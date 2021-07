Vrijdag begint een nieuw seizoen in de Jupiler Pro League. Tot dan stellen we iedere dag enkele ploegen voor met hun sterkste en zwakste punt. Vandaag: deel 1 met Anderlecht, KV Oostende, Zulte Waregem, Standard en OH Leuven.

Anderlecht

(+) Meer ervaring

Vorig jaar liet Anderlecht wel eens punten liggen door de 'jeugdigheid' in het team, maar tijdens de zomer wist Anderlecht een grot dosis ervaring binnen te halen met de komst van Lior Refaelov en Wesly Hoedt. Zelfs Benito Raman heeft al behoorlijk wat wedstrijden op de teller. Nu rest nog de vraag of de oudere spelers de onregelmatige resultaten kunnen verhelpen.

(-) Nieuw duo zoeken

Vorig seizoen was de relatie tussen Albert Sambi Lokonga en Lukas Nmecha dé rode draad doorheen het aanvallend spel van de Brusselaars. Zonder het duo moet Vincent Kompany een nieuwe offensieve animatie bedenken, wat eigenlijk al het manco was in zijn eerste jaar bij Anderlecht.

KV Oostende

(+) Blessin bleef

In een erg drukke zomermercato, zoals ook verwacht werd, is het goede nieuws voor de Kustboys dat coach Alexander Blessin aan boord bleef. Als trainer van het jaar is de Duitser klaar om de machine terug in gang te zetten met nieuwe talenten en goesting die hetzelfde is als vorig seizoen.

(-) Leegloop

Topschutter Fashion Sakala is vertrokken naar Rangers en Andrew Hjulsager werd verleid door KAA Gent: Oostende verloor dus zijn belangrijkste spelers en het kan er nog meer verliezen tijdens de zomer. Het is het lot van revelaties waar de grootste talenten snel ergens anders een avontuur beginnen.

Alexander Blessin is klaar voor een nieuw seizoen bij KV Oostende © Belga Image

Zulte Waregem

(+) Betere verdediging

Ondanks het afscheid van Olivier Deschacht zou de manke defensie van vorig jaar (liefst twee tegengoals per match) versterkt moeten zijn, met de toevoeging van de Nederlander Joost van Aken, de Noor Bent Sørmo, en de Belg Alessandro Ciranni, plus de verder ontbolstering van jongeren Cameron Humphreys (vorig seizoen al vaste waarde) en jeugdproduct Ewoud Pletinckx. Ook daarvoor, op het middenveld, is de defensieve buffer steviger geworden, zeker met de tranfser van de Deen Lasse Vigen, een acht met een groot loopvermogen, die de druk op de defensie zal helpen verminderen.

(-) Op zoek naar goals

Zulte Waregem verloor met Gianni Bruno de speler die 20 van de 53 doelpunten van vorig seizoen voor zijn rekening nam, plus nog vier assists gaf. Zinho Gano werd binnengehaald als targetman, om een duo te vormen met Jelle Vossen, maar het zal nog moeten blijken of dat zal renderen qua aanvallende productie. Zeker omdat de aanvoer vanop het middenveld en de flanken voorlopig een pijnpunt is. Essevee is dan ook nog op zoek naar een 'tien', en een linkerflankspeler. Enfant terrible Saido Berahino heeft daarvoor de kwaliteiten, maar moet vertrekken, als er een goed bod binnenkomt.

Standard

(+) Goeie aanvallers

Een Standard met twee goede aanvallers is altijd een te duchten tegenstander. Het duo Jackson Muleka en João Klauss lijkt de eerste optie te zullen worden voor Mbaye Leye voor het nieuwe seizoen. Maar ook een Denis Dragus is in de schaduw aan zijn doorbraak aan het werken.

(-) Stabiliteit?

Steeds op zoek naar stabiliteit, zijn de Rouches ook dit jaar weer verwikkeld in een heropbouw onder de vleugels van Leye en de verkoop van Michel-Ange Balikwisha en de geruchten over een vertrek van Hugo Siquet zullen die zoektocht nog wat langer doen duren.

Mbaye Leye zoekt naar stabiliteit bij Standard © Belga Image

OH Leuven

(+) Mercier blijft

De 31-jarige Franse strateeg op het middenvelder groeide vorig seizoen uit tot een sensatie, dankzij het grote vertrouwen van Marc Brys in zijn potentieel. Heerste en verdeelde, strooide met assists en bleek een ideale aanvulling voor targetman Thomas Henry en flyer Kamal Sowah. Een gouden trio, dat garant stond voor diepgang én een hoge efficiëntiegraad.

(-) Sowah vertrokken

Het verlies van Kamal Sowah, die terugkeerde naar Leicester City en naar eigen zeggen klaar was voor een volgende stap in zijn (veelbelovende) loopbaan, is een zware dobber voor OH Leuven. De 21-jarige Ghanees groeide op drie en een half jaar tijd uit tot een loopwonder en meerwaardespeler. Vooral vorig seizoen werd hij maximaal op zijn kwaliteiten uitgespeeld en deed hij menig verdediger angstzweet krijgen door zijn rushes.

Lees alles over de start van de Jupiler Pro League in de competitiespecial van Sport/Voetbalmagazine, deze week in de winkel.

