Sport/Voetbalmagazine stelt u de ploegen uit de Scooore Super League voor. Afsluiten doen we met Standard Fémina, Club YLA, OH Leuven, KAA Gent Ladies en SC Eendracht Aalst Ladies.

Standard Fémina

(+) Davinia Vanmechelen

Standard Fémina is op papier de grootste concurrent van RSC Anderlecht, dé titelfavoriet. De komst van spits Davinia Vanmechelen kan de aanvallende kwaliteiten van de ploeg alleen maar verhogen. De club ambieert alvast om dit seizoen een trofee in de lucht te steken.

(-) Wat met de verdediging?

De achilleshiel van dit team lijkt de verdediging, waar een aantal sterkhouders vertrok en er geen echte versterking werd aangetrokken ter vervanging. Een defensie met vier is op dit moment zelfs moeilijk denkbaar.

Club YLA

(+) Meer ingespeeld dan ooit

Club YLA kan rekenen op twee opvallende aanwinsten: Red Flames Nicky Van Den Abbeele en Marie Minnaert. Na een aanpassingsjaar en de plotse stopzetting van de competitie beginnen de Brugse vrouwen meer ingespeeld dan ooit. Ze willen daarbij aanvallend voetbal brengen.

(-) Voldoende voor de titel?

Het team van Leo Van der Elst bleef in grote lijnen intact, maar het valt af te wachten of dat, samen met de twee versterkingen, voldoende is om de concurrentie aan te gaan met RSC Anderlecht. Aan het team om te bewijzen dat het klaar is voor de strijd in de Scooore Super League.

OH Leuven

(+) Ideale mix

De kern van OH Leuven werd volledig vernieuwd na de teleurstellende vorige campagne, waarin slechts één punt werd behaald. Voor het nieuwe seizoen rekent men in de eerste plaats op een solide defensie. De terugkeer van ervaren speelsters als Lenie Onzia en Sara Yüceil, gekoppeld aan jonge talenten, lijkt een ideale mix.

(-) Jonge selectie

Het nog erg jonge team van OH Leuven zou z'n tanden weleens kunnen stuk bijten om het power football van de meer ervaren ploegen. Om te wedijveren met de andere selecties in de Scooore Super League zal een aanpassingsperiode nodig zijn.

KAA Gent Ladies:

(+) Sterkere defensie

De KAA Gent Ladies versterkten hun defensie met Heleen Jaques, die twee jaar in Italië voetbalde bij Fiorentina. Op haar 32e is de Red Flame de verbindingsfiguur tussen coach en speelsters. Veel wordt ook verwacht van enkele jonge Nederlandse talenten.

(-) Genoeg ervaring?

De kern onderging een stevige facelift. De vraag is wat al die wijzigingen betekenen voor de automatismen. Het accent ligt op de jeugd, maar blijft er voldoende ervaring over?

SC Eendracht Aalst Ladies

(+) Geen veranderingen

De kampioen van de tweede afdeling onderging weinig wijzigingen. Dat kan positief zijn voor een club die opnieuw wil aanknopen met de glans van weleer. Met Dirk Decoen beschikken de Aalsterse Ladies over een succestrainer. Het begint dan ook met ambities aan de competitie.

(-) Aanpassen aan competitie

De snelheid van handelen ligt een stuk hoger in de hoogste afdeling en daar zou dit team moeilijkheden mee kunnen ondervinden. Zelfs met ervaren speelsters zal de Scooore Super League een aanpassing vergen.

