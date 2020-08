Sport/Voetbalmagazine warmt u op voor de start van de nieuwe competitie. Vandaag stellen we u de laatste vier clubs voor: Standard, Club Brugge, KV Kortrijk en Zulte Waregem.

Standard

Pluspunten

De hand van Montanier

Sinds zijn aankomst legt de Franse coach de nadruk op verzorgd voetbal in balbezit en inzet bij balverlies. De pressing, die onder Michel Preud'homme niet zo enthousiast werd uitgevoerd, kan de verfrissende nieuwigheid zijn van het Standard van Philippe Montanier.

De goeie vorm van Avenatti

Hij was vorig seizoen geblesseerd en voelde zich nooit in zijn sas op het veld, zodat een deel van Sclessin hem begon te viseren, maar nu tijdens de voorbereiding reeg de Uruguayaan de goals aan elkaar. Als hij goed wordt aangespeeld in de rechthoek, kan hij de goalgetter worden waar de club nood aan heeft.

Minpunten

Onzekere transferperiode

Veel van de uitblinkers van vorig seizoen zouden wel eens kunnen toegeven aan hun verlangen om andere lucht op te zoeken. Een vertrek van Vanheusden, Laifis, Cimirot, Bastien of Amallah zou een zware klap betekenen voor de ruggengraat van de ploeg.

Het rommelt achter de schermen

Na de komst van Preud'homme heerste er een tijdje rust in de kantoren, maar met de opvallende komst van François Fornieri in de bestuurskamers, beweegt er weer van alles. De vraag is of daar geen slachtoffers gaan vallen.

Lees ook: Standard onder de loep: de toekomst gehypothekeerd

Kan de pressing van Montanier de tegenstanders verrassen? © Belga Image

Club Brugge

Pluspunten

Continuïteit

Nooit eerder haalde een ploeg zoveel punten uit 29 speeldagen in de reguliere competitie als het Club Brugge van vorig seizoen onder Philippe Clement: 70. Het was dan ook logisch dat de focus de voorbije zomer lag op het behoud van de kern en het verlengen van contracten.

Simon Mignolet

Een van de redenen voor die sterke prestatie is de defensieve onwrikbaarheid van het team. Verdedigen doe je met de hele ploeg, is het gangbare cliché, maar als je Simon Mignolet hebt als sluitstuk, dan mogen de anderen al eens een steek laten vallen. Europees waren er uitschuivers (tegen PSG, uit bij Manchester United), maar in eigen land was Club haast niet te kloppen: in 29 wedstrijden amper 14 tegengoals. Niet alleen, maar zeker mee de verdienste van Mignolet.

Minpunten

Scorend (on)vermogen is niet aangepakt

Het probleem ligt voorin. Club leunt bij gebrek aan een aanvallend sterke linksbuiten, een man met een actie à la Danjuma of Izquierdo, te veel op rechts, op Krépin Diatta. Geef die geen ruimte om voor te zetten en je elimineert al veel gevaar. Bovendien raakten, om diverse redenen, de centrumspitsen Okereke, Dennis en Krmencik de voorbije maanden het vertrouwen kwijt. Daar is werk aan de winkel.

Gewenning en voorspelbaarheid

Vers bloed kan een en ander oplossen. Dat heeft de directie na de eerste titel onder Preud'homme ook gemerkt. Het was toen even op, bij de coach maar ook in de spelersgroep, die jaren had gejaagd achter een eerste titel sinds 2005 en even moest herademen. Die fout, (niet verfrissen, wel behouden) gaat Club nu niet maken. We mogen dus nog wel wat vernieuwing verwachten.

