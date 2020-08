Sport/Voetbalmagazine warmt u op voor de start van de nieuwe competitie. Vandaag stellen we u voor: Excel Mouscron, KRC Genk, KV Mechelen, OH Leuven en KAS Eupen.

Excel Mouscron

Pluspunten:

Fernando Da Cruz en zijn jeugdige bende

Er zouden heel wat jonge spelers die van Lille OSC zijn geleend, het basiselftal moeten halen. Ze hebben een goed niveau en meerderen hadden het ook bij een club uit de Ligue 1 kunnen maken, maar ze verkozen om eerst speelminuten te verzamelen in ons land. Om hen te begeleiden koos Excel voor de coach die hen al trainde in Rijsel. Fernando Da Cruz weet dus welk vlees hij in de kuip heeft.

Eindelijk duidelijkheid in de bestuurskamers

Sinds de eerste samenwerking tussen Mouscron en Lille zagen we nooit meer een duidelijke baas op Le Canonnier. Er volgde een stoet van schimmige eigenaren die gelinkt waren aan een of ander makelaarsbureau en je wist nooit wie de grote beslissingen nam. Met de aankoop van de club door de eigenaar van Lille OSC is alles opnieuw duidelijk. Rechtszaken door rivaliserende clubs, om de licentie van Excel aan te vechten, zijn voortaan niet meer nodig.

Minpunten:

De sterkhouders zijn weg

Diogo Queiros, Aleix Garcia, Kevin Wimmer, Stipe Perica, Jonah Osabutey, Jérémy Huyghebaert, Frank Boya, Nathan De Medina, Jean Butez: dat is méér dan de ruggengraat van vorig jaar die vertrokken is. De nieuwe ploeg is dan ook echt nagelnieuw.

Is de jeugd té jong?

De jongeren van Lille OSC mogen dan al talent hebben, het valt af te wachten hoe ze het zullen doen in een competitieve context. De Jupiler Pro League is iets heel anders dan hetgeen ze gewend zijn. Hoe sterk zullen ze mentaal zijn in een periode dat het minder loopt? En hoe zal het dan met hun motivatie zitten, wetende dat ze slechts uitgeleend zijn?

Lees ook: Wie zijn de nieuwe bazen van RE Mouscron?

Kan Mouscron dit jaar verrassen met een jonge groep © Belga Image

KRC Genk

Pluspunten

Geen verwachtingen, dus geen druk

Vorig jaar bezweek de ploeg onder de te hoge druk en een moeizame voorbereiding. Nu wordt er niets verwacht en kan Genk, dat zijn meest gegeerde spelers (Maehle en Lucumi) behield, vlammen. Uitkijken ook naar de jonkies uit de eigen groententuin, grote talenten van wie men dit seizoen al verwacht dat er een paar zich tonen.

Energiek voetbal

Hannes Wolf kreeg vorig seizoen de spelers al mee op training in zijn drang naar energiek voetbal, waarin hoog druk moet gezet worden. Nu moet zich dat nog vertalen in energiek spel in de competitie. Genk verwacht veel van zijn trainer en zijn team. Dit keer komt de druk van binnenuit, en niet van buiten.

Minpunten

Zoeken op het middenveld

Het hart van een elftal is het moeilijkst te vervangen. Na de zware blessures van Bryan Heynen en Kristian Thorstvedt en het mislukt seizoen van Patrik Hrosovsky wordt het zoeken naar de juiste combinatie op het middenveld om de motor dit keer wel te doen aanslaan.

Zijn de spitsen wel compatibel?

Wat doet Genk als de druk om een van zijn sterkhouders te laten vertrekken toch te groot wordt? Kan het dan de rust in eigen huis bewaren? En maken Dessers en Onuachu, twee prima diepe spitsen, mekaar beter, of komt er een rivaliteit waardoor ze allebei te veel energie verliezen?

Lees ook: KRC Genk onder de loep: slachtoffer van eigen succes

Wat doet Cyriel Dessers dit jaar? © Belga Image

KV Mechelen

Pluspunten:

Sterke kern met groeidiamanten

KV bewees met de zesde plek vorig seizoen dat het een kern heeft die 1A waardig is. Bovendien slaagde het erin ruwe diamanten als Aster Vranckx en Issa Kaboré te behouden. De zeventienjarige alleskunner op het middenveld en de negentienjarige stoomtrein op de rechtsachter hebben alles om uit te groeien tot vedetten in onze competitie.

