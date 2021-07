Vrijdag begint een nieuw seizoen in de Jupiler Pro League. Tot dan stellen we iedere dag enkele ploegen voor met hun sterkste en zwakste punt. Vandaag: deel 2 met KRC Genk, Union en KV Mechelen.

KRC Genk

(+) Versterkt

Vorig jaar al vice-kampioen, met de week sterker geworden. De hele kern is samengebleven en versterkt met vier goeie voetballers: drie jonge talenten en ervaring op de linkerflank. Genk legt de lat hoog: minstens even goed doen als vorig jaar is tweede worden, en liefst de titel pakken.

(-) Meer druk

Vorig jaar hadden sommige spelers het moeilijk toen de lat hoog gelegd werd. Kunnen ze deze voor een club als KRC Genk ongewone druk aan? En hoe vangt de club het mogelijke vertrek van Paul Onuachu op, mocht die niet blijven? Onuachu sleurde Genk vorig jaar dikwijls met zijn goals door moeilijke fases.

Union

(+) Kern behouden

Zoals alle promovendi hoopt Union verder te gaan op zijn elan van vorig seizoen in 1B en net zoals Beerschot en OH Leuven snel zeker te zijn van het behoud. De Brusselaars slaagden erin om de belangrijkste spelers te behouden, met ook Dante Vanzeir, de topschutter van vorig jaar in tweede klasse.

(-) Moeilijke kalender

Het gebrek aan ervaring in 1A lijkt momenteel het zwakste punt te zijn van Union. Met ook nog Damien Marcq en Guillaume François beschikt de ploeg niet over al te veel spelers die al eersteklassewedstrijden op de teller hebben staan. En ook de kalender is Union niet al te gunstig gezind met Anderlecht en Club Brugge in de eerste twee speeldagen.

Wouter Vrancken stelde in zijn eerste drie seizoenen nog nooit teleur. © Belga Image

KV Mechelen

(+) Voortbouwen op succes

Continuïteit, dat is het ordewoord én tegelijkertijd de succesformule voor Malinwa. Met trainer Wouter Vrancken die zijn vierde seizoen ingaat en nog nooit ontgoochelde. Hetzelfde geldt voor de centrale as: met Peyre, Schoofs, Van Damme (die wel nog even tijd zal nodig hebben na lang sukkelen met de adductoren), De Camargo... op hen kan je altijd rekenen. Bovendien werd Mechelen slim uitgebouwd, met vooral voorin nu heel wat meer opties en met Hugo Cuypers -gretig en gevaarlijk- de al zo lang beoogde spits eindelijk beet. Tel daar nog Storm, Mrabti en de herstelde Engvall bij en dan weet je: Mechelen kan op verschillende manieren gaan voetballen straks.

(-) Komt er een dip aan?

Kan Mechelen het hoge niveau van de voorbije jaren aanhouden? Ergens leeft het gevoel dat het toch eens een jaartje minder zal zijn. Dat leek vorig seizoen al zo, maar Vrancken wist een gemiste heenronde recht te trekken in de terugronde. Die ervaring pakken ze dus al mee. Maar Mechelen heeft in tegenstelling tot heel wat concurrenten in de subtop, niet de financiële middelen (geen mecenas) om zomaar wat extra versterkingen in te halen wanneer nodig. Vrancken zou er bijvoorbeeld graag nog een type Storm bij hebben, iemand die diepgang brengt, want de meeste spelers komen 'in' de bal. Voorlopig is het bidden dat Storm dus niets overkomt. Shved werd in die optiek gepolst om terug te keren voor een nieuw uitleenbeurt van Celtic, maar blijkt momenteel nog te duur.

