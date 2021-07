Vrijdag begint een nieuw seizoen in de Jupiler Pro League. Tot dan stellen we iedere dag enkele ploegen voor met hun sterkste en zwakste punt. Vandaag: deel 3 met Club Brugge, Charleroi, KV Kortrijk, STVV en Eupen.

Club Brugge

(+) Mooie lichting talenten

De opkomst van nieuwe Brugse talenten is veelbelovend. In de afwezigheid van Simon Mignolet, toonde Senne Lammens zich. Hij mag na deze voorbereiding op termijn de rol van eerste keeper ambiëren. Maar het is vooral met de 16-jarige Noah Mbamba dat Club een gouden zaak lijkt te doen. Meer op de achtergrond kloppen ook Cisse Sandra en Ignace Van der Brempt op de deur.

(-) Onzeker op de transfermarkt

Als je naar Philippe Clement kijkt, hoopt Club Brugge dat het het meest essentiële element heeft behouden deze zomer. Maar Bart Verhaeghe zal niet op beide oren kunnen slapen totdat de transfermarkt definitief gesloten is en de dossiers van Clinton Mata, Odilon Kossounou en Noa Lang hun verdict kennen.

Charleroi

(+) Zelfde namen

Hoewel het systeem veranderd is naar een 1-5-2 onder nieuwe coach Edward Still, zijn de spelers die het moeten uitvoeren nog dezelfde. In het hart van de ploeg, blijven Ryota Morioka en Marco Ilaimaharitra de sleutels, maar krijgen ze nu wel meer steun van Ali Gholizadeh,, die naar het centrum van het veld is verplaatst om voor meer verticaliteit te zorgen.

(-) Moeilijkheden met systeem

Niet alle spelers zijn echter meteen mee met de nieuwe formatie en dat zou voor een wisselvallig seizoensbegin kunnen zorgen bij de Carolo's. Bovendien zoekt Mehdi Bayat nog naar een centrumspits als alternatief voor Shamar Nicholson. Meer dan ooit mikt Charleroi op zijn jongeren om voor vers bloed in de ploeg te zorgen.

KV Kortrijk

(+) Kern staat er

Trainer Luka Elsner legt de lat hoog en kreeg, zeer on-Kortrijks, al voor de competitiestart een groot deel van zijn kern bijeen. In de tweede helft van vorig seizoen viel een al niet brede kern als ploeg helemaal uit mekaar, dat moet nu beter gaan.

(-) Geen automatismen

Kortrijk moet een heel middenveld en de voorlijn opnieuw opbouwen, bijna alle automatismen zijn weg. En veel middelen zijn er niet voorhanden om bij te sturen mochten nog een paar vaste waarden vertrekken.

STVV

(+) Vakman Hollerbach

Om de zoveel tijd slaagt het Japanse management erin om trainers met een zekere naam te overtuigen om voor hun project te kiezen. Want na Marc Brys en Peter Maes stelden de Truienaars met Bernd Hollerbach een echte vakman aan. De supporters kunnen hun bestuur dus niet verwijten dat ze geen namen binnenhalen om de ploeg aan te sturen. Hollerback is sowieso iemand die weet waar hij mee bezig is en de Belgische competitie kent. Toeval of niet: maar de nieuwe trainer is ook het soort coach dat zijn spelers klaar kan stomen voor een marathon.

(-) Waar blijven de transfers?

Dit STVV is bijlange nog niet klaar voor de competitiestart. Ondanks het aantrekken van Pius, die een jaar langer gehuurd wordt van Antwerp, en de komst van Koita kwam STVV niet verstrekt uit het tussenseizoen. Wat betreft inkomende transfers bleef het akelig stil. Hollerbach moest de voorbereiding zelfs afwerken met een dozijn spelers die vlot kunnen meedraaien in de Jupiler Pro League. Naar aloude gewoontes zal het bestuur pas in de laatste twee weken van augustus in gang schieten om de ploeg te versterken.

KAS Eupen

(+) Geen gezoek meer

Vanaf dag één stond nagenoeg de hele kern samen in de voorbereiding. In tegenstelling tot de voorbije seizoenen toen Eupen maandenlang een duiventil was kennen de spelers mekaar door en door. De meeste basisspelers zijn er nog, en die werden vorig seizoen onvoldoende beloond voor de vertoonde kwaliteit met een twaalfde plaats. Als de nieuwe Duitse trainer zijn enthousiasme op de groep kan overbrengen en hen fysiek nog sterker maken, moet Eupen, in tegenstelling tot wat iedereen verwacht, moeiteloos het behoud verzekeren.

(-) Niemand meer verliezen

Als Eupen nog een paar van zijn vaste waarden verliest, wordt het moeilijk. Er is geen geld om meteen evenveel kwaliteit terug te kopen. Eind augustus zal de ploeg uit de Oostkantons weten of het een goed seizoen (als bijna niemand nog vertrekt) of een moeilijk jaar wordt (als nog een paar spelers gaan).