Hecht blok met persoonlijkheden

De voorbije seizoenen bewees de ploeg als een heel hecht blok aan elkaar te hangen, ondanks alle tegenslagen en alle negatieve commentaren van tegenstanders. Steunend op persoonlijkheden als Kaya, De Camargo, Van Damme en Bijker, die weten wat nodig is when the going gets tough. Met Gustav Engvall ziet trainer Vrancken ook zijn creatieve spelbepaler terugkeren: de Zweed speelde begin vorig seizoen alles kapot, tot hij zijn knie blesseerde. Na maanden revalidatie is hij binnenkort weer paraat.

Minpunten:

Oefenmatchen zorgen voor twijfels

Met Swinkels verloor de groep een inspirator en leider. Vormt zijn vervanger Bushiri snel een even complementaire tandem met Peyre? De (qua resultaten) teleurstellende oefencampagne kon de vraagtekens niet wegwerken. Mechelen start daardoor in een minder positieve flow aan het seizoen dan vorige zomer.

Financiële sores

Er vallen steeds nadrukkelijker negatieve berichten te horen over de financiële balans van KV Mechelen. In dat ene jaartje 1B van twee jaar geleden werden serieuze verliezen geleden (door de ambitieuze transfers en de stadionverbouwingen) en het bedrijf FNG van hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx werd onlangs failliet verklaard, waardoor de club sportief de duimen moet aanschroeven. Daarom werd met Bushiri een huurling gehaald als vervanger voor Swinkels en werd Kaboré al na amper vijf wedstrijden in eerste klasse verkocht aan Manchester City (en in huur teruggehaald voor minstens één seizoen).

Lees ook: KV Mechelen onder de loep: het zware jaar van de bevestiging

De voorbereiding van KV Mechelen liep niet al te vlot met enkele serieuze nederlagen. © Belga Image

OH Leuven

Pluspunten:

De goaltjesdief in Thomas Henry

Na zijn 16 goals in het seizoen 2018/19 (11 voor AFC Tubize en 5 voor OH Leuven) krijgt de 25-jarige Franse diepe spits na 15 treffers in 27 duels de voorgaande maanden de kans op het hoogste niveau om zijn waarde te tonen als beste spits van 1B. Henry kreeg al aanbiedingen uit 1A, maar verkoos het project (en de centen) van de Thaise eigenaars.

De expertise van coach Marc Brys

Weinig geheimen heeft de Jupiler Pro League nog voor de 58-jarige trainer, die samen met zijn vaste assistenten (Issame Charaï, Bart Van Lancker en Bram Verbist) weet dat er wat inlooptijd nodig is om zijn specifieke stijl te implementeren. Dat betekent in de praktijk: een groot loopvermogen, veel meer beweging in het spel en altijd uitgaan van eigen kracht.

Minpunten:

De lekkende verdedigende organisatie

Hetgeen hun troef was in de eerste ronde, namelijk een defensie die nagenoeg geen tegendoelpunten incasseerde, werd na het vertrek van grondlegger Frank Vercauteren een stevig nadeel in de tweede ronde van 1B. Coach Vince Euvrard was net als zijn mentor iemand die uitging van de nul, om via sterk counterspel vaak krap te winnen. Ook in de 1B-finale tegen Beerschot werden alweer vier goals geslikt door Darren Keet en co.

De onduidelijke situatie van de eindecontractspelers

Door de onzekerheid omtrent het competitieformat en het aantal deelnemers in 1A werden een aantal aflopende verbintenissen met een maand verlengd. Wat gaat er met hen gebeuren, nu de transferperiode loopt tot 5 oktober, als het bestuur en de technische staf oordelen dat hun niveau onvoldoende is voor 1A?

OH Leuven verloor de generale repetitie in de promotiefinale tegen Beerschot. © Belga Image

KAS Eupen

Pluspunten:

Kwalitatieve transfers

Van de 27 spelers van een jaar geleden zijn er één jaar later nog 12 over. Dat betekent dat er veel kaf tussen het koren zat. Dit keer ging Eupen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit en haalde het tijdens de voorbereiding weinig spelers met een vraagteken achter. Ook trainer San José Benat, die vorig jaar verrast werd omdat hij de competitie niet kende, weet nu wat hem wacht.

Sterke verdediging

Ooit was de verdediging van Eupen een zeef (dat vond men aanvankelijk niet erg, zolang men zelf maar een goal meer maakte), nu staat die als een huis, mét een prima doelman: Ortwin De Wolf toonde zich meteen een waardig vervanger voor Hendrik Van Crombrugge, al viel dat in een weinig gevuld stadion met amper persaandacht te weinig op. En met ex-Clubverdediger Benoît Poulain krijgt de verdediging nog meer ervaring.

Minpunten

Offensieve lacunes

Die goeie verdediging zal men nodig hebben, want aanvallend heeft Eupen nog dringend versterking nodig. Het verloor met Danijel Milicevic niet alleen zijn regisseur maar ook zijn topschutter. Regisseur moet Stef Peeters worden, voorin toonde enkel Knowledge Musona al dat hij een prima spits is voor een club van het niveau van Eupen.

