito Raman werden gericht, maar die verkoos uiteindelijk Anderlecht. Wie bijt wel straks?

KAA Gent

(+) Visie en kennis

De toekomstgerichte visie en de dynamiek die op gang werd gebracht door Hein Vanhaezebrouck, zijn een goede zaak bij KAA Gent. De beloften krijgen met Emilio Ferrera de best mogelijke begeleider die er rondloopt in België. Opvallend dat de Brusselaar na de promotie met FC Seraing dit project verkoos. Om de fans te paaien, werd een verstandige zet gedaan met de aanstelling van de populaire ex-spelers Nicolas Lombaerts en Danijel Milicevic als nieuwe assistenten.

(-) Vervanger voor Jaremtsjoek

Heeft KAA Gent een alternatief voor targetman Laurent Depoitre, al een tijdje op de sukkel met de voetletsel? Wie kan, door het geplande vertrek van Roman Jaremtsjoek, straks de rol van afwerker overnemen? Kan Gianni Bruno zijn topseizoen van bij Zulte Waregem evenaren en verbeteren, toen hij 20 doelpunten aantekende in 34 wedstrijden?

