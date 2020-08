Sport/Voetbalmagazine warmt u op voor de start van de nieuwe competitie. Vandaag stellen we u voor: Cercle Brugge, Charleroi, KAA Gent, Beerschot en STVV.

Cercle Brugge

Pluspunten

Engagement van Monaco

Dat AS Monaco zijn engagement in Brugge bevestigt en nog wil uitbouwen met (meer gemotiveerd) talent, is een pluspunt.

Een trainer met veel oorlogservaring

Paul Clement werkte samen met T1 Carlo Ancelotti bij onder meer PSG, Real Madrid en Bayern München. Hij deed zelf ook al aardig wat ervaring op als hoofdtrainer. Kortom, een man van vele oorlogen.

Minpunten

Scorend vermogen is weg

Geen Stef Peeters meer bij Cercle Brugge, dat scheelt een serieuze slok op de borrel. Mister 33 procent was hij, met zijn zes goals en drie assists, want met 27 doelpunten was Cercle aanvallend een mager beestje. Daar is voorlopig nog niks aan gedaan. Het is wachten op talent.

Afhankelijkheid van de moederploeg

Elk jaar is het eerst kijken naar wat er bij moederploeg AS Monaco beweegt - ook al niet de meest stabiele club - om daarna de vallende bladeren op te rapen of de kiemen van jong talent verder te bewateren.

Dat Monaco geïnteresseerd blijft in Cercle, is een pluspunt. © Belga Image

Charleroi

Pluspunten

Tactisch flexibel

De jaargang 2020/21 is tactisch rijker dan de vorige. De voorbereiding toonde dat de Zebra's de mogelijkheid hebben om zowel in 4-4-2 als in 3-5-2 te spelen. Dat laatste systeem, iets nieuws in Charleroi, benut ten volle de aanvallende kwaliteiten van de backs Kayembe en Busi.

Een onveranderde kern

Van de kern van vorig jaar zal alleen Núrio (naar Gent) zaterdag tegen Club Brugge niet op het appel zijn. Dat is een goed teken, enkele maanden nadat het beste seizoen in de clubgeschiedenis werd afgesloten.

Minpunten

De aanval is nog niet gerodeerd

Door de late bevestiging van de terugkeer van Kaveh Rezaei kon de Iraniër niet aan de voorbereiding deelnemen. Het is moeilijk om een linie te beoordelen die beroofd is van haar voornaamste speler. De efficiëntie van de aanvallers was alleszins het zwakke punt deze zomer.

Onzekerheid over de aanwinsten

Niemand weet echt hoe ver Guillaume Gillet staat en velen vragen zich af of Lucas Ribeiro Costa en Amine Benchaib wel in staat zijn om de stap naar een hoger niveau te zetten. En iedereen vraagt zich af of er nog aanwinsten bijkomen. Een linksback? Maar wie dan? Of nog een aanvaller? Zou het?

Guillaume Gillet is de nieuwe grote naam bij Charleroi © Belga Image

KAA Gent

Pluspunten

Financiële stootkracht

Wie 6 miljoen euro op tafel kan leggen om Núrio Fortuna op te halen bij Charleroi, maar ook 7 miljoen euro overschrijft op de rekening van de Duitse tweedeklasser Heidenheim voor Niklas Dorsch (22) en Tim Kleindienst (24) - elk 3,5 miljoen euro als transfersom en een contract tot 2024 - heeft kennelijk een aardig spaarpotje.

Kwaliteitsinjectie

Aanvoerder Vadis Odjidja lobbyde en overtuigde Jordan Botaka (STVV) om de concurrentie met Alessio Castro Montes aan te gaan voor de rechtsbackpositie. Een dubbele bezetting op elke positie, nagenoeg zonder kwaliteitsverlies, moet ervoor zorgen dat er duchtig kan geroteerd worden.

Minpunten

Het nakende verlies van Jonathan David

De soap van de afgelopen maanden zal eindigen met een positieve én negatieve noot. De transfersom van 30 miljoen euro zal op gejuich onthaald worden, anderzijds is er geen enkele speler in de huidige A-kern die over dezelfde koelbloedigheid voor doel én werkkracht bij balverlies beschikt als de amper 20-jarige Canadese offensieve middenvelder.