De Afrikaanse bron is opgedroogd

De voorbije jaren was er vanuit de Afrikaanse tak van de Aspire Academy een constante aanvoer van talent. Sinds het opdrogen van die bron valt die input weg. Eupen vist voortaan in de vijver waarin andere clubs ook speuren en moet nog even wachten op de doorbraak van talent uit eigen huis.

Eupen ging voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. © Belga Image

é

Pluspunten:Fernando Da Cruz en zijn jeugdige bendeEr zouden heel wat jonge spelers die van Lille OSC zijn geleend, het basiselftal moeten halen. Ze hebben een goed niveau en meerderen hadden het ook bij een club uit de Ligue 1 kunnen maken, maar ze verkozen om eerst speelminuten te verzamelen in ons land. Om hen te begeleiden koos Excel voor de coach die hen al trainde in Rijsel. Fernando Da Cruz weet dus welk vlees hij in de kuip heeft. Eindelijk duidelijkheid in de bestuurskamersSinds de eerste samenwerking tussen Mouscron en Lille zagen we nooit meer een duidelijke baas op Le Canonnier. Er volgde een stoet van schimmige eigenaren die gelinkt waren aan een of ander makelaarsbureau en je wist nooit wie de grote beslissingen nam. Met de aankoop van de club door de eigenaar van Lille OSC is alles opnieuw duidelijk. Rechtszaken door rivaliserende clubs, om de licentie van Excel aan te vechten, zijn voortaan niet meer nodig. Minpunten:De sterkhouders zijn wegDiogo Queiros, Aleix Garcia, Kevin Wimmer, Stipe Perica, Jonah Osabutey, Jérémy Huyghebaert, Frank Boya, Nathan De Medina, Jean Butez: dat is méér dan de ruggengraat van vorig jaar die vertrokken is. De nieuwe ploeg is dan ook echt nagelnieuw. Is de jeugd té jong?De jongeren van Lille OSC mogen dan al talent hebben, het valt af te wachten hoe ze het zullen doen in een competitieve context. De Jupiler Pro League is iets heel anders dan hetgeen ze gewend zijn. Hoe sterk zullen ze mentaal zijn in een periode dat het minder loopt? En hoe zal het dan met hun motivatie zitten, wetende dat ze slechts uitgeleend zijn? PluspuntenGeen verwachtingen, dus geen drukVorig jaar bezweek de ploeg onder de te hoge druk en een moeizame voorbereiding. Nu wordt er niets verwacht en kan Genk, dat zijn meest gegeerde spelers (Maehle en Lucumi) behield, vlammen. Uitkijken ook naar de jonkies uit de eigen groententuin, grote talenten van wie men dit seizoen al verwacht dat er een paar zich tonen.Energiek voetbalHannes Wolf kreeg vorig seizoen de spelers al mee op training in zijn drang naar energiek voetbal, waarin hoog druk moet gezet worden. Nu moet zich dat nog vertalen in energiek spel in de competitie. Genk verwacht veel van zijn trainer en zijn team. Dit keer komt de druk van binnenuit, en niet van buiten.MinpuntenZoeken op het middenveldHet hart van een elftal is het moeilijkst te vervangen. Na de zware blessures van Bryan Heynen en Kristian Thorstvedt en het mislukt seizoen van Patrik Hrosovsky wordt het zoeken naar de juiste combinatie op het middenveld om de motor dit keer wel te doen aanslaan.Zijn de spitsen wel compatibel?Wat doet Genk als de druk om een van zijn sterkhouders te laten vertrekken toch te groot wordt? Kan het dan de rust in eigen huis bewaren? En maken Dessers en Onuachu, twee prima diepe spitsen, mekaar beter, of komt er een rivaliteit waardoor ze allebei te veel energie verliezen?Pluspunten:Sterke kern met groeidiamantenKV bewees met de zesde plek vorig seizoen dat het een kern heeft die 1A waardig is. Bovendien slaagde het erin ruwe diamanten als Aster Vranckx en Issa Kaboré te behouden. De zeventienjarige alleskunner op het middenveld en de negentienjarige stoomtrein op de rechtsachter hebben alles om uit te groeien tot vedetten in onze competitie.Hecht blok met persoonlijkheden De voorbije seizoenen bewees de ploeg als een heel hecht blok aan elkaar te hangen, ondanks alle tegenslagen en alle negatieve commentaren van tegenstanders. Steunend op persoonlijkheden als Kaya, De Camargo, Van Damme en Bijker, die weten wat nodig is when the going gets tough. Met Gustav Engvall ziet trainer Vrancken ook zijn creatieve spelbepaler terugkeren: de Zweed speelde begin vorig seizoen alles kapot, tot hij zijn knie blesseerde. Na maanden revalidatie