Iedereen weet nu hoe Club Brugge speelt, maar kunnen ze zelf nog voor een verrassingseffect zorgen? © Belga Image

KV Kortrijk

Pluspunten

Sportieve continuïteit

KV Kortrijk maakte een groot deel van zijn huiswerk al in de wintermercato, waardoor trainer Yves Vanderhaeghe deze zomer niet of nauwelijks moest puzzelen. In januari haalde KVK doelman Adam Jakubec (intussen opnieuw gehuurd van Lille) en bij AA Gent Timothy Derijck, waardoor de centrale verdediging plots op punt stond. Het voegde ex-speler Jevgeni Makarenko toe aan het middenveld en aanvaller Terem Moffi kwam over uit Litouwen. Allemaal versterkingen, en intussen goed ingespeeld.

Voetballend middenveld

Het middenveld heeft met Hannes Van Der Bruggen en Julien de Sart veel voetballend vermogen. Door de terugkeer van Makarenko, die als defensieve middenvelder aantreedt, mogen die hoger spelen dan voorheen.

Minpunten

Nood aan verdedigers

Centraal achterin zit Kortrijk wel erg krap, kwalitatief en kwantitatief. Het heeft daar nog één of twee spelers nodig na het vertrek van Tuta, die vorig seizoen na de winterstop een ideaal koppel vormde met Derijck.

Kleine kern

Dit jaar koos Kortrijk voor een kleine kern, aangevuld met een aantal jongeren. Dat is een goeie formule, omdat je alle kernspelers betrokken kunt houden, maar het gebrek aan valabele alternatieven en dubbel bezette posities houdt ook een risico in mochten één of meer van de sterkhouders voor langere tijd uitvallen of toch nog vertrekken tijdens deze mercato.

Lees ook: KV Kortrijk onder de loep: mikken op de top acht

De verdediging kan wel eens een heikel punt worden bij KV Kortrijk. © Belga Image

Zulte Waregem

Pluspunten

De nieuwe assistenten

Als Essevee 2.0 werd het nieuwe Zulte Waregem voorgesteld. Niet in de aanloop naar dit seizoen, maar al half maart. Niet toevallig na de 7-0-blamage op de voorlaatste speeldag tegen Anderlecht en een 5 op 30. Het bestuur probeerde de leeggelopen ballon weer op te blazen, onder het motto "vernieuwen, verjongen en verbeteren". Niet door de borstel door de spelerskern te halen, maar door de technische staf te wijzigen: coach Francky Dury zou niet één nieuwe assistent krijgen, zoals eerst gepland, maar twee. In plaats van oudgedienden Eddy Van den Berge en Ronny Verriest kwamen Davy De fauw, die een punt zette achter zijn spelerscarrière, en zijn ex-ploegmaat bij Club Brugge Timmy Simons. Zij moeten vooral de trainingsaanpak nieuw leven inblazen en Dury advies geven dat hij deze keer wél wil en moet aanvaarden.

Berahino blijft (wellicht)

In precoronatijden was het de bedoeling dat Saido Berahino (27), die vorige zomer voor drie jaar tekende, na één seizoen aan de Gaverbeek zou vertrekken, voor minstens een paar miljoen euro. Toen hij voor de winterstop schitterde, rekende Zulte Waregem zich al rijk. Maar dan blesseerde de Burundees zich, liet hij na Nieuwjaar de motivatie wat varen en kwam de coronacrisis, die de transfermarkt deed crashen. Zo vertoeft Berahino nog altijd in Waregem en dat zal allicht zo blijven, tenzij er alsnog een niet te weigeren bod binnenkomt. Minder goed nieuws voor de clubkas, op korte termijn, maar wel goed nieuws voor Francky Dury.

Minpunten

Smalle bank

Als de sterkhouders fit blijven en hun draai vinden, zou Essevee - ondanks een voorbereiding met veel nederlagen - een zorgeloos seizoen moeten kunnen beleven. De laatste oefenmatch, met een zege tegen KAA Gent, was op dat vlak een opsteker. Bij veel blessureleed (doelman Sammy Bossut is maanden uit met een zwaar hoofdletsel) kan Zulte Waregem wel in de problemen komen, want de bank is vrij smal.