De uitblijvende contractverlenging voor Jess Thorup

De 50-jarige Deense trainer, eerder in eigen land kampioen met FC Midtjylland, loodste KAA Gent vorig seizoen naar de tweede plaats én de 16e finales van de Europa League (uitschakeling door AS Roma), maar is straks einde contract. Ondanks de 40 zeges in de 80 duels onder zijn hoede, en een gemiddelde van 1,73 punten, moet hij zich (alweer) bewijzen.

Tim Kleindienst is voorlopig de laatste aanwinst bij KAA Gent © Belga Image

STVV

Pluspunten

Ontbolsterende jeugd

Trainer Kevin Muscat moet het doen met een relatief kleine kern en zal de komende weken wellicht een beroep doen op een paar jonge Belgen als Mathieu Troonbeeckx, Siebren Lathouwers, Stan Van Dessel, Hamza Massoudi en Nelson Balongo. Vorig seizoen moest Marc Brys ook lang wacht op versterkingen en daardoor kregen Alexandre De Bruyn, Van Dessel en Massoudi de kans om zich te manifesteren. Welke youngster grijpt deze keer zijn kans?

Offensief talent

Met Keito Nakamura, Yuma Suzuki en Facundo Colidio heeft STVV vooraan spelers rondlopen die tegen ploegen uit de rechterkolom het verschil moeten kunnen maken. Vooral van de technisch vaardige Nakamura mogen de fans een en ander verwachten. Als je als 19-jarige in je debuutseizoen in Europa kunt scoren tegen PSV en Ajax, dan mag de Jupiler League geen probleem zijn.

Minpunten

Onaffe kern

STVV heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in lastminutedeals en dat zal deze keer niet anders zijn. Aangezien de internationale transfermarkt in de loop van september weer opengaat en pas op 5 oktober sluit, zal de definitieve basisploeg van de Truienaars pas in de herfst vorm krijgen.

Leiders gevraagd

Jordan Botaka heeft een leemte achtergelaten in de kleedkamer van de Kanaries. De naar Gent vertrokken Botaka was zonder meer de natuurlijke leider van STVV. Benieuwd of de nieuwe aanvoerder Steve De Ridder, Kenny Steppe en Jorge Teixeira de kar kunnen trekken.

STVV hervatte als een van de eerste ploegen de trainingen. © Belga Image

Beerschot

Pluspunten

Onneembare vesting

Sinds Hernán Losada in oktober vorig jaar overnam van Stijn Vreven presenteert Beerschot zich als een onneembare vesting. In een 3-5-2, in de praktijk vaak een 5-3-2, met Frédéric Frans en doelman Mike Vanhamel als mondige en ervaren organisators achterin. Beerschot is in staat negentig minuten te verdedigen in blok, daar zullen velen in 1A hun tanden op stukbijten.

Stilstaande fases

Met de Oostenrijkse spelverdeler Raphael Holzhauser heeft Beerschot een absolute klasbak in huis op stilstaande fases. Zoals in de promotiefinale tegen OH Leuven nog bleek, kan hij met zijn gouden traptechniek een wedstrijd in één flits openbreken of doen kantelen.

Minpunten

Jongste trainer

Gaat het niet allemaal wat te snel voor koning Losada? De ambitieuze en charismatische Argentijn debuteert op zijn 38e als coach op het hoogste niveau, daarmee is hij de jongste trainer in de JPL. Maar zijn gedrevenheid en zelfbewustzijn zouden, in een mindere periode, al snel kunnen irriteren. Hij kreeg het door zijn soms provocerende houding in de voorbereiding al enkele keren aan de stok met collega's langs de zijlijn.

Offensief onmondig

Beerschot zal in de wittebroodsweken kunnen teren op de positieve flow na de titel in 1B, maar offensief missen ze toch efficiëntie en diepgang op de flanken, en op Holzhauser na ontbreekt ook creativiteit op het middenveld. Kortom: scoren zou wel eens een probleem kunnen worden in de JPL.

Hernán Losada is de jongste coach in 1A. Is dat een voor- of nadeel? © Belga Image