is hij binnenkort weer paraat.Minpunten:Oefenmatchen zorgen voor twijfelsMet Swinkels verloor de groep een inspirator en leider. Vormt zijn vervanger Bushiri snel een even complementaire tandem met Peyre? De (qua resultaten) teleurstellende oefencampagne kon de vraagtekens niet wegwerken. Mechelen start daardoor in een minder positieve flow aan het seizoen dan vorige zomer.Financiële soresEr vallen steeds nadrukkelijker negatieve berichten te horen over de financiële balans van KV Mechelen. In dat ene jaartje 1B van twee jaar geleden werden serieuze verliezen geleden (door de ambitieuze transfers en de stadionverbouwingen) en het bedrijf FNG van hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx werd onlangs failliet verklaard, waardoor de club sportief de duimen moet aanschroeven. Daarom werd met Bushiri een huurling gehaald als vervanger voor Swinkels en werd Kaboré al na amper vijf wedstrijden in eerste klasse verkocht aan Manchester City (en in huur teruggehaald voor minstens één seizoen).Pluspunten:De goaltjesdief in Thomas HenryNa zijn 16 goals in het seizoen 2018/19 (11 voor AFC Tubize en 5 voor OH Leuven) krijgt de 25-jarige Franse diepe spits na 15 treffers in 27 duels de voorgaande maanden de kans op het hoogste niveau om zijn waarde te tonen als beste spits van 1B. Henry kreeg al aanbiedingen uit 1A, maar verkoos het project (en de centen) van de Thaise eigenaars.De expertise van coach Marc BrysWeinig geheimen heeft de Jupiler Pro League nog voor de 58-jarige trainer, die samen met zijn vaste assistenten (Issame Charaï, Bart Van Lancker en Bram Verbist) weet dat er wat inlooptijd nodig is om zijn specifieke stijl te implementeren. Dat betekent in de praktijk: een groot loopvermogen, veel meer beweging in het spel en altijd uitgaan van eigen kracht.Minpunten:De lekkende verdedigende organisatieHetgeen hun troef was in de eerste ronde, namelijk een defensie die nagenoeg geen tegendoelpunten incasseerde, werd na het vertrek van grondlegger Frank Vercauteren een stevig nadeel in de tweede ronde van 1B. Coach Vince Euvrard was net als zijn mentor iemand die uitging van de nul, om via sterk counterspel vaak krap te winnen. Ook in de 1B-finale tegen Beerschot werden alweer vier goals geslikt door Darren Keet en co.De onduidelijke situatie van de eindecontractspelersDoor de onzekerheid omtrent het competitieformat en het aantal deelnemers in 1A werden een aantal aflopende verbintenissen met een maand verlengd. Wat gaat er met hen gebeuren, nu de transferperiode loopt tot 5 oktober, als het bestuur en de technische staf oordelen dat hun niveau onvoldoende is voor 1A?Pluspunten:Kwalitatieve transfersVan de 27 spelers van een jaar geleden zijn er één jaar later nog 12 over. Dat betekent dat er veel kaf tussen het koren zat. Dit keer ging Eupen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit en haalde het tijdens de voorbereiding weinig spelers met een vraagteken achter. Ook trainer San José Benat, die vorig jaar verrast werd omdat hij de competitie niet kende, weet nu wat hem wacht.Sterke verdedigingOoit was de verdediging van Eupen een zeef (dat vond men aanvankelijk niet erg, zolang men zelf maar een goal meer maakte), nu staat die als een huis, mét een prima doelman: Ortwin De Wolf toonde zich meteen een waardig vervanger voor Hendrik Van Crombrugge, al viel dat in een weinig gevuld stadion met amper persaandacht te weinig op. En met ex-Clubverdediger Benoît Poulain krijgt de verdediging nog meer ervaring.MinpuntenOffensieve lacunes Die goeie verdediging zal men nodig hebben, want aanvallend heeft Eupen nog dringend versterking nodig. Het verloor met Danijel Milicevic niet alleen zijn regisseur maar ook zijn topschutter. Regisseur moet Stef Peeters worden, voorin toonde enkel Knowledge Musona al dat hij een prima spits is voor een club van het niveau van Eupen.De Afrikaanse bron is opgedroogdDe voorbije jaren was er vanuit de Afrikaanse tak van de Aspire Academy een constante aanvoer van talent. Sinds het opdrogen van die bron valt die input weg. Eupen vist voortaan in de vijver waarin andere clubs ook speuren en moet nog even wachten op de doorbraak van talent uit eigen huis.é