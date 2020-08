Sport/Voetbalmagazine stelt u de ploegen uit de Scooore Super League voor. Beginnen doen we met RSC Anderlecht, SV Zulte Waregem, FC Fémina White Star Woluwe, KRC Genk Ladies en SC Charleroi.

RSC Anderlecht

(+) Sterkste kern

De stevige aanwinsten, met Kassandra Missipo en Tessa Wullaert, op kop, gecombineerd met een kleine vijftien contractverlengingen, maken dat RSC Anderlecht over de sterkste kern van alle ploegen in de Scooore Super League beschikt. Vooraan aartsgevaarlijk en achterin solide. Coach Patrick Wachel beschikt bovendien over de ervaring van meerdere Red Flames.

(-) Opgelet voor nonchalance

De imposante kern zou weleens de progressie van bepaalde jonge speelsters kunnen remmen. Het wordt ook belangrijk om iedereen alert te houden bij de uitgesproken titelfavoriet. Maar, toegegeven, het is niet gemakkelijk om échte zwaktes te vinden bij dit RSC Anderlecht.

SV Zulte Waregem

(+) Veel versterkingen...

Met de transfers van 29-voudig international Jana Coryn en spits Corina Luijks, overgekomen van Bari, is de ploeg duidelijk versterkt. Zoals wel meerdere teams zal SV Zulte Waregem het gebrek aan ervaring moeten compenseren met enthousiasme en inzet.

(-) ... maar weinig met ervaring

Het merendeel van de versterkingen zijn jonge speelsters die bij KAA Gent Ladies en RSC Anderlecht weinig speeltijd kregen. Tot overmaat van ramp missen de twee belangrijkste aanwinsten, Coryn en Luijks, de competitiestart door blessures.

FC Fémina White Star Woluwe

(+) Veel zin en motivatie

De goesting en de motivatie om te tonen wat de ploeg waard is in een nieuwe competitie vormen de belangrijkste pluspunten van FC Fémina White Star Woluwe, dat voor het eerst deel uitmaakt van de elite van het Belgische vrouwenvoetbal. Ze doen dat onder leiding van ex-Red Flame Audrey Demoustier, de enige vrouwelijke coach in de Scooore Super League.

(-) Groen achter de oren

Het is logisch dat het gebrek aan ervaring de Brusselse vrouwen parten zou kunnen spelen. De meesten hebben enkel in de tweede afdeling gevoetbald. FC Fémina White Star Woluwe zal dus nog veel te ontdekken en te leren hebben op dit niveau.

KRC Genk Ladies

(+) Hechte groep

Guido Brepoels slaagde erin om van deze jonge ploeg een hechte groep te maken. Teamspirit staat voorop. Justine Gomboso (ex-OHL), meteen tot kapitein benoemd, moet in staat zijn om het voortouw te nemen. Door de kwaliteit van de structuur en de opleiding zouden ook enkele speelsters uit de eigen jeugd moeten doorbreken.

(-) Veel goeie spelers vertrokken

De kern ziet nog groen achter de oren na het vertrek van enkele geroutineerde speelsters en de keuze voor de eigen jeugd. De club heeft zich drie jaar gegeven om een competitieve ploeg op de been te brengen. Voor dit seizoen wordt er geen enkele druk opgelegd wat de klassering betreft.

SC Charleroi

(+) Een groot mysterie

SC Charleroi heeft waarschijnlijk de meest mysterieuze kern van de Scooore Super League. Verrassing kan de belangrijkste troef worden om de zwakkere punten te verdoezelen. Ook de aanwezigheid van Inès Dhaou, opgeleid in Clairefontaine en gespeeld bij PSG en Lyon, is een meerwaarde.

(-) In geen tijd kern uitgebouwd

De kern werd samengesteld op vier maanden tijd. Dat is weinig, heel weinig. Temeer omdat de coach moest vervangen worden op minder dan een maand voor de competitiestart. Er werd uiteindelijk een groep gevormd, maar die speelde nog maar een handvol wedstrijden samen. Niet ideaal om automatismen te kweken.