Weinig duelkracht vooraan

De voorlinie bestaat met Berahino, Bruno, Vossen, Srarfi en Dompé uit goeie voetballers, maar alleen Vossen (1m83) rondt de kaap van de 1m80. Dury mist een stevige targetspits die in het verleden vaak het ankerpunt van zijn aanval was, zoals vorig jaar nog met Larin, daarvoor met Mbaye Leye. Op Sylla wordt immers niet meer gerekend.

Met onder meer deze Berahino is er niet al te veel duelkracht voorin. Zal dat Zulte zuur opbreken? © Belga Image

PluspuntenDe hand van MontanierSinds zijn aankomst legt de Franse coach de nadruk op verzorgd voetbal in balbezit en inzet bij balverlies. De pressing, die onder Michel Preud'homme niet zo enthousiast werd uitgevoerd, kan de verfrissende nieuwigheid zijn van het Standard van Philippe Montanier.De goeie vorm van AvenattiHij was vorig seizoen geblesseerd en voelde zich nooit in zijn sas op het veld, zodat een deel van Sclessin hem begon te viseren, maar nu tijdens de voorbereiding reeg de Uruguayaan de goals aan elkaar. Als hij goed wordt aangespeeld in de rechthoek, kan hij de goalgetter worden waar de club nood aan heeft. MinpuntenOnzekere transferperiodeVeel van de uitblinkers van vorig seizoen zouden wel eens kunnen toegeven aan hun verlangen om andere lucht op te zoeken. Een vertrek van Vanheusden, Laifis, Cimirot, Bastien of Amallah zou een zware klap betekenen voor de ruggengraat van de ploeg.Het rommelt achter de schermenNa de komst van Preud'homme heerste er een tijdje rust in de kantoren, maar met de opvallende komst van François Fornieri in de bestuurskamers, beweegt er weer van alles. De vraag is of daar geen slachtoffers gaan vallen. PluspuntenContinuïteit Nooit eerder haalde een ploeg zoveel punten uit 29 speeldagen in de reguliere competitie als het Club Brugge van vorig seizoen onder Philippe Clement: 70. Het was dan ook logisch dat de focus de voorbije zomer lag op het behoud van de kern en het verlengen van contracten. Simon Mignolet Een van de redenen voor die sterke prestatie is de defensieve onwrikbaarheid van het team. Verdedigen doe je met de hele ploeg, is het gangbare cliché, maar als je Simon Mignolet hebt als sluitstuk, dan mogen de anderen al eens een steek laten vallen. Europees waren er uitschuivers (tegen PSG, uit bij Manchester United), maar in eigen land was Club haast niet te kloppen: in 29 wedstrijden amper 14 tegengoals. Niet alleen, maar zeker mee de verdienste van Mignolet. MinpuntenScorend (on)vermogen is niet aangepakt Het probleem ligt voorin. Club leunt bij gebrek aan een aanvallend sterke linksbuiten, een man met een actie à la Danjuma of Izquierdo, te veel op rechts, op Krépin Diatta. Geef die geen ruimte om voor te zetten en je elimineert al veel gevaar. Bovendien raakten, om diverse redenen, de centrumspitsen Okereke, Dennis en Krmencik de voorbije maanden het vertrouwen kwijt. Daar is werk aan de winkel. Gewenning en voorspelbaarheid Vers bloed kan een en ander oplossen. Dat heeft de directie na de eerste titel onder Preud'homme ook gemerkt. Het was toen even op, bij de coach maar ook in de spelersgroep, die jaren had gejaagd achter een eerste titel sinds 2005 en even moest herademen. Die fout, (niet verfrissen, wel behouden) gaat Club nu niet maken. We mogen dus nog wel wat vernieuwing verwachten. PluspuntenSportieve continuïteit KV Kortrijk maakte een groot deel van zijn huiswerk al in de wintermercato, waardoor trainer Yves Vanderhaeghe deze zomer niet of nauwelijks moest puzzelen. In januari haalde KVK doelman Adam Jakubec (intussen opnieuw gehuurd van Lille) en bij AA Gent Timothy Derijck, waardoor de centrale verdediging plots op punt stond. Het voegde ex-speler Jevgeni Makarenko toe aan het middenveld en aanvaller Terem Moffi kwam over uit Litouwen. Allemaal versterkingen, en intussen goed ingespeeld. Voetballend middenveldHet middenveld heeft met Hannes Van Der Bruggen en Julien de Sart veel voetballend vermogen. Door de terugkeer van Makarenko, die als defensieve middenvelder aantreedt, mogen die hoger spelen dan voorheen. MinpuntenNood aan verdedigersCentraal achterin zit Kortrijk wel erg krap, kwalitatief en kwantitatief. Het heeft daar nog één of twee spelers nodig na het vertrek van Tuta, die vorig seizoen na de winterstop een ideaal koppel vormde met Derijck. Kleine kernDit jaar koos Kortrijk voor een kleine kern, aangevuld met een aantal jongeren. Dat is een goeie formule, omdat je alle kernspelers betrokken kunt houden, maar het gebrek aan valabele alternatieven en dubbel bezette posities houdt ook een risico in mochten één of meer van de sterkhouders voor langere tijd uitvallen of toch nog vertrekken tijdens deze mercato. PluspuntenDe nieuwe assistentenAls Essevee 2.0 werd het nieuwe Zulte Waregem voorgesteld. Niet in de aanloop naar dit seizoen, maar al half maart. Niet toevallig na de 7-0-blamage op de voorlaatste speeldag tegen Anderlecht en een 5 op 30. Het bestuur probeerde de leeggelopen ballon weer op te blazen, onder het motto "vernieuwen, verjongen en verbeteren". Niet door de borstel door de spelerskern te halen, maar door de technische staf te wijzigen: coach Francky Dury zou niet één nieuwe assistent krijgen, zoals eerst gepland, maar twee. In plaats van oudgedienden Eddy Van den Berge en Ronny Verriest kwamen Davy De fauw, die een punt zette achter zijn spelerscarrière, en zijn ex-ploegmaat bij Club Brugge Timmy Simons. Zij moeten vooral de trainingsaanpak nieuw leven inblazen en Dury advies geven dat hij deze keer wél wil en moet aanvaarden.Berahino blijft (wellicht)In precoronatijden was het de bedoeling dat Saido Berahino (27), die vorige zomer voor drie jaar tekende, na één seizoen aan de Gaverbeek zou vertrekken, voor minstens een paar miljoen euro. Toen hij voor de winterstop schitterde, rekende Zulte Waregem zich al rijk. Maar dan blesseerde de Burundees zich, liet hij na Nieuwjaar de motivatie wat varen en kwam de coronacrisis, die de transfermarkt deed crashen. Zo vertoeft Berahino nog altijd in Waregem en dat zal allicht zo blijven, tenzij er alsnog een niet te weigeren bod binnenkomt. Minder goed nieuws voor de clubkas, op korte termijn, maar wel goed nieuws voor Francky Dury. MinpuntenSmalle bankAls de sterkhouders fit blijven en hun draai vinden, zou Essevee - ondanks een voorbereiding met veel nederlagen - een zorgeloos seizoen moeten kunnen beleven. De laatste oefenmatch, met een zege tegen KAA Gent, was op dat vlak een opsteker. Bij veel blessureleed (doelman Sammy Bossut is maanden uit met een zwaar hoofdletsel) kan Zulte Waregem wel in de problemen komen, want de bank is vrij smal.Weinig duelkracht vooraanDe voorlinie bestaat met Berahino, Bruno, Vossen, Srarfi en Dompé uit goeie voetballers, maar alleen Vossen (1m83) rondt de kaap van de 1m80. Dury mist een stevige targetspits die in het verleden vaak het ankerpunt van zijn aanval was, zoals vorig jaar nog met Larin, daarvoor met Mbaye Leye. Op Sylla wordt immers niet meer gerekend